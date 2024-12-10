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ЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против России
ЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против России - РИА Новости Крым, 10.12.2024
ЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против России
Попытки западных политиков задавить Крым и всю Россию экономическими санкциями дали толчок развитию уникальных отечественных технологий, результаты внедрения... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T12:02
2024-12-10T12:02
2024-12-10T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Попытки западных политиков задавить Крым и всю Россию экономическими санкциями дали толчок развитию уникальных отечественных технологий, результаты внедрения которых сегодня заинтересовывают зарубежных бизнес-партнеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, комментируя итоги VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ)."По поводу давления санкций – это, наверное, больше в головах. На самом деле ни от одного человека из иностранных делегаций я не услышал недоверия, проблемы какой-то. Есть нормальный, открытый контакт. Люди все понимают и готовы к контакту, несмотря на политические веяния в своих странах. Отношения должны идти между бизнесом и людьми", – сказал Кратюк.В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФМинистр отметил, что на форуме присутствовали представители большого числа стран, в том числе Ирана и Африканского континента, продукция которых также представляет интерес для России в целом и для Крыма в частности."Традиционно из Республики Беларусь мы берем технику, оборудование. А для них интерес представляет чисто крымская продукция: орех, косточковые культуры, продукция садоводства. А также технологии выращивания – мы по технологиям на голову выше с точки зрения садоводства", – добавил Кратюк.Он считает, что выстроенные Западом против РФ санкционные препятствия, вместо достижения поставленных целей, создали "очень интересные претенденты", благодаря которым Крым, например, смог "закрыть вопросы по собственным саженцам в садоводстве и виноградарстве".Крымскую продукцию будут поставлять в БашкортостанЭто в том числе усилило интерес к Крыму со стороны потенциальных инвесторов, число которых растет, сказал он."Всех интересуют прежде всего территории для закладки виноградников и садов", – сказал Кратюк.Также группа компаний, предлагающих сельскохозяйственную технику, заинтересована в промышленных площадках в Крыму, отметил он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ.Ялтинский международный экономический форум – международное деловое мероприятие в экономической сфере – проводится с 2015 года. На его полях заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторыВ этом году ЯМЭФ решено было провести в столице Башкортостана, городе Уфе. В очном формате в нем приняли участие представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысило 90. В онлайн-формате участие в мероприятии приняли представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на ЯМЭФ подписал 9 соглашений и меморандумов на 37 млрд рублейКрым и Ямал будут развивать торговое сотрудничество – АксеновКрым обогнал регионы России по темпам экономического роста
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ямэф, крым, денис кратюк, санкции, крым под санкциями, санкции против россии, сельское хозяйство, общество, экономика, экономика крыма, новости крыма
ЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против России
Ялтинский международный экономический форум доказал тщетность санкций против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым
. Попытки западных политиков задавить Крым и всю Россию экономическими санкциями дали толчок развитию уникальных отечественных технологий, результаты внедрения которых сегодня заинтересовывают зарубежных бизнес-партнеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, комментируя итоги VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"По поводу давления санкций – это, наверное, больше в головах. На самом деле ни от одного человека из иностранных делегаций я не услышал недоверия, проблемы какой-то. Есть нормальный, открытый контакт. Люди все понимают и готовы к контакту, несмотря на политические веяния в своих странах. Отношения должны идти между бизнесом и людьми", – сказал Кратюк.
Министр отметил, что на форуме присутствовали представители большого числа стран, в том числе Ирана и Африканского континента, продукция которых также представляет интерес для России в целом и для Крыма в частности.
"Традиционно из Республики Беларусь мы берем технику, оборудование. А для них интерес представляет чисто крымская продукция: орех, косточковые культуры, продукция садоводства. А также технологии выращивания – мы по технологиям на голову выше с точки зрения садоводства", – добавил Кратюк.
Он считает, что выстроенные Западом против РФ санкционные препятствия, вместо достижения поставленных целей, создали "очень интересные претенденты", благодаря которым Крым, например, смог "закрыть вопросы по собственным саженцам в садоводстве и виноградарстве".
Это в том числе усилило интерес к Крыму со стороны потенциальных инвесторов, число которых растет, сказал он.
"Всех интересуют прежде всего территории для закладки виноградников и садов", – сказал Кратюк.
Также группа компаний, предлагающих сельскохозяйственную технику, заинтересована в промышленных площадках в Крыму, отметил он.
"То есть интерес к Крыму есть, его нужно подогревать и поддерживать такими формами. Такие мероприятия нужно обязательно проводить, независимо от того, где они проходят. Когда мы собираем вокруг себя круг единомышленников, у нас есть нормальное серьезное движение вперед", – заключил министр.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ.
Ялтинский международный экономический форум – международное деловое мероприятие в экономической сфере – проводится с 2015 года. На его полях заключены соглашения на сотни миллиардов рублей.
В этом году ЯМЭФ решено было провести в столице Башкортостана, городе Уфе. В очном формате в нем приняли участие представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превысило 90. В онлайн-формате участие в мероприятии приняли представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского Бассейна.
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