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Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод - РИА Новости Крым, 07.05.2023
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Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод
Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод
Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T09:49
2023-05-07T09:52
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
сво
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На место выехал глава округа Геннадий Бондарев. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.Накануне Гладков сообщил, что украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие.Пострадавший мужчина получил серьезные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУМассовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнемБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничье
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, сво, россия, украина, происшествия
Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть разрушения, повержден газопровод

09:49 07.05.2023 (обновлено: 09:52 07.05.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРезультат обстрела ВСУ села Сподарюшино Белгородской области
Результат обстрела ВСУ села Сподарюшино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня ночью под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Самое главное – пострадавших нет. Сильно повреждено одно частное домовладение: разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. Также есть повреждения газопровода и линии электропередачи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
На место выехал глава округа Геннадий Бондарев. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.
Накануне Гладков сообщил, что украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие.
Пострадавший мужчина получил серьезные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковСВОРоссияУкраинаПроисшествия
 
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