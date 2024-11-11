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Более 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Более 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма
Более 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Более 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма
На западе Крыма реализуются инвестпроекты на сумму больше 190 миллиардов рублей. Об инвестиционном потенциале западного берега полуострова в эфире радио... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T06:08
2024-11-11T06:08
инвестиции
радио "спутник в крыму"
ольга виноградова
крым
новости крыма
евпатория
отдых в крыму
крым курортный
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В западном Крыму реализуются более 150 проектов на 190 миллиардов рублей
В западном Крыму реализуются более 150 проектов на 190 миллиардов рублей
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На западе Крыма реализуются инвестпроекты на сумму больше 190 миллиардов рублей. Об инвестиционном потенциале западного берега полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По ее словам, больше всего проектов в курортной сфере, туризме – 58%, плюс 40% – это жилье, также интересует инвесторов спорт, производство."2024 год показал, что интерес инвесторов не снижается. С начала года благодаря новым инвестиционным проектам в экономику западного берега Крыма были дополнительно вложены 3,6 миллиарда рублей. Три проекта реализуются в Евпатории на сумму более 3 миллиардов, два в Черноморском районе – около 450 миллионов, и один проект в Штормовом", – уточнила гостья эфира.Ольга Виноградова обратила внимание, что это не только частные инвестиции, реализуются на западном берегу Крыма и государственные проекты. Она напомнила про строительство нового федерального детского реабилитационного центра по поручению президента России Владимира Путина.Кроме того, в центре будет отделение для реабилитации особо тяжелых пациентов. Его оснастят самыми современными медицинскими технологиями в сфере нейрореабилитации, травматологии и ортопедии. Работать здесь будут более 800 медиков.Весной текущего года глава республики Сергей Аксенов сообщил, что инвестиции в новые крымские курорты "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" на западном побережье превысят 75 миллиардов рублей, из которых 13 миллиардов – из федерального бюджета.Об этом новом проекте в Крыму Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину в конце марта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиНабережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих - АксеновВ крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы
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инвестиции, ольга виноградова, крым, новости крыма, евпатория, отдых в крыму, крым курортный
Более 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма

В западном Крыму реализуются более 150 проектов на 190 миллиардов рублей

06:08 11.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На западе Крыма реализуются инвестпроекты на сумму больше 190 миллиардов рублей. Об инвестиционном потенциале западного берега полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
В западном Крыму реализуются более 150 проектов на 190 миллиардов рублей
06:08

"На сегодня по западному берегу реализуются 159 проектов на сумму больше 190 миллиардов рублей, это около 9 тысяч рабочих мест. Лидером является Евпатория, где реализуются 64 проекта, в Сакском районе – 42, в Черноморском районе – 34, в городе Саки – 19", – пояснила Ольга Виноградова.

По ее словам, больше всего проектов в курортной сфере, туризме – 58%, плюс 40% – это жилье, также интересует инвесторов спорт, производство.
"2024 год показал, что интерес инвесторов не снижается. С начала года благодаря новым инвестиционным проектам в экономику западного берега Крыма были дополнительно вложены 3,6 миллиарда рублей. Три проекта реализуются в Евпатории на сумму более 3 миллиардов, два в Черноморском районе – около 450 миллионов, и один проект в Штормовом", – уточнила гостья эфира.
Ольга Виноградова обратила внимание, что это не только частные инвестиции, реализуются на западном берегу Крыма и государственные проекты. Она напомнила про строительство нового федерального детского реабилитационного центра по поручению президента России Владимира Путина.

"В России всего три таких центра, и один из них в следующем году откроет свои двери в Евпатории. Он будет принимать более 300 детей в стационаре, плюс 75 коек – дневного стационара", – рассказала Виноградова.

Кроме того, в центре будет отделение для реабилитации особо тяжелых пациентов. Его оснастят самыми современными медицинскими технологиями в сфере нейрореабилитации, травматологии и ортопедии. Работать здесь будут более 800 медиков.
Весной текущего года глава республики Сергей Аксенов сообщил, что инвестиции в новые крымские курорты "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" на западном побережье превысят 75 миллиардов рублей, из которых 13 миллиардов – из федерального бюджета.
Об этом новом проекте в Крыму Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину в конце марта.
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