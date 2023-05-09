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ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада
ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада - РИА Новости Крым, 09.05.2023
ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада
Во вторник, 9 мая, украинские боевики обстреляли Брянскую область. Один из снарядов упал рядом с детским садом, в здании занялся пожар. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T09:04
2023-05-09T09:05
обстрелы брянской области
брянская область
происшествия
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 9 мая, украинские боевики обстреляли Брянскую область. Один из снарядов упал рядом с детским садом, в здании занялся пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, обстрел населенного пункта Курковичи в Стародубском муниципальном округе начался в 5:30 утра.Еще один снаряд повредил спортивную площадку. На месте работают оперативные службы.Аналогичная атака на объекты городской инфраструктуры была нанесена в Белгородской области 6 мая. Там в результате прицельного огня ВСУ по центру города Шебекино серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие. Здание школы удалось уберечь от пожара сотрудникам. Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопроводЖенщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУОдин человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области
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обстрелы брянской области, брянская область, происшествия, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, общество, новости
ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада

ВСУ ударили по Брянской области - пожар вспыхнул в детсаду, повреждена спортивная площадка

09:04 09.05.2023 (обновлено: 09:05 09.05.2023)
 
© Telegram Александр БогомазВ результате обстрела ВСУ поврежден участок автодороги в районе села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области.
В результате обстрела ВСУ поврежден участок автодороги в районе села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области.
© Telegram Александр Богомаз
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Во вторник, 9 мая, украинские боевики обстреляли Брянскую область. Один из снарядов упал рядом с детским садом, в здании занялся пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, обстрел населенного пункта Курковичи в Стародубском муниципальном округе начался в 5:30 утра.
"Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение. Силами военнослужащих пограничного управления и главы администрации муниципального округа с огнем удалось справиться до прибытия пожарных", - уточнил Богомаз.
Еще один снаряд повредил спортивную площадку. На месте работают оперативные службы.
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1 мая, 19:12
СК завел дело о подрыве путей в Брянской области
Аналогичная атака на объекты городской инфраструктуры была нанесена в Белгородской области 6 мая. Там в результате прицельного огня ВСУ по центру города Шебекино серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие. Здание школы удалось уберечь от пожара сотрудникам.
Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Брянской областиБрянская областьПроисшествияАлександр БогомазВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаОбществоНовости
 
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