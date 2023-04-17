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В Белгороде два пожара на гражданских объектах – пострадавших нет - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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В Белгороде два пожара на гражданских объектах – пострадавших нет
В Белгороде два пожара на гражданских объектах – пострадавших нет - РИА Новости Крым, 17.04.2023
В Белгороде два пожара на гражданских объектах – пострадавших нет
На гражданских объектах Белгорода и Белгородского района зафиксированы два пожара. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T00:33
2023-04-17T00:35
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
беспилотник (дрон)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. На гражданских объектах Белгорода и Белгородского района зафиксированы два пожара. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Ранее в Новой Таволжанке Шебекинского округа под обстрел попал административный корпус птицефабрики. Повреждения получили фасад и кровля здания. Также в воскресенье днем под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского округа. Один из снарядов пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах.Накануне при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа 73-летняя женщина получила контузию. В результате обстрела украинских боевиков 12 апреля пострадали люди в нескольких селах. В хуторе Старый Волоконовского района был введен режим ЧС. Ранее при обстреле Белгородской области погибла женщина. Также в субботу, 15 апреля, под огнем ВСУ трижды оказывались населенные пункты Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушенияАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиБеспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, беспилотник (дрон), новости, происшествия
В Белгороде два пожара на гражданских объектах – пострадавших нет

Гладков: на гражданских объектах Белгорода зафиксированы два пожара

00:33 17.04.2023 (обновлено: 00:35 17.04.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный
Пожарный
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. На гражданских объектах Белгорода и Белгородского района зафиксированы два пожара. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара", - написал губернатор.
Ранее в Новой Таволжанке Шебекинского округа под обстрел попал административный корпус птицефабрики. Повреждения получили фасад и кровля здания.
"Пострадавших нет. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также снарядом полностью уничтожен автомобиль", – прокомментировал инцидент Гладков.
Также в воскресенье днем под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского округа. Один из снарядов пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах.
Накануне при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа 73-летняя женщина получила контузию. В результате обстрела украинских боевиков 12 апреля пострадали люди в нескольких селах. В хуторе Старый Волоконовского района был введен режим ЧС. Ранее при обстреле Белгородской области погибла женщина. Также в субботу, 15 апреля, под огнем ВСУ трижды оказывались населенные пункты Курской области.
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Обстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковБеспилотник (дрон)НовостиПроисшествия
 
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