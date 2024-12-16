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ЕС утвердил новый пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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ЕС утвердил новый пакет санкций против России
ЕС утвердил новый пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 16.12.2024
ЕС утвердил новый пакет санкций против России
15-й пакет санкций против России утвердил совет ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T13:32
2024-12-16T13:41
санкции против россии
санкции
европейский союз (ес)
новости
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. 15-й пакет санкций против России утвердил совет ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ЕС.В новый пакет санкций против России вошли, в частности, ограничения против флота, занятого в транспортировке энергоресурсов, также введены персональные ограничения в отношении 54 физлиц и 30 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", говорится в заявлении.Впервые вводятся полноценные санкции (запрет на поездки, заморозка активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных китайских субъектов, поставляющих РФ компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты.В заявлении также говорится, что Евросоюз ввел санкции в отношении 52 судов из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ограничительных мер, введенных в отношении России ранее.15-й пакет санкций в отношении России был согласован послами стран Евросоюза на прошлой неделе. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия развивается вопреки беспрецедентному давлению, которое на страну пытаются оказать элиты некоторых государств. По его словам, никакой шантаж извне не сможет изменить эту ситуацию.В начале октября он отмечал, что российская экономика, невзирая на многочисленные санкции стран Запада, на протяжении последних лет неуклонно растет. С начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %. Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против РоссииКитай ввел санкции против предприятий американского ВПКПутин ответил на угрозу Трампа ввести санкции за отказ от доллара
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санкции против россии, санкции, европейский союз (ес), новости, россия, в мире
ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Главы МИД ЕС утвердили новый пакет санкций против России

13:32 16.12.2024 (обновлено: 13:41 16.12.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. 15-й пакет санкций против России утвердил совет ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ЕС.
В новый пакет санкций против России вошли, в частности, ограничения против флота, занятого в транспортировке энергоресурсов, также введены персональные ограничения в отношении 54 физлиц и 30 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", говорится в заявлении.
В очередной пакет санкций ЕС также вошли 32 компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, которых подозревают в "участии в обходе торговых ограничений" и приобретении товаров двойного назначения для России.
Впервые вводятся полноценные санкции (запрет на поездки, заморозка активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных китайских субъектов, поставляющих РФ компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты.
В заявлении также говорится, что Евросоюз ввел санкции в отношении 52 судов из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ограничительных мер, введенных в отношении России ранее.
15-й пакет санкций в отношении России был согласован послами стран Евросоюза на прошлой неделе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия развивается вопреки беспрецедентному давлению, которое на страну пытаются оказать элиты некоторых государств. По его словам, никакой шантаж извне не сможет изменить эту ситуацию.
В начале октября он отмечал, что российская экономика, невзирая на многочисленные санкции стран Запада, на протяжении последних лет неуклонно растет. С начала 2024 года до октября ВВП страны вырос на 4,1 %. Особенно повысился уровень производства в отрасли перерабатывающей промышленности.
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