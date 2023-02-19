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ВСУ снова бьют по Белгородской области
ВСУ снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.02.2023
ВСУ снова бьют по Белгородской области
В Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T16:54
2023-02-19T16:54
2023-02-19T16:54
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, в хуторе Старый Волоконовского района пострадал частный дом и повреждена линия электропередачи. Аналогичная ситуация в селе Пороз Грайворонского округа: выбиты окна одного частного домовладения и повреждена ЛЭП. Также нарушено электроснабжение в селе Староселье Краснояружского района.Ранее в Курской области подверглось очередному обстрелу село Горналь. В общей сложности зафиксировано девять прилетов.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво
ВСУ снова бьют по Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков: приграничные районы под артобстрелом
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, в хуторе Старый Волоконовского района пострадал частный дом и повреждена линия электропередачи. Аналогичная ситуация в селе Пороз Грайворонского округа: выбиты окна одного частного домовладения и повреждена ЛЭП. Также нарушено электроснабжение в селе Староселье Краснояружского района.
"Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия", - написал Гладков в своем Telegram.
Ранее в Курской области подверглось очередному обстрелу
село Горналь. В общей сложности зафиксировано девять прилетов.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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