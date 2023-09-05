Рейтинг@Mail.ru
Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230905/vozle-stantsii-pribrezhnaya-v-sakakh-zavershayut-stroitelstvo-setey-1131153503.html
Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей
Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей
Возведение наружных сетей и систем водоотведения в селе Лесновка Сакского района завершается, работы планируется окончить к концу сентября этого года. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T06:31
2023-09-05T06:31
крым
сакский район
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
инвестиции
новости крыма
общество
строительство кос в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131153222_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_f6485f9a347c291d987d3750b25afb42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Возведение наружных сетей и систем водоотведения в селе Лесновка Сакского района завершается, работы планируется окончить к концу сентября этого года. Об этом сообщает пресс-службе минстроя Крыма.Стройка ведется с июня 2022 года. На данный момент специалисты проводят пуско-наладочные работы. Завершить их и сдать объект планируется в III квартале 2023 года, заключили в минстрое.Ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк заявил, что в этом году из федерального бюджета на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма выделено более 92 млрд рублей, из которых освоена почти половина. По его словам, к концу года Крым планирует выйти на стопроцентное кассовое освоение.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыСакский экотехнопарк: как идут работы и когда достроят объектВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей
крым
сакский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131153222_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff4114a14c0c56d3ec461ce08c84459f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сакский район, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), инвестиции, новости крыма, общество, строительство кос в крыму
Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей

Минстрой Крыма: строительство наружных сетей и водоотведения в Лесновке выполнено на 99%

06:31 05.09.2023
 
© Минстрой КрымаВозле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей
Возле станции Прибрежная в Саках завершают строительство сетей
© Минстрой Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Возведение наружных сетей и систем водоотведения в селе Лесновка Сакского района завершается, работы планируется окончить к концу сентября этого года. Об этом сообщает пресс-службе минстроя Крыма.
"Строительство наружных сетей и сооружения водоотведения Лесновского сельского совета, в районе станции "Прибрежная" до канализационных очистных сооружений города Саки, выполнено на 99%. Объект реализуется в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Его стоимость – 110 млн 656 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Стройка ведется с июня 2022 года. На данный момент специалисты проводят пуско-наладочные работы. Завершить их и сдать объект планируется в III квартале 2023 года, заключили в минстрое.
Ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк заявил, что в этом году из федерального бюджета на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма выделено более 92 млрд рублей, из которых освоена почти половина. По его словам, к концу года Крым планирует выйти на стопроцентное кассовое освоение.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммы
Сакский экотехнопарк: как идут работы и когда достроят объект
В Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей
 
КрымСакский районМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)ИнвестицииНовости КрымаОбществоСтроительство КОС в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:34Работа паромов и погода на Керченской переправе: данные на утро вторника
09:19100 "прилетов": ВСУ снова обстреляли Херсонскую область
09:03Где в Крыму до вечера не будет воды
08:40Заторы парализовали Симферополь
08:21Как в Крыму стать донором стволовых клеток
07:49В Крыму презентовали сборник белорусского поэта Богдановича
07:24Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых
07:01Крымский мост сейчас: оперативные данные
06:31Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей
06:12Районы, кварталы: как появлялся северо-восточный Симферополь
06:06Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы России
00:01Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 5 сентября
22:56Главные новости Крыма: 4 сентября
22:30Главные события и заявления дня: 4 сентября
22:12Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
21:55Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область
21:49В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину
21:27К модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторов
21:08Обстановка на Крымском мосту: данные на 21:00 понедельника
Лента новостейМолния