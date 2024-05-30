https://crimea.ria.ru/20240530/rekonstruktsiya-naberezhnoy-v-koktebele-budet-zakonchena-v-srok---gotsanyuk-1137729114.html
Реконструкция набережной в Коктебеле будет закончена в срок - Гоцанюк
Реконструкция набережной в Коктебеле будет закончена в срок - Гоцанюк - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Реконструкция набережной в Коктебеле будет закончена в срок - Гоцанюк
Глава Совмина Юрий Гоцанюк проинспектировал реконструкцию набережной и строительство очистных сооружений в Коктебеле. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T16:11
2024-05-30T16:11
2024-05-30T16:14
юрий гоцанюк
строительство кос в крыму
коктебель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Глава Совмина Юрий Гоцанюк проинспектировал реконструкцию набережной и строительство очистных сооружений в Коктебеле. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.По данным главы правительства республики, отставаний от графика нет, при сохранении нынешних темпов объект будет введен в эксплуатацию в срок. По проекту в поселке будет уложено 24,3 км разводящих сетей, 649 колодцев и 9 км напорных сетей. Производительность КОСа – 5 тысяч кубов в сутки, с перспективным развитием до 10 тысяч. "Протяженность обновленной набережной составит 1,9 км, прогулочная зона будет расширена до 30 метров, а пляжная от 35 до 50 метров. После строительства очистных и реконструкции набережная ситуация в поселке кардинально изменится", - уверен Юрий Гоцанюк.Как ранее заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья под руководством президента страны Владимира Путина, в Крыму и других регионах Черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений, такую же программу необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят канализационно-очистные сооружения в КоктебелеФайзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в СевастополеВозле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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юрий гоцанюк, строительство кос в крыму, коктебель, строительство, новости крыма, набережные крыма, набережная
Реконструкция набережной в Коктебеле будет закончена в срок - Гоцанюк
Реконструкция набережной и строительство КОС в Коктебеле будут закончены в срок - Гоцанюк
16:11 30.05.2024 (обновлено: 16:14 30.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Глава Совмина Юрий Гоцанюк проинспектировал реконструкцию набережной и строительство очистных сооружений в Коктебеле. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.
"В Коктебеле ведется реконструкция набережной и канализационно-очистных сооружений, реализуемых в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". В ходе инспекционного выезда осмотрел ход строительных работ", - написал он.
По данным главы правительства республики, отставаний от графика нет, при сохранении нынешних темпов объект будет введен в эксплуатацию в срок. По проекту в поселке будет уложено 24,3 км разводящих сетей, 649 колодцев и 9 км напорных сетей. Производительность КОСа – 5 тысяч кубов в сутки, с перспективным развитием до 10 тысяч.
"Протяженность обновленной набережной составит 1,9 км, прогулочная зона будет расширена до 30 метров, а пляжная от 35 до 50 метров. После строительства очистных и реконструкции набережная ситуация в поселке кардинально изменится", - уверен Юрий Гоцанюк.
Как ранее заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья под руководством президента страны Владимира Путина, в Крыму и других регионах Черноморского побережья РФ в настоящий момент строится 46 очистных сооружений
, такую же программу необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря.
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