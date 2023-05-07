https://crimea.ria.ru/20230507/obstrel-sela-v-belgorodskoy-oblasti-razrushen-dom-povrezhden-gazoprovod-1128588388.html

Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод

Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T09:49

2023-05-07T09:49

2023-05-07T09:52

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

сво

россия

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На место выехал глава округа Геннадий Бондарев. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.Накануне Гладков сообщил, что украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие.Пострадавший мужчина получил серьезные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУМассовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнемБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничье

белгородская область

россия

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, сво, россия, украина, происшествия