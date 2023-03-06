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Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина
Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина
В городе Новый Оскол Белгородской области системы ПВО сбили три ракеты, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T07:11
2023-03-06T07:11
2023-03-06T07:13
обстрелы белгородской области
белгород
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
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сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В городе Новый Оскол Белгородской области системы ПВО сбили три ракеты, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по его информации, осколками повреждены нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Оперативные и аварийные службы выехали на место.В пятницу, 3 марта, ВСУ обстреляли села в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области, пострадавших нет. Ранее в Белгороде упали три беспилотника. В результате инцидентов пострадавших нет. Обломками повреждены дома и автомобили. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены домаЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, сво, происшествия
Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина
Гладков: в Новом Осколе Белгородской области системы ПВО сбили три ракеты
07:11 06.03.2023 (обновлено: 07:13 06.03.2023)