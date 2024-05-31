https://crimea.ria.ru/20240531/naberezhnaya-ot-sak-do-evpatorii-privlechet-otdykhayuschikh---aksenov-1137754748.html

Набережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих - Аксенов

Набережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих - Аксенов - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Набережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих - Аксенов

Новая набережная, соединяющая курортный города Саки и Евпаторию, повысит курортную привлекательность региона, за год ее пропускная способность составит до... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T14:23

2024-05-31T14:23

2024-05-31T14:46

сергей аксенов

крым

набережная

евпатория

саки

"золотые пески россии"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Новая набережная, соединяющая курортный города Саки и Евпаторию, повысит курортную привлекательность региона, за год ее пропускная способность составит до миллиона туристов. Такую оценку проекту дал глава Крыма Сергей Акенов.По словам главы региона, срок реализации проекта - 2024-2030 годы, но основную часть работ планирую завершить до 2028-го. Параллельно начнет работу школа по подготовке персонала для обслуживания этой рекреационной зоны. Также Аксенов напомнил о том, что Евпатория распоряжением президент России Владимира Путина получает статус всероссийского детского курорта. В этой связи в городе будет сформировано дополнительное количество коек для реабилитации и оздоровления.У крымских городов-курортов Евпатория и Саки в перспективе будет единая набережная, заявлял ранее председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. В рамках проекта также будут созданы новые пляжные территории и берегоукрепительные сооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция набережной в Коктебеле будет закончена в срок - ГоцанюкДетский отдых – сколько школьников из Крыма отдохнут в лагеряхВ Крыму отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 4,6 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20240402/ne-nuzhen-nam-bereg-turetskiy-v-zapadnom-krymu-postroyat-unikalnyy-kurort-1136236331.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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