Более 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма
В западном Крыму реализуются более 150 проектов на 190 миллиардов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На западе Крыма реализуются инвестпроекты на сумму больше 190 миллиардов рублей. Об инвестиционном потенциале западного берега полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
"На сегодня по западному берегу реализуются 159 проектов на сумму больше 190 миллиардов рублей, это около 9 тысяч рабочих мест. Лидером является Евпатория, где реализуются 64 проекта, в Сакском районе – 42, в Черноморском районе – 34, в городе Саки – 19", – пояснила Ольга Виноградова.
По ее словам, больше всего проектов в курортной сфере, туризме – 58%, плюс 40% – это жилье, также интересует инвесторов спорт, производство.
"2024 год показал, что интерес инвесторов не снижается. С начала года благодаря новым инвестиционным проектам в экономику западного берега Крыма были дополнительно вложены 3,6 миллиарда рублей. Три проекта реализуются в Евпатории на сумму более 3 миллиардов, два в Черноморском районе – около 450 миллионов, и один проект в Штормовом", – уточнила гостья эфира.
Ольга Виноградова обратила внимание, что это не только частные инвестиции, реализуются на западном берегу Крыма и государственные проекты. Она напомнила про строительство нового федерального детского реабилитационного центра по поручению президента России Владимира Путина.
"В России всего три таких центра, и один из них в следующем году откроет свои двери в Евпатории. Он будет принимать более 300 детей в стационаре, плюс 75 коек – дневного стационара", – рассказала Виноградова.
Кроме того, в центре будет отделение для реабилитации особо тяжелых пациентов. Его оснастят самыми современными медицинскими технологиями в сфере нейрореабилитации, травматологии и ортопедии. Работать здесь будут более 800 медиков.
Весной текущего года глава республики Сергей Аксенов сообщил, что инвестиции в новые крымские курорты "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" на западном побережье превысят 75 миллиардов рублей, из которых 13 миллиардов – из федерального бюджета.
Об этом новом проекте в Крыму Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину в конце марта.
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