https://crimea.ria.ru/20230417/ataka-ukrainskikh-bespilotnikov--v-sk-nazvali-prichiny-pozharov-v-belgorode-1128215754.html

Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде

Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде

Ночные пожары на объектах в Белгородской области произошли в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T09:54

2023-04-17T09:54

2023-04-17T10:03

обстрелы белгородской области

белгородская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

беспилотник (дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

россия

украина

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/11/1128215833_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f776d5d451d75f6dc75c5edf24b4ac4f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Ночные пожары на объектах в Белгородской области произошли в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Инцидент произошел в ночь на понедельник. Губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В течение получаса они были потушены, пострадавших нет.Ранее неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде, есть незначительные повреждения. В результате инцидента повреждено оказалось ограждение аэропорта. Пострадавших нет. Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен домВ Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщинаБеспилотник упал на территории аэропорта Белгорода

https://crimea.ria.ru/20230415/vsu-trizhdy-za-den-udarili-po-kurskoy-oblasti--est-razrusheniya-1128200377.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), беспилотник (дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости, безопасность