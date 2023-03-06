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Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина
Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина
В городе Новый Оскол Белгородской области системы ПВО сбили три ракеты, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T07:11
2023-03-06T07:13
обстрелы белгородской области
белгород
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В городе Новый Оскол Белгородской области системы ПВО сбили три ракеты, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также, по его информации, осколками повреждены нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Оперативные и аварийные службы выехали на место.В пятницу, 3 марта, ВСУ обстреляли села в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области, пострадавших нет. Ранее в Белгороде упали три беспилотника. В результате инцидентов пострадавших нет. Обломками повреждены дома и автомобили. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены домаЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, сво, происшествия
Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина

Гладков: в Новом Осколе Белгородской области системы ПВО сбили три ракеты

07:11 06.03.2023 (обновлено: 07:13 06.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В городе Новый Оскол Белгородской области системы ПВО сбили три ракеты, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сработала наша система ПВО. Сбито три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также, по его информации, осколками повреждены нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Оперативные и аварийные службы выехали на место.
В пятницу, 3 марта, ВСУ обстреляли села в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области, пострадавших нет. Ранее в Белгороде упали три беспилотника. В результате инцидентов пострадавших нет. Обломками повреждены дома и автомобили. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияСВОПроисшествия
 
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