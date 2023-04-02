Рейтинг@Mail.ru
Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230402/ataki-vsu-na-kurskuyu-i-belgorodskuyu-oblasti---sredi-postradavshikh-deti-1127935237.html
Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
В результате обстрела ВСУ одного из сел Курской области пострадали семь человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T18:58
2023-04-02T18:58
курская область
обстрелы курской области
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c10a3d54a36fb11aed888e08536405.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ одного из сел Курской области пострадали семь человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Атака ВСУ на курское селоПо его словам, среди пострадавших детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Предварительно одна женщина получила тяжелые ранения. Пострадавшим помогают медики."В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших.В самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений", - добавил руководитель региона.Обстрел Белгородской областиКроме того, украинские боевики в воскресенье нанесли удар по приграничному населенному пункту Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того повреждены частные домовладения и автомобили. На месте работают оперативные службы.ВСУ регулярно наносят удары по мирным приграничным населенным пунктам России. В приграничных регионах страны действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжениеУдар ВСУ по Брянской области: ранен один человекВ Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные здания
https://crimea.ria.ru/20230402/vsu-udarili-iz-himars-po-melitopolyu--est-razrusheniya-i-ranenye-1127928872.html
курская область
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a846c69a559909d7a1d785ccf90a16db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, роман старовойт
Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети

Губернатор Старовойт: в результате атаки ВСУ в Курской области пострадали семь человек

18:58 02.04.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ одного из сел Курской области пострадали семь человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Атака ВСУ на курское село

"Семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района получили сегодня ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела ВСУ. Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, среди пострадавших детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Предварительно одна женщина получила тяжелые ранения. Пострадавшим помогают медики.
"В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших.В самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений", - добавил руководитель региона.

Обстрел Белгородской области

Кроме того, украинские боевики в воскресенье нанесли удар по приграничному населенному пункту Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет. Есть разрушения. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупного рогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия", - сообщил он.
Кроме того повреждены частные домовладения и автомобили. На месте работают оперативные службы.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным приграничным населенным пунктам России. В приграничных регионах страны действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжение
Удар ВСУ по Брянской области: ранен один человек
В Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные здания
Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
11:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые
 
Курская областьОбстрелы Курской областиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковРоман Старовойт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Главные события и заявления дня: 2 апреля
19:51"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в мире
19:43Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в Петербурге
19:11При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский
18:58Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
18:52Взрыв в кафе в центре Петербурга - есть погибший и пострадавшие
18:47Врач назвал оптимальное время для рождения первенца
18:13Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС
17:58Блинкен позвонил Лаврову – о чем говорили министры
17:06Новые станции на Запорожье улучшат качество мобильной связи
16:13Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин
16:01В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
15:57Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру
15:24Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ
15:02Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ – Минобороны
14:44В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводка
14:14Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое
13:54Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные
13:21Задушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражу
12:51Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно
Лента новостейМолния