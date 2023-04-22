Больше 20 прилетов за утро: ВСУ бьют по Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ в субботу нанесли по селам Курской области больше 20 ударов
08:40 22.04.2023 (обновлено: 08:45 22.04.2023)
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела поселка в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Утром в субботу украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничью Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он отметил, что с утра 22 апреля уже зафиксировано более 20 прилетов со стороны Украины. Под ударом Рыльский район области.
"Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка. Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
ВСУ регулярно бьют по приграничным населенным пунктам Курской области. В городах и поселках отключается электроэнергия, ранения получают люди. Так, 15 апреля Курская область трижды оказалась под огнем со стороны украинских вооруженных формирований. Снаряды попали в жилой район, возник пожар. А 2 марта в результате минометного удара со стороны Украины в селе Николаево-Дарьино ранения получили семь человек, в числе которых были дети.
Читайте также на РИА Новости Крым: