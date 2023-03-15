https://crimea.ria.ru/20230315/belgorodskaya-oblast-vtoroy-raz-za-sutki-pod-obstrelom-vsu--chto-izvestno-1127555066.html

Белгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно

Белгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Белгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно

Белгородская область второй раз за сутки оказалась под обстрелом украинских боевиков. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков,... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T13:55

2023-03-15T13:55

2023-03-15T13:56

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

общество

новости

всу (вооруженные силы украины)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Белгородская область второй раз за сутки оказалась под обстрелом украинских боевиков. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, на этот раз ВСУ атаковали город Шебекино.Обстрел Шебекино"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет", - констатировал Гладков.По его словам, вражеские снаряды повредили несколько частных домов, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, там горит сухая трава. Последствия устраняются.Ночная атакаОбстрел Шебекино стал второй за сутки атакой со стороны Украины на мирные населенные пункты Белгородской области. В ночь на 15 марта украинские боевики совершили ракетную атаку на Белгород и прилегающие населенные пункты.В результате есть разрушения в частном жилом секторе. Кроме того, легкое ранение получила жительница региона – ее посекло осколками стекла.ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. В приграничных регионах РФ действует желтый уровень террористической опасности. Часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел, временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах. Читайте также на РИА Новости Крым:Раненая в Белгороде женщина находится в реанимацииНа Белгород упали три беспилотника - что известноНовые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома

https://crimea.ria.ru/20230315/novye-udary-vsu-po-belgorodu--devushku-poseklo-oskolkami-1127548096.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество, новости, всу (вооруженные силы украины), россия