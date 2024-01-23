https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-dostroyat-kanalizatsionno-ochistnye-sooruzheniya-v-koktebele-1134397100.html

Когда достроят канализационно-очистные сооружения в Коктебеле

Когда достроят канализационно-очистные сооружения в Коктебеле - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Когда достроят канализационно-очистные сооружения в Коктебеле

Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в курортном поселке Коктебель под Феодосией идет в соответствии с графиком, работы планируется завершить РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T20:41

2024-01-23T20:41

2024-01-23T20:41

эксклюзивы риа новости крым

крым

вода крыма

вода в крыму

максим новик

госпрограмма социально-экономического развития крыма

новости

строительство кос в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/19/1119611171_0:0:1311:737_1920x0_80_0_0_ef0571979d6c62bcc021a7915c62700e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в курортном поселке Коктебель под Феодосией идет в соответствии с графиком, работы планируется завершить к декабрю текущего года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По словам руководителя предприятия, 2024 год станет прорывным в части реконструкции действующих и проектирования и строительства новых канализационных очистных сооружений в различных регионах Крыма.В частности, в этом году завершатся работы на КОС в алуштинских селах Малый Маяк и Малореченское. Также на данный момент проектируется строительство двух таких объектов в Феодосии – на мысе Ильи и поселке Приморский. Также запланирована реконструкция КОС "Бондаренковские" в Керчи и аналогичных объектов в Евпатории и Саках.Строительство канализационно-очистных сооружений в Коктебеле стартовало в конце 2020 года. Проект предусматривает укладку 24,3 км разводящих сетей, 649 колодцев и 9 км напорных сетей. Производительность сооружений составит 5 тысяч кубометров в сутки, с перспективным развитием до 10 тысяч "кубов". Стоимость строительства – 1,4 млрд рублей. Средства выделяются в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя".Изначально планировалось построить объект к декабрю 2022 года. Впоследствии срок сдачи КОС перенесли на май 2023 года, затем – на декабрь 2023-го.Читайте также на РИА Новости Крым:В Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млнСтоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооруженияФайзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода крыма, вода в крыму, максим новик, госпрограмма социально-экономического развития крыма, новости, строительство кос в крыму