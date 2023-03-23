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Удар ВСУ по Брянской области: ранен один человек
Удар ВСУ по Брянской области: ранен один человек - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Удар ВСУ по Брянской области: ранен один человек
Один человек получил ранения в результате обстрела Трубчевского района Брянской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Богомаз. РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T15:07
2023-03-23T15:07
2023-03-23T15:07
обстрелы брянской области
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Один человек получил ранения в результате обстрела Трубчевского района Брянской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Богомаз.Глава региона добавил, что в результате обстрела пострадал один человек. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Тишанка Волоконовского района. Обошлось без жертв и пострадавших, однако осколки подредили домовладение – выбиты окна, посечены фасад и забор. Также в селе было нарушено газоснабжение.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской областиОбстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов поврежденыУдар по энергообъекту в Брянской области — что известно на данный момент
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РИА Новости Крым
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обстрелы брянской области, брянская область, всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия, украина, россия, новости
Удар ВСУ по Брянской области: ранен один человек
Богомаз: один человек получил ранения в результате обстрела ВСУ Брянской области
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Один человек получил ранения в результате обстрела Трубчевского района Брянской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Богомаз.
"Сегодня ВСУ обстреляли пгт Белая Березка Трубчевского района. Снаряд упал недалеко от административного здания", – написал в своем Telegram-канале Богомаз.
Глава региона добавил, что в результате обстрела пострадал один человек. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Тишанка Волоконовского района. Обошлось без жертв и пострадавших, однако осколки подредили домовладение – выбиты окна, посечены фасад и забор. Также в селе было нарушено газоснабжение.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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