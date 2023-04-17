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Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде
Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде
Ночные пожары на объектах в Белгородской области произошли в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T09:54
2023-04-17T10:03
обстрелы белгородской области
белгородская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
беспилотник (дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Ночные пожары на объектах в Белгородской области произошли в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Инцидент произошел в ночь на понедельник. Губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В течение получаса они были потушены, пострадавших нет.Ранее неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде, есть незначительные повреждения. В результате инцидента повреждено оказалось ограждение аэропорта. Пострадавших нет. Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен домВ Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщинаБеспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
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обстрелы белгородской области, белгородская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), беспилотник (дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости, безопасность
Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде

СК: украинские беспилотники стали причиной пожаров на объектах в Белгородской области

09:54 17.04.2023 (обновлено: 10:03 17.04.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСгоревшая машина в Белгородской области
Сгоревшая машина в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Ночные пожары на объектах в Белгородской области произошли в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
Инцидент произошел в ночь на понедельник. Губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В течение получаса они были потушены, пострадавших нет.
"По информации местных органов власти, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области, в результате чего произошли два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Ранее неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде, есть незначительные повреждения. В результате инцидента повреждено оказалось ограждение аэропорта. Пострадавших нет. Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.
Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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