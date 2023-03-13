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Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадала женщина - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадала женщина
Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадала женщина - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадала женщина
Над Белгородом в понедельник система ПВО сбила четыре ракеты, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T07:09
2023-03-13T07:14
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом в понедельник система ПВО сбила четыре ракеты, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, повреждены два частных домовладения. На место выехали аварийные и оперативные службы и глава Белгородского района Владимир Перцев.10 марта два приграничных села Белгородского района попали под обстрел ВСУ. В селе Коновалово осколки снарядов повредили хозпостройку, выбили окна в 10 частных домовладениях, а также повредили линии электропередачи и газоснабжения. Кроме того, в селе Устинка повреждены два частных домовладения, автомобиль и линии газоснабжения.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавшийУкраинский беспилотник самолетного типа сбит над Брянской областьюРакетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, пво
Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадала женщина

Губернатор Гладков: над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты, пострадал один человек

07:09 13.03.2023 (обновлено: 07:14 13.03.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Бук-МЗ" и радиолокационной станции "Небо-СВ"
Работа ЗРК Бук-МЗ и радиолокационной станции Небо-СВ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом в понедельник система ПВО сбила четыре ракеты, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, повреждены два частных домовладения. На место выехали аварийные и оперативные службы и глава Белгородского района Владимир Перцев.
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В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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