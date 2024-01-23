https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-dostroyat-kanalizatsionno-ochistnye-sooruzheniya-v-koktebele-1134397100.html
Когда достроят канализационно-очистные сооружения в Коктебеле
Когда достроят канализационно-очистные сооружения в Коктебеле - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Когда достроят канализационно-очистные сооружения в Коктебеле
Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в курортном поселке Коктебель под Феодосией идет в соответствии с графиком, работы планируется завершить РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T20:41
2024-01-23T20:41
2024-01-23T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в курортном поселке Коктебель под Феодосией идет в соответствии с графиком, работы планируется завершить к декабрю текущего года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По словам руководителя предприятия, 2024 год станет прорывным в части реконструкции действующих и проектирования и строительства новых канализационных очистных сооружений в различных регионах Крыма.В частности, в этом году завершатся работы на КОС в алуштинских селах Малый Маяк и Малореченское. Также на данный момент проектируется строительство двух таких объектов в Феодосии – на мысе Ильи и поселке Приморский. Также запланирована реконструкция КОС "Бондаренковские" в Керчи и аналогичных объектов в Евпатории и Саках.Строительство канализационно-очистных сооружений в Коктебеле стартовало в конце 2020 года. Проект предусматривает укладку 24,3 км разводящих сетей, 649 колодцев и 9 км напорных сетей. Производительность сооружений составит 5 тысяч кубометров в сутки, с перспективным развитием до 10 тысяч "кубов". Стоимость строительства – 1,4 млрд рублей. Средства выделяются в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя".Изначально планировалось построить объект к декабрю 2022 года. Впоследствии срок сдачи КОС перенесли на май 2023 года, затем – на декабрь 2023-го.Читайте также на РИА Новости Крым:В Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млнСтоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооруженияФайзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, вода крыма, вода в крыму, максим новик, госпрограмма социально-экономического развития крыма, новости, строительство кос в крыму
Когда достроят канализационно-очистные сооружения в Коктебеле
Канализационно-очистные сооружения в Коктебеле достроят к концу 2024 года – "Вода Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в курортном поселке Коктебель под Феодосией идет в соответствии с графиком, работы планируется завершить к декабрю текущего года. Об этом РИА Новости Крым
сообщил директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
"В целом работы идут по графику, подрядчик успевает. Завершение работ запланировано на декабрь текущего года. Помимо самих КОСов, там строятся разводящие сети водоотведения. В конце этого года ожидаем ввода объекта и приступаем непосредственно к его эксплуатации", – сказал Новик.
По словам руководителя предприятия, 2024 год станет прорывным в части реконструкции действующих и проектирования и строительства новых канализационных очистных сооружений в различных регионах Крыма.
В частности, в этом году завершатся работы на КОС в алуштинских селах Малый Маяк и Малореченское. Также на данный момент проектируется строительство двух таких объектов в Феодосии – на мысе Ильи и поселке Приморский. Также запланирована реконструкция КОС "Бондаренковские" в Керчи и аналогичных объектов в Евпатории и Саках.
Строительство канализационно-очистных сооружений в Коктебеле стартовало в конце 2020 года. Проект предусматривает укладку 24,3 км разводящих сетей, 649 колодцев и 9 км напорных сетей. Производительность сооружений составит 5 тысяч кубометров в сутки, с перспективным развитием до 10 тысяч "кубов". Стоимость строительства – 1,4 млрд рублей. Средства выделяются в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя".
Изначально планировалось построить объект к декабрю 2022 года. Впоследствии срок сдачи КОС перенесли на май 2023 года, затем – на декабрь 2023-го.
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