https://crimea.ria.ru/20230402/ataki-vsu-na-kurskuyu-i-belgorodskuyu-oblasti---sredi-postradavshikh-deti-1127935237.html

Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети

Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети

В результате обстрела ВСУ одного из сел Курской области пострадали семь человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T18:58

2023-04-02T18:58

2023-04-02T18:58

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обстрелы всу

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вячеслав гладков

роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ одного из сел Курской области пострадали семь человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Атака ВСУ на курское селоПо его словам, среди пострадавших детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Предварительно одна женщина получила тяжелые ранения. Пострадавшим помогают медики."В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших.В самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений", - добавил руководитель региона.Обстрел Белгородской областиКроме того, украинские боевики в воскресенье нанесли удар по приграничному населенному пункту Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того повреждены частные домовладения и автомобили. На месте работают оперативные службы.ВСУ регулярно наносят удары по мирным приграничным населенным пунктам России. В приграничных регионах страны действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжениеУдар ВСУ по Брянской области: ранен один человекВ Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные здания

https://crimea.ria.ru/20230402/vsu-udarili-iz-himars-po-melitopolyu--est-razrusheniya-i-ranenye-1127928872.html

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