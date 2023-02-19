https://crimea.ria.ru/20230219/pogibshey-v-belgorodskom-sele-devochke-bylo-12-let-1127083365.html
Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет
Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет
При обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Уточненную информацию обнародовал губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T21:30
2023-02-19T21:30
2023-02-19T21:40
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/13/1127083253_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_eac8837a6fd121e265d0658a96579ac9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Уточненную информацию обнародовал губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что село новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу со стороны Украины, погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице.Он также уточнил, что выпущено было 9 артиллерийских снарядов, которые повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину. Ранее в воскресенье в Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Также атаке подверглась приграничная территория Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/13/1127083253_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_03092b7dae158338f9d25b50d1a282bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво
Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет
Губернатор Белгородской области Гладков: в Новой Таволжанке погибла 12-летняя девочка
21:30 19.02.2023 (обновлено: 21:40 19.02.2023)