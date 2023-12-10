https://crimea.ria.ru/20231210/fayzullin-proveril-khod-stroitelstva-kos-yuzhnye-v-sevastopole-1133442260.html

Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе

Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе

Строительство канализационно-очистных соображений "Южные" в Севастополе проинспектировал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T18:22

2023-12-10T18:22

2023-12-10T18:22

ирек файзуллин

новости

севастополь

михаил развожаев

строительство кос в крыму

балаклава

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Строительство канализационно-очистных соображений "Южные" в Севастополе проинспектировал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор отметил, на этой неделе проект КОС "Южные" получил положительное заключение повторной государственной экспертизы. Это позволит продолжить строительство объекта высокими темпами и закупить необходимое оборудование.Проект исключает строительство 2-го этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве — стоки из Балаклавы напрямую будут уходить по проектируемому сейчас новому коллектору на очистку на КОС "Южные".Работа на объекте выстроена таким образом, что КОС "Южные" будут запускаться поэтапно. Это значит, что качество очистки сточных вод начнет улучшаться еще до окончания всех работ.В настоящее время на объекте трудятся более 120 человек, задействовано 15 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект КОС "Южные" в Севастополе получил добро: что дальшеРазвожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 годаКрым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации

севастополь

балаклава

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирек файзуллин, новости, севастополь, михаил развожаев, строительство кос в крыму, балаклава, благоустройство