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Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ
Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ
Одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T07:46
2024-12-03T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что в Ялтинский международный экономический форум – это значимое событие экономической и политической повестки. В нем принимают участие не только представители многих российских регионов, но и зарубежные гости."Отличительной особенностью Ялтинского экономического форума всегда была нацеленность на результат. На полях форума, который проводится с 2015 года, заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. После нашей победы обязательно встретимся в Ялте", – подчеркнул глава республики.Ялтинский экономический форум стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в КрымуКрым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом годуБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма
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ямэф, сергей аксенов, крым, сотрудничество, россия, уфа, башкирия, экономика
Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ

Преодоление санкционных барьеров стало одной из задач Ялтинского экономического форума

07:46 03.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Сам факт проведения ЯМЭФ еще раз свидетельствует о полном провале попыток изолировать нашу страну, о том, что многополярный мир является исторической неизбежностью. В повестке нынешнего форума много деловых мероприятий, в том числе по поиску решения по преодолению санкционных барьеров развитию туризма, промышленности и других отраслей", – заявил глава Крыма.

Аксенов подчеркнул, что в Ялтинский международный экономический форум – это значимое событие экономической и политической повестки. В нем принимают участие не только представители многих российских регионов, но и зарубежные гости.
"Отличительной особенностью Ялтинского экономического форума всегда была нацеленность на результат. На полях форума, который проводится с 2015 года, заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. После нашей победы обязательно встретимся в Ялте", – подчеркнул глава республики.
Ялтинский экономический форум стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.
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ЯМЭФСергей АксеновКрымСотрудничествоРоссияУфаБашкирияЭкономика
 
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