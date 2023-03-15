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Белгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Белгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно
Белгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Белгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно
Белгородская область второй раз за сутки оказалась под обстрелом украинских боевиков. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков,... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T13:55
2023-03-15T13:56
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
общество
новости
всу (вооруженные силы украины)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Белгородская область второй раз за сутки оказалась под обстрелом украинских боевиков. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, на этот раз ВСУ атаковали город Шебекино.Обстрел Шебекино"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет", - констатировал Гладков.По его словам, вражеские снаряды повредили несколько частных домов, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, там горит сухая трава. Последствия устраняются.Ночная атакаОбстрел Шебекино стал второй за сутки атакой со стороны Украины на мирные населенные пункты Белгородской области. В ночь на 15 марта украинские боевики совершили ракетную атаку на Белгород и прилегающие населенные пункты.В результате есть разрушения в частном жилом секторе. Кроме того, легкое ранение получила жительница региона – ее посекло осколками стекла.ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. В приграничных регионах РФ действует желтый уровень террористической опасности. Часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел, временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах. Читайте также на РИА Новости Крым:Раненая в Белгороде женщина находится в реанимацииНа Белгород упали три беспилотника - что известноНовые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
https://crimea.ria.ru/20230315/novye-udary-vsu-po-belgorodu--devushku-poseklo-oskolkami-1127548096.html
шебекино (город в белгородской области)
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество, новости, всу (вооруженные силы украины), россия
Белгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно

Губернатор Гладков: ВСУ второй раз за сутки ударили по Белгородской области

13:55 15.03.2023 (обновлено: 13:56 15.03.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Белгородская область второй раз за сутки оказалась под обстрелом украинских боевиков. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, на этот раз ВСУ атаковали город Шебекино.

Обстрел Шебекино

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет", - констатировал Гладков.
По его словам, вражеские снаряды повредили несколько частных домов, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, там горит сухая трава. Последствия устраняются.
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Ночная атака

Обстрел Шебекино стал второй за сутки атакой со стороны Украины на мирные населенные пункты Белгородской области. В ночь на 15 марта украинские боевики совершили ракетную атаку на Белгород и прилегающие населенные пункты.
В результате есть разрушения в частном жилом секторе. Кроме того, легкое ранение получила жительница региона – ее посекло осколками стекла.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. В приграничных регионах РФ действует желтый уровень террористической опасности. Часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел, временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияОбществоНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Россия
 
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