https://crimea.ria.ru/20230506/strelyali-po-tsentru-goroda-podrobnosti-udara-vsu-po-shebekino-1128576040.html

Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино

Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино

Украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы и промышленное РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T13:37

2023-05-06T13:37

2023-05-06T13:39

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

общество

новости

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы и промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром в субботу Гладков сообщал об обстреле Шебекино со стороны Украины. По предварительной информации, ранение получил один мирный житель. Людей просили оставаться в укрытиях, на место прибыл глава округа.По данным губернатора, повреждена и гражданская инфраструктура: здание школы, торговый центр и промышленное предприятие. "Есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильно повреждены кровли, также есть прилеты на территорию одного из промышленных предприятий. Посечены пять машин", - уточнил Гладков.Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненыйБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничьеВ Брянской области от ударов ВСУ погибли 2 человека, обстрел продолжается

https://crimea.ria.ru/20230428/podorvalis-na-mine-podrobnosti-chp-s-rybakami-v-belgorodskoy-oblasti-1128427645.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)