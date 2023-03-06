https://crimea.ria.ru/20230306/raketnaya-ataka-na-belgorodskuyu-oblast-ranen-muzhchina-1127361837.html

Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина

Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина

В городе Новый Оскол Белгородской области системы ПВО сбили три ракеты, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T07:11

2023-03-06T07:11

2023-03-06T07:13

обстрелы белгородской области

белгород

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В городе Новый Оскол Белгородской области системы ПВО сбили три ракеты, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по его информации, осколками повреждены нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Оперативные и аварийные службы выехали на место.В пятницу, 3 марта, ВСУ обстреляли села в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области, пострадавших нет. Ранее в Белгороде упали три беспилотника. В результате инцидентов пострадавших нет. Обломками повреждены дома и автомобили. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены домаЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку

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обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, сво, происшествия