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Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет - РИА Новости Крым, 19.02.2023
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Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет
Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет
При обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Уточненную информацию обнародовал губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T21:30
2023-02-19T21:40
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Уточненную информацию обнародовал губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что село новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу со стороны Украины, погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице.Он также уточнил, что выпущено было 9 артиллерийских снарядов, которые повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину. Ранее в воскресенье в Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Также атаке подверглась приграничная территория Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво
Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет

Губернатор Белгородской области Гладков: в Новой Таволжанке погибла 12-летняя девочка

21:30 19.02.2023 (обновлено: 21:40 19.02.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Уточненную информацию обнародовал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что село новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу со стороны Украины, погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице.
"Выехал на место трагедии. Установили личность погибшей девочки - Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной… никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка", - написал Гладков в своем Telegra-канале. ⠀
Он также уточнил, что выпущено было 9 артиллерийских снарядов, которые повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину.
Ранее в воскресенье в Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Также атаке подверглась приграничная территория Курской области.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
21:30Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет
20:38Главные новости и заявления дня: 19 февраля
20:06Голая правда: почему люди становятся нудистами
19:30В Крыму холодный фронт сменится апрельским теплом
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