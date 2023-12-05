https://crimea.ria.ru/20231205/proekt-kos-yuzhnye-v-sevastopole-poluchil-dobro-chto-dalshe-1133327332.html

Проект КОС "Южные" в Севастополе получил добро: что дальше

Проект КОС "Южные" в Севастополе получил добро: что дальше - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Проект КОС "Южные" в Севастополе получил добро: что дальше

Проект строительства канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе получил положительное заключение повторной госэкспертизы. Это позволит продолжить РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T18:31

2023-12-05T18:31

2023-12-05T18:31

севастополь

михаил развожаев

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общество

главгосэкспертиза

жкх

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Проект строительства канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе получил положительное заключение повторной госэкспертизы. Это позволит продолжить работы на объекте, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, сегодня на объекте трудится 119 человек, задействовано 15 единиц техники.Как сообщалось, обновленный проект предполагает ежесуточную производительность сооружений в 130 тысяч "кубов" с возможностью увеличения мощности до 160 тысяч. Также предусмотрены глубоководный выпуск в районе Голубой бухты и сбросный коллектор от площадки очистных до уреза воды. При этом возведение второго этапа очистных в Балаклаве новый проект исключает — стоки сразу будут уходить на КОС "Южные". Канализационные очистные сооружения в Севастополе планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Цена контракта – 6,6 млрд рублей. Очистные строят по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локацииВозле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетейБолее 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммы

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, строительство кос в крыму, общество, главгосэкспертиза, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма