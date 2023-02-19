Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230219/vsu-snova-byut-po-belgorodskoy-oblasti-1127078800.html
ВСУ снова бьют по Белгородской области
ВСУ снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.02.2023
ВСУ снова бьют по Белгородской области
В Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T16:54
2023-02-19T16:54
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/13/1127078687_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ad22bf45d3e43a8f4b97b34b4ed0450d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, в хуторе Старый Волоконовского района пострадал частный дом и повреждена линия электропередачи. Аналогичная ситуация в селе Пороз Грайворонского округа: выбиты окна одного частного домовладения и повреждена ЛЭП. Также нарушено электроснабжение в селе Староселье Краснояружского района.Ранее в Курской области подверглось очередному обстрелу село Горналь. В общей сложности зафиксировано девять прилетов.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/13/1127078687_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_39a1366e8e417e03a02b9793a5777203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво
ВСУ снова бьют по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков: приграничные районы под артобстрелом

16:54 19.02.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов Белгородской области
Последствия обстрелов Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Белгородской области под обстрел ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, в хуторе Старый Волоконовского района пострадал частный дом и повреждена линия электропередачи. Аналогичная ситуация в селе Пороз Грайворонского округа: выбиты окна одного частного домовладения и повреждена ЛЭП. Также нарушено электроснабжение в селе Староселье Краснояружского района.
"Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия", - написал Гладков в своем Telegram.
Ранее в Курской области подверглось очередному обстрелу село Горналь. В общей сложности зафиксировано девять прилетов.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – Гладков
Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ
Ракетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:18Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб Украины
17:15Российские военные за сутки уничтожили два командных пункта ВСУ
17:15Работа Керченской переправы 19 февраля – погода и трафик
16:54ВСУ снова бьют по Белгородской области
16:38Количество афтершоков в Турции превысило норму в десять раз
16:16Хроники спецоперации: ВСУ потеряли 600 боевиков за сутки боев в Донбассе
15:28Войска РФ уничтожили пункт дислокации беспилотников на Западной Украине
15:13Запад не ограничится Украиной: назван главный итог конференции в Мюнхене
14:33Путин в послании даст оценку спецоперации
13:40Запретят ли дельфинарии и зоопарки в России – Минприроды
12:38Курская область под обстрелом
12:12В Кремле оценили слова Нуланд о "законности" ударов по Крыму
11:28В Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов
11:07Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение
10:42Крым два дня будет штормить
10:21Коронавирус в Крыму и Севастополе - данные за сутки
10:03"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасности
09:15Ракетная атака Израиля на Дамаск: пять человек погибли и 15 ранены
08:54Колоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок
08:29Где в Симферополе появятся новые детские площадки
Лента новостейМолния