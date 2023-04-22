https://crimea.ria.ru/20230422/bolshe-20-priletov-za-utro-vsu-v-subbotu-byut-po-kurskoy-oblasti-1128306588.html

Больше 20 прилетов за утро: ВСУ бьют по Курской области

Больше 20 прилетов за утро: ВСУ бьют по Курской области - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Больше 20 прилетов за утро: ВСУ бьют по Курской области

Утром в субботу украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничью Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T08:40

2023-04-22T08:40

2023-04-22T08:45

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Утром в субботу украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничью Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Он отметил, что с утра 22 апреля уже зафиксировано более 20 прилетов со стороны Украины. Под ударом Рыльский район области.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.ВСУ регулярно бьют по приграничным населенным пунктам Курской области. В городах и поселках отключается электроэнергия, ранения получают люди. Так, 15 апреля Курская область трижды оказалась под огнем со стороны украинских вооруженных формирований. Снаряды попали в жилой район, возник пожар. А 2 марта в результате минометного удара со стороны Украины в селе Николаево-Дарьино ранения получили семь человек, в числе которых были дети.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушенияВзрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировалиНовая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома

https://crimea.ria.ru/20230402/ataki-vsu-na-kurskuyu-i-belgorodskuyu-oblasti---sredi-postradavshikh-deti-1127935237.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, новости, россия, украина