Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадала женщина
Губернатор Гладков: над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты, пострадал один человек
07:09 13.03.2023 (обновлено: 07:14 13.03.2023)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Бук-МЗ" и радиолокационной станции "Небо-СВ"
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом в понедельник система ПВО сбила четыре ракеты, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, повреждены два частных домовладения. На место выехали аварийные и оперативные службы и глава Белгородского района Владимир Перцев.
20 февраля, 10:50Женщина погибла при обстреле Белгородской области
10 марта два приграничных села Белгородского района попали под обстрел ВСУ. В селе Коновалово осколки снарядов повредили хозпостройку, выбили окна в 10 частных домовладениях, а также повредили линии электропередачи и газоснабжения. Кроме того, в селе Устинка повреждены два частных домовладения, автомобиль и линии газоснабжения.
В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым: