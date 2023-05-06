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Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино
Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино
Украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы и промышленное РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T13:37
2023-05-06T13:37
2023-05-06T13:39
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы и промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром в субботу Гладков сообщал об обстреле Шебекино со стороны Украины. По предварительной информации, ранение получил один мирный житель. Людей просили оставаться в укрытиях, на место прибыл глава округа.По данным губернатора, повреждена и гражданская инфраструктура: здание школы, торговый центр и промышленное предприятие. "Есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильно повреждены кровли, также есть прилеты на территорию одного из промышленных предприятий. Посечены пять машин", - уточнил Гладков.Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненыйБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничьеВ Брянской области от ударов ВСУ погибли 2 человека, обстрел продолжается
https://crimea.ria.ru/20230428/podorvalis-na-mine-podrobnosti-chp-s-rybakami-v-belgorodskoy-oblasti-1128427645.html
шебекино (город в белгородской области)
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)
Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино
ВСУ били по центру Шебекино из ствольной артиллерии - ранен мужчина и повреждена школа
13:37 06.05.2023 (обновлено: 13:39 06.05.2023)