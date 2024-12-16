https://crimea.ria.ru/20241216/chast-sudaka-ostanetsya-bez-gaza-1142642464.html

Часть Судака останется без газа

Часть Судака останется без газа - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Часть Судака останется без газа

Жители ряда улиц и несколько бытовых предприятий в Судаке временно останутся без газа 19 декабря. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети" в своем... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T12:17

2024-12-16T12:17

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крымгазсети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Жители ряда улиц и несколько бытовых предприятий в Судаке временно останутся без газа 19 декабря. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети" в своем Telegram-канале."19 декабря с 8:30 до 13:00 в связи с производством работ будет приостановлена подача газа", - информирует предприятие.Под отключение попадают три коммунально-бытовых предприятия: АО ТОК "Судак", ООО "ТБ "Восход" и Отель "Ателика Горизонт Судак".Также временно без газа останутся абоненты, находящиеся по адресам: ул. Морская, ул. Рыбачья, кв. Перчемный, кв. Хале, ул. Киевская, ул. Можжевеловая, ул. Якова Кушнира, кв. Акрополь, ул. Консульская, ул. Ленина, кв. Юго-Западный, ул. Пограничников, ул. Истрашкина, ул. Шоссе Туристов.Повторный пуск газа в газовое оборудование будет производиться в тот же день ориентировочно с 13:00 при условии 100%-го доступа к газовому оборудованию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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