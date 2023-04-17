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Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома
Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома
Украинские войска в понедельник днем обстреляли село Муром Белгородской области, обошлось без пострадавших, но есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T16:58
2023-04-17T17:05
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
россия
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска в понедельник днем обстреляли село Муром Белгородской области, обошлось без пострадавших, но есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На местах "прилетов" работают экстренные службы, подомовой обход продолжается.Ранее в понедельник Белгородская область дважды попадала под украинские атаки. С помощью беспилотника ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовного района. Пострадавших нет, но поврежден частный дом. Кроме того, под обстрелом оказался поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате происшествия загорелось сенохранилище.Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в БелгородеВ Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен домАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия, всу (вооруженные силы украины), украина
Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома

Гладков: ВСУ атаковали жилые дома в Белгородской области – есть разрушения

16:58 17.04.2023 (обновлено: 17:05 17.04.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел села Муром в Белгородской области
Обстрел села Муром в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска в понедельник днем обстреляли село Муром Белгородской области, обошлось без пострадавших, но есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате чего он полностью разрушен. Слава богу, пострадавших нет, в момент обстрела дома никого не было. Глава округа Владимир Жданов решает вопрос с временным размещением семьи в безопасное место. Также различные повреждения выявлены еще в трех частных домовладениях", - написал он в своем Telegram-канале.
На местах "прилетов" работают экстренные службы, подомовой обход продолжается.
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Ранее в понедельник Белгородская область дважды попадала под украинские атаки. С помощью беспилотника ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовного района. Пострадавших нет, но поврежден частный дом. Кроме того, под обстрелом оказался поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате происшествия загорелось сенохранилище.
Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
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