https://crimea.ria.ru/20230219/pogibshey-v-belgorodskom-sele-devochke-bylo-12-let-1127083365.html

Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет

Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Погибшей от обстрела белгородского села девочке было 12 лет

При обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Уточненную информацию обнародовал губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T21:30

2023-02-19T21:30

2023-02-19T21:40

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/13/1127083253_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_eac8837a6fd121e265d0658a96579ac9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Уточненную информацию обнародовал губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что село новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу со стороны Украины, погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице.Он также уточнил, что выпущено было 9 артиллерийских снарядов, которые повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину. Ранее в воскресенье в Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Также атаке подверглась приграничная территория Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво