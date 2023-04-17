https://crimea.ria.ru/20230417/novaya-ataka-na-belgorodskuyu-oblast--razrusheny-zhilye-doma-1128222002.html

Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома

Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома

Украинские войска в понедельник днем обстреляли село Муром Белгородской области, обошлось без пострадавших, но есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T16:58

2023-04-17T16:58

2023-04-17T17:05

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

россия

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска в понедельник днем обстреляли село Муром Белгородской области, обошлось без пострадавших, но есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На местах "прилетов" работают экстренные службы, подомовой обход продолжается.Ранее в понедельник Белгородская область дважды попадала под украинские атаки. С помощью беспилотника ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовного района. Пострадавших нет, но поврежден частный дом. Кроме того, под обстрелом оказался поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате происшествия загорелось сенохранилище.Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в БелгородеВ Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен домАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети

https://crimea.ria.ru/20230417/bespilotnik-atakoval-belgorodskuyu-oblast--est-razrusheniya-1128220821.html

белгородская область

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия, всу (вооруженные силы украины), украина