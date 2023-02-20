https://crimea.ria.ru/20230220/zhenschina-pogibla-pri-obstrele-belgorodskoy-oblasti-1127087010.html

Женщина погибла при обстреле Белгородской области

Женщина погибла при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Женщина погибла при обстреле Белгородской области

Женщина погибла, мужчина получил ранения при артиллерийском обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T10:50

2023-02-20T10:50

2023-02-20T11:08

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Женщина погибла, мужчина получил ранения при артиллерийском обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, снаряды попали по стоянке и бытовому корпусу птицефабрики, в котором к смене готовились люди.Мужчина с осколочными ранениями ног госпитализирован в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь.Сотрудников птицефабрики эвакуируют на безопасное расстояние.Накануне в результате удара по селу Новая Таволжанка вооруженными силами Украины погибла 12-летняя Василиса. По словам губернатора, в момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной.Белгородская область и другие приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Часть жителей приграничных с Украиной сел временно переселены в другие районы. В приграничных областях действует желтый уровень террористической опасности. Также указом здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку

https://crimea.ria.ru/20230219/pogibshey-v-belgorodskom-sele-devochke-bylo-12-let-1127083365.html

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), общество