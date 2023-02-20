https://crimea.ria.ru/20230220/zhenschina-pogibla-pri-obstrele-belgorodskoy-oblasti-1127087010.html
Женщина погибла при обстреле Белгородской области
Женщина погибла при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Женщина погибла при обстреле Белгородской области
Женщина погибла, мужчина получил ранения при артиллерийском обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T10:50
2023-02-20T10:50
2023-02-20T11:08
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Женщина погибла, мужчина получил ранения при артиллерийском обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, снаряды попали по стоянке и бытовому корпусу птицефабрики, в котором к смене готовились люди.Мужчина с осколочными ранениями ног госпитализирован в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь.Сотрудников птицефабрики эвакуируют на безопасное расстояние.Накануне в результате удара по селу Новая Таволжанка вооруженными силами Украины погибла 12-летняя Василиса. По словам губернатора, в момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной.Белгородская область и другие приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Часть жителей приграничных с Украиной сел временно переселены в другие районы. В приграничных областях действует желтый уровень террористической опасности. Также указом здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
https://crimea.ria.ru/20230219/pogibshey-v-belgorodskom-sele-devochke-bylo-12-let-1127083365.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), общество
Женщина погибла при обстреле Белгородской области
Один человек погиб и один пострадал при артиллерийском ударе ВСУ по Белгородской области
10:50 20.02.2023 (обновлено: 11:08 20.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Женщина погибла, мужчина получил ранения при артиллерийском обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, снаряды попали по стоянке и бытовому корпусу птицефабрики, в котором к смене готовились люди.
"Один человек погиб – женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Мужчина с осколочными ранениями ног госпитализирован в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
Сотрудников птицефабрики эвакуируют на безопасное расстояние.
Накануне в результате удара по селу Новая Таволжанка вооруженными силами Украины погибла 12-летняя Василиса
. По словам губернатора, в момент обстрела
она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной.
Белгородская область и другие приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Часть жителей приграничных с Украиной сел временно переселены в другие районы. В приграничных областях действует желтый уровень террористической опасности. Также указом здесь введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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