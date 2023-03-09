https://crimea.ria.ru/20230309/ukrainskiy-bespilotnik-samoletnogo-tipa-sbit-nad-bryanskoy-oblastyu-1127425257.html

Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Брянской областью

Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Брянской областью - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Брянской областью

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над поселком Навля Брянской области. Об этом... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T11:25

2023-03-09T11:25

2023-03-09T11:25

обстрелы брянской области

брянская область

беспилотник

всу (вооруженные силы украины)

александр богомаз

сво

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над поселком Навля Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные службы.Кроме того, украинские войска в четверг обстреляли деревню Раковка Климовского района. Люди не пострадали, но в результате попадания снаряда повреждены оказались жилой дом и хозяйственная постройка.Ранее ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты Курской области, в результате чего без энергоснабжения осталось село Искра, а также село Муром в Белгородской области. В этом населенном пункте пострадал единственный продуктовый магазин, дома и газопровод.В Брянской, Курской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газаАтака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской областиПоселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие

брянская область

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы брянской области, брянская область, беспилотник, всу (вооруженные силы украины), александр богомаз, сво, происшествия, россия