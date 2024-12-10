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ЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против России

ЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против России - РИА Новости Крым, 10.12.2024

ЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против России

Попытки западных политиков задавить Крым и всю Россию экономическими санкциями дали толчок развитию уникальных отечественных технологий, результаты внедрения... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T12:02

2024-12-10T12:02

2024-12-10T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Попытки западных политиков задавить Крым и всю Россию экономическими санкциями дали толчок развитию уникальных отечественных технологий, результаты внедрения которых сегодня заинтересовывают зарубежных бизнес-партнеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, комментируя итоги VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ)."По поводу давления санкций – это, наверное, больше в головах. На самом деле ни от одного человека из иностранных делегаций я не услышал недоверия, проблемы какой-то. Есть нормальный, открытый контакт. Люди все понимают и готовы к контакту, несмотря на политические веяния в своих странах. Отношения должны идти между бизнесом и людьми", – сказал Кратюк.В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФМинистр отметил, что на форуме присутствовали представители большого числа стран, в том числе Ирана и Африканского континента, продукция которых также представляет интерес для России в целом и для Крыма в частности."Традиционно из Республики Беларусь мы берем технику, оборудование. А для них интерес представляет чисто крымская продукция: орех, косточковые культуры, продукция садоводства. А также технологии выращивания – мы по технологиям на голову выше с точки зрения садоводства", – добавил Кратюк.Он считает, что выстроенные Западом против РФ санкционные препятствия, вместо достижения поставленных целей, создали "очень интересные претенденты", благодаря которым Крым, например, смог "закрыть вопросы по собственным саженцам в садоводстве и виноградарстве".Крымскую продукцию будут поставлять в БашкортостанЭто в том числе усилило интерес к Крыму со стороны потенциальных инвесторов, число которых растет, сказал он."Всех интересуют прежде всего территории для закладки виноградников и садов", – сказал Кратюк.Также группа компаний, предлагающих сельскохозяйственную технику, заинтересована в промышленных площадках в Крыму, отметил он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ.Ялтинский международный экономический форум – международное деловое мероприятие в экономической сфере – проводится с 2015 года. На его полях заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторыВ этом году ЯМЭФ решено было провести в столице Башкортостана, городе Уфе. В очном формате в нем приняли участие представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысило 90. В онлайн-формате участие в мероприятии приняли представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на ЯМЭФ подписал 9 соглашений и меморандумов на 37 млрд рублейКрым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество – АксеновКрым обогнал регионы России по темпам экономического роста

https://crimea.ria.ru/20241210/prednovogodnyaya-klubnika-iz-kryma-proizvela-furor-na-yamef-1142511832.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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