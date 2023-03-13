https://crimea.ria.ru/20230313/pvo-sbila-nad-belgorodom-rakety-est-postradavshiy-1127498604.html

Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадала женщина

Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадала женщина - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадала женщина

Над Белгородом в понедельник система ПВО сбила четыре ракеты, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T07:09

2023-03-13T07:09

2023-03-13T07:14

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом в понедельник система ПВО сбила четыре ракеты, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, повреждены два частных домовладения. На место выехали аварийные и оперативные службы и глава Белгородского района Владимир Перцев.10 марта два приграничных села Белгородского района попали под обстрел ВСУ. В селе Коновалово осколки снарядов повредили хозпостройку, выбили окна в 10 частных домовладениях, а также повредили линии электропередачи и газоснабжения. Кроме того, в селе Устинка повреждены два частных домовладения, автомобиль и линии газоснабжения.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавшийУкраинский беспилотник самолетного типа сбит над Брянской областьюРакетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина

https://crimea.ria.ru/20230220/zhenschina-pogibla-pri-obstrele-belgorodskoy-oblasti-1127087010.html

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белгородская область

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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, пво