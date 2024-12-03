https://crimea.ria.ru/20241203/aksenov-preodolenie-sanktsionnykh-barerov--odna-iz-zadach-yamef-1142325052.html
Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ
Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ
Одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T07:46
2024-12-03T07:46
2024-12-03T07:46
ямэф
сергей аксенов
крым
сотрудничество
россия
уфа
башкирия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111646/95/1116469593_0:396:2937:2048_1920x0_80_0_0_cd53a822a5651260569ecc6dcd0f99a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что в Ялтинский международный экономический форум – это значимое событие экономической и политической повестки. В нем принимают участие не только представители многих российских регионов, но и зарубежные гости."Отличительной особенностью Ялтинского экономического форума всегда была нацеленность на результат. На полях форума, который проводится с 2015 года, заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. После нашей победы обязательно встретимся в Ялте", – подчеркнул глава республики.Ялтинский экономический форум стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в КрымуКрым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом годуБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма
крым
россия
уфа
башкирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111646/95/1116469593_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d29decd2240666ecb2d45997feb35b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямэф, сергей аксенов, крым, сотрудничество, россия, уфа, башкирия, экономика
Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ
Преодоление санкционных барьеров стало одной из задач Ялтинского экономического форума
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Сам факт проведения ЯМЭФ еще раз свидетельствует о полном провале попыток изолировать нашу страну, о том, что многополярный мир является исторической неизбежностью. В повестке нынешнего форума много деловых мероприятий, в том числе по поиску решения по преодолению санкционных барьеров развитию туризма, промышленности и других отраслей", – заявил глава Крыма.
Аксенов подчеркнул, что в Ялтинский международный экономический форум – это значимое событие экономической и политической повестки. В нем принимают участие не только представители многих российских регионов, но и зарубежные гости.
"Отличительной особенностью Ялтинского экономического форума всегда была нацеленность на результат. На полях форума, который проводится с 2015 года, заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. После нашей победы обязательно встретимся в Ялте", – подчеркнул глава республики.
Ялтинский экономический форум стартовал
2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: