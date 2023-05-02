https://crimea.ria.ru/20230502/bolee-10-priletov-i-pozhary-vsu-atakuyut-rossiyskoe-prigraniche-1128471917.html

Более 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничье

Более 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничье - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Более 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничье

Украинские боевики утром во вторник атаковали приграничные населенные пункты Брянской и Курской областей, сообщили главы регионов. РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T10:26

2023-05-02T10:26

2023-05-02T10:26

обстрелы брянской области

брянская область

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

александр богомаз

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики утром во вторник атаковали приграничные населенные пункты Брянской и Курской областей, сообщили главы регионов.Удар по Курскому поселку"Сегодня утром обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет", - написал на своей странице в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старавойт.По его сданным, в семи домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления, специалисты приступили к ремонтным работам. Обстрел Брянской областиЭтим же утром украинские боевики ударили по одному из сел Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Утром ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном из домовладений возник пожар", - сообщил глава региона.Сейчас на месте работают оперативные службы.Первого мая в Брянской области в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда. В компания РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.Во вторник утром движение поездов было восстановлено.Территории Курской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую областьБольше 20 прилетов за утро: ВСУ бьют по Курской областиПять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230502/v-bryanskoy-oblasti-vosstanovili-dvizhenie-poezdov-posle-chp-1128470553.html

https://crimea.ria.ru/20230402/ataki-vsu-na-kurskuyu-i-belgorodskuyu-oblasti---sredi-postradavshikh-deti-1127935237.html

брянская область

курская область

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