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Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе
Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе
Строительство канализационно-очистных соображений "Южные" в Севастополе проинспектировал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T18:22
2023-12-10T18:22
ирек файзуллин
новости
севастополь
михаил развожаев
строительство кос в крыму
балаклава
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Строительство канализационно-очистных соображений "Южные" в Севастополе проинспектировал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор отметил, на этой неделе проект КОС "Южные" получил положительное заключение повторной государственной экспертизы. Это позволит продолжить строительство объекта высокими темпами и закупить необходимое оборудование.Проект исключает строительство 2-го этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве — стоки из Балаклавы напрямую будут уходить по проектируемому сейчас новому коллектору на очистку на КОС "Южные".Работа на объекте выстроена таким образом, что КОС "Южные" будут запускаться поэтапно. Это значит, что качество очистки сточных вод начнет улучшаться еще до окончания всех работ.В настоящее время на объекте трудятся более 120 человек, задействовано 15 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект КОС "Южные" в Севастополе получил добро: что дальшеРазвожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 годаКрым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации
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Новости
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ирек файзуллин, новости, севастополь, михаил развожаев, строительство кос в крыму, балаклава, благоустройство
Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе

Глава Минстроя РФ проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе – Развожаев

18:22 10.12.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство КОС "Южные" в Севастополе
Строительство КОС Южные в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Строительство канализационно-очистных соображений "Южные" в Севастополе проинспектировал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ирек Энварович отметил, что работы на стройке КОС "Южные" идут по плану и основные средства необходимо будет профинансировать в 2024 году", – написал в Telegram-канале Развожаев.
Губернатор отметил, на этой неделе проект КОС "Южные" получил положительное заключение повторной государственной экспертизы. Это позволит продолжить строительство объекта высокими темпами и закупить необходимое оборудование.

"Обновленный проект предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 тысяч кубометров в сутки, с возможностью увеличения до 160 тысяч, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды", – пояснил губернатор.

Проект исключает строительство 2-го этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве — стоки из Балаклавы напрямую будут уходить по проектируемому сейчас новому коллектору на очистку на КОС "Южные".
Работа на объекте выстроена таким образом, что КОС "Южные" будут запускаться поэтапно. Это значит, что качество очистки сточных вод начнет улучшаться еще до окончания всех работ.
В настоящее время на объекте трудятся более 120 человек, задействовано 15 единиц техники.
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Ирек ФайзуллинНовостиСевастопольМихаил РазвожаевСтроительство КОС в КрымуБалаклаваБлагоустройство
 
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