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Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино
Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино
Украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы и промышленное РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T13:37
2023-05-06T13:39
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
общество
новости
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы и промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром в субботу Гладков сообщал об обстреле Шебекино со стороны Украины. По предварительной информации, ранение получил один мирный житель. Людей просили оставаться в укрытиях, на место прибыл глава округа.По данным губернатора, повреждена и гражданская инфраструктура: здание школы, торговый центр и промышленное предприятие. "Есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильно повреждены кровли, также есть прилеты на территорию одного из промышленных предприятий. Посечены пять машин", - уточнил Гладков.Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненыйБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничьеВ Брянской области от ударов ВСУ погибли 2 человека, обстрел продолжается
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)
Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино

ВСУ били по центру Шебекино из ствольной артиллерии - ранен мужчина и повреждена школа

13:37 06.05.2023 (обновлено: 13:39 06.05.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы и промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Утром в субботу Гладков сообщал об обстреле Шебекино со стороны Украины. По предварительной информации, ранение получил один мирный житель. Людей просили оставаться в укрытиях, на место прибыл глава округа.
"ВСУ обстреляли самый центр города из ствольной артиллерии. Пострадал один человек - мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча, доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу. Состояние тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в Telegram.
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По данным губернатора, повреждена и гражданская инфраструктура: здание школы, торговый центр и промышленное предприятие.
"Есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильно повреждены кровли, также есть прилеты на территорию одного из промышленных предприятий. Посечены пять машин", - уточнил Гладков.
Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбществоНовостиРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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