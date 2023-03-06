https://crimea.ria.ru/20230306/vsu-vedut-obstrel-kurskoy-oblasti-1127367273.html

ВСУ ведут обстрел Курской области

ВСУ ведут обстрел Курской области - РИА Новости Крым, 06.03.2023

ВСУ ведут обстрел Курской области

Украинские боевики в понедельник ведут обстрел приграничных населенных пунктов Курской области, в результате без энергоснабжения осталось село Искра. Об этом... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T11:44

2023-03-06T11:44

2023-03-06T11:44

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

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украина

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в понедельник ведут обстрел приграничных населенных пунктов Курской области, в результате без энергоснабжения осталось село Искра. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра. Как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.Накануне в результате украинского обстрела было прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино Глушковского района Курской области. Обошлось без пострадавших. А до этого после атаки ВСУ на поселок Теткино погиб мужчина, еще один местный житель получил ранения.В Курской, Брянской и других приграничных областях России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчинаАтака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской областиПоселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20230302/esche-20-priletov-vsu-prodolzhayut-obstrelivat-sela-kurskoy-oblasti-1127305784.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости