https://crimea.ria.ru/20230417/v-belgorode-dva-pozhara-na-grazhdanskikh-obektakh--postradavshikh-net-1128213057.html

В Белгороде два пожара на гражданских объектах – пострадавших нет

В Белгороде два пожара на гражданских объектах – пострадавших нет - РИА Новости Крым, 17.04.2023

В Белгороде два пожара на гражданских объектах – пострадавших нет

На гражданских объектах Белгорода и Белгородского района зафиксированы два пожара. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T00:33

2023-04-17T00:33

2023-04-17T00:35

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

беспилотник (дрон)

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_76ccc1acc12117ded3e05ff8c36c5856.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. На гражданских объектах Белгорода и Белгородского района зафиксированы два пожара. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Ранее в Новой Таволжанке Шебекинского округа под обстрел попал административный корпус птицефабрики. Повреждения получили фасад и кровля здания. Также в воскресенье днем под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского округа. Один из снарядов пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах.Накануне при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа 73-летняя женщина получила контузию. В результате обстрела украинских боевиков 12 апреля пострадали люди в нескольких селах. В хуторе Старый Волоконовского района был введен режим ЧС. Ранее при обстреле Белгородской области погибла женщина. Также в субботу, 15 апреля, под огнем ВСУ трижды оказывались населенные пункты Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушенияАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиБеспилотник упал на территории аэропорта Белгорода

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, беспилотник (дрон), новости, происшествия