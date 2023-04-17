Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома
Гладков: ВСУ атаковали жилые дома в Белгородской области – есть разрушения
16:58 17.04.2023 (обновлено: 17:05 17.04.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел села Муром в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска в понедельник днем обстреляли село Муром Белгородской области, обошлось без пострадавших, но есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате чего он полностью разрушен. Слава богу, пострадавших нет, в момент обстрела дома никого не было. Глава округа Владимир Жданов решает вопрос с временным размещением семьи в безопасное место. Также различные повреждения выявлены еще в трех частных домовладениях", - написал он в своем Telegram-канале.
На местах "прилетов" работают экстренные службы, подомовой обход продолжается.
Ранее в понедельник Белгородская область дважды попадала под украинские атаки. С помощью беспилотника ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовного района. Пострадавших нет, но поврежден частный дом. Кроме того, под обстрелом оказался поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате происшествия загорелось сенохранилище.
Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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