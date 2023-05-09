https://crimea.ria.ru/20230509/vsu-udarili-po-bryanskoy-oblasti-zagorelos-zdanie-detskogo-sada-1128614672.html

ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада

ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада - РИА Новости Крым, 09.05.2023

ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада

Во вторник, 9 мая, украинские боевики обстреляли Брянскую область. Один из снарядов упал рядом с детским садом, в здании занялся пожар. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T09:04

2023-05-09T09:04

2023-05-09T09:05

обстрелы брянской области

брянская область

происшествия

александр богомаз

всу (вооруженные силы украины)

россия

украина

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 9 мая, украинские боевики обстреляли Брянскую область. Один из снарядов упал рядом с детским садом, в здании занялся пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, обстрел населенного пункта Курковичи в Стародубском муниципальном округе начался в 5:30 утра.Еще один снаряд повредил спортивную площадку. На месте работают оперативные службы.Аналогичная атака на объекты городской инфраструктуры была нанесена в Белгородской области 6 мая. Там в результате прицельного огня ВСУ по центру города Шебекино серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие. Здание школы удалось уберечь от пожара сотрудникам. Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопроводЖенщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУОдин человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области

https://crimea.ria.ru/20230501/sk-zavel-delo-o-podryve-putey-v-bryanskoy-oblasti-1128468931.html

брянская область

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, общество, новости