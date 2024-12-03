https://crimea.ria.ru/20241203/aksenov-preodolenie-sanktsionnykh-barerov--odna-iz-zadach-yamef-1142325052.html

Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ

Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ

Одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T07:46

2024-12-03T07:46

2024-12-03T07:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что в Ялтинский международный экономический форум – это значимое событие экономической и политической повестки. В нем принимают участие не только представители многих российских регионов, но и зарубежные гости."Отличительной особенностью Ялтинского экономического форума всегда была нацеленность на результат. На полях форума, который проводится с 2015 года, заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. После нашей победы обязательно встретимся в Ялте", – подчеркнул глава республики.Ялтинский экономический форум стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в КрымуКрым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом годуБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямэф, сергей аксенов, крым, сотрудничество, россия, уфа, башкирия, экономика