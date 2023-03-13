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Раненая в Белгороде женщина находится в реанимации - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Раненая в Белгороде женщина находится в реанимации
Раненая в Белгороде женщина находится в реанимации - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Раненая в Белгороде женщина находится в реанимации
Жительница Белгородского района, которая пострадала от обломков ракет в понедельник, переведена в реанимацию. Врачи борются за ее жизнь, рассказал губернатор... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T14:31
2023-03-13T14:31
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
здравоохранение в россии
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Жительница Белгородского района, которая пострадала от обломков ракет в понедельник, переведена в реанимацию. Врачи борются за ее жизнь, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты. В результате инцидента пострадала женщина, первоначально сообщалось, что она получила сотрясение головного мозга. Сейчас глава региона уточнил информацию о состоянии пострадавшей.Кроме того, ВСУ обстреляли в понедельник деревню Раковка Климовского района Брянской области. Пострадавших нет. В результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка и нарушено энергоснабжение. Оперативные службы работают над устранением последствий обстрела.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле Белгородской областиГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУВСУ атаковали приграничье Курской области
https://crimea.ria.ru/20230313/pvo-sbila-nad-belgorodom-rakety-est-postradavshiy-1127498604.html
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, здравоохранение в россии, общество, россия
Раненая в Белгороде женщина находится в реанимации

Гладков: врачи борются за жизнь раненой при обстреле ВСУ жительницы Белгородского района

14:31 13.03.2023
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Жительница Белгородского района, которая пострадала от обломков ракет в понедельник, переведена в реанимацию. Врачи борются за ее жизнь, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Утром над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты. В результате инцидента пострадала женщина, первоначально сообщалось, что она получила сотрясение головного мозга. Сейчас глава региона уточнил информацию о состоянии пострадавшей.
"При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция, и пациентка находится в реанимационном отделении. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Кроме того, ВСУ обстреляли в понедельник деревню Раковка Климовского района Брянской области. Пострадавших нет. В результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка и нарушено энергоснабжение. Оперативные службы работают над устранением последствий обстрела.
В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияНовостиЗдравоохранение в РоссииОбществоРоссия
 
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