https://crimea.ria.ru/20240531/naberezhnaya-ot-sak-do-evpatorii-privlechet-otdykhayuschikh---aksenov-1137754748.html
Набережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих - Аксенов
Набережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих - Аксенов - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Набережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих - Аксенов
Новая набережная, соединяющая курортный города Саки и Евпаторию, повысит курортную привлекательность региона, за год ее пропускная способность составит до... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T14:23
2024-05-31T14:23
2024-05-31T14:46
сергей аксенов
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"золотые пески россии"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Новая набережная, соединяющая курортный города Саки и Евпаторию, повысит курортную привлекательность региона, за год ее пропускная способность составит до миллиона туристов. Такую оценку проекту дал глава Крыма Сергей Акенов.По словам главы региона, срок реализации проекта - 2024-2030 годы, но основную часть работ планирую завершить до 2028-го. Параллельно начнет работу школа по подготовке персонала для обслуживания этой рекреационной зоны. Также Аксенов напомнил о том, что Евпатория распоряжением президент России Владимира Путина получает статус всероссийского детского курорта. В этой связи в городе будет сформировано дополнительное количество коек для реабилитации и оздоровления.У крымских городов-курортов Евпатория и Саки в перспективе будет единая набережная, заявлял ранее председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. В рамках проекта также будут созданы новые пляжные территории и берегоукрепительные сооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция набережной в Коктебеле будет закончена в срок - ГоцанюкДетский отдых – сколько школьников из Крыма отдохнут в лагеряхВ Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 4,6 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20240402/ne-nuzhen-nam-bereg-turetskiy-v-zapadnom-krymu-postroyat-unikalnyy-kurort-1136236331.html
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сергей аксенов, крым, набережная, евпатория, саки, "золотые пески россии", "крымская ривьера", туризм в крыму, туризм, отдых, отдых в крыму, новости крыма
Набережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих - Аксенов
Набережная от Сак до Евпатории повысит курортную привлекательность региона - Аксенов
14:23 31.05.2024 (обновлено: 14:46 31.05.2024)