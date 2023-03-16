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В Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные здания
В Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные здания - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные здания
Система противовоздушной обороны сработала в ночь на четверг над Белгородом, повреждены фасады жилых домов и административных зданий. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T09:15
2023-03-16T09:15
2023-03-16T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны сработала в ночь на четверг над Белгородом, повреждены фасады жилых домов и административных зданий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Ночью опять сработала ПВО. Есть повреждения фасадов в административных и жилых зданиях в городе Белгороде. Только что выслушал доклад мэра Белгорода Валентина Валентиновича Демидова о повреждениях и о тех восстановительных работах, которые уже начинаются сегодня. Во-первых, закрытие контура. Затем замеры и приобретение материалов и непосредственно восстановительные работ", - написал он в своем Telegram-канале.За последние четыре дня в результате обстрелов со стороны Украины в Белгородской области пострадали порядка 60 домов и 31 автомобиль. Восстановительные работы уже начались, добавил он.Как сообщалось, в среду ВСУ четыре раза обстреливали Белгородскую область. Повреждены жилые дома, школа, молельный дом и предприятия Шебекинского городского округа. Пострадавших нет.ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. В них действует желтый уровень террористической опасности. Часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел, временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненая в Белгороде женщина находится в реанимацииНа Белгород упали три беспилотника - что известноБелгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны, происшествия, сво
В Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные здания
Гладков: около 60 домов пострадали за 4 дня обстрелов в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны сработала в ночь на четверг над Белгородом, повреждены фасады жилых домов и административных зданий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Ночью опять сработала ПВО. Есть повреждения фасадов в административных и жилых зданиях в городе Белгороде. Только что выслушал доклад мэра Белгорода Валентина Валентиновича Демидова о повреждениях и о тех восстановительных работах, которые уже начинаются сегодня. Во-первых, закрытие контура. Затем замеры и приобретение материалов и непосредственно восстановительные работ", - написал он в своем Telegram-канале.
За последние четыре дня в результате обстрелов со стороны Украины в Белгородской области пострадали порядка 60 домов и 31 автомобиль. Восстановительные работы уже начались, добавил он.
"К сожалению, активность со стороны противника достаточно большая: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль. Со всеми главами проговорил, и восстановительные работы уже начались. Держу ситуацию на своем контроле. Все необходимые средства для восстановления жилых зданий и частного транспорта у нас есть", - добавил он.
Как сообщалось, в среду ВСУ четыре раза
обстреливали Белгородскую область. Повреждены жилые дома, школа, молельный дом и предприятия Шебекинского городского округа. Пострадавших нет.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. В них действует желтый уровень террористической опасности. Часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел, временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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