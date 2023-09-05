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Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей
Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей
Возведение наружных сетей и систем водоотведения в селе Лесновка Сакского района завершается, работы планируется окончить к концу сентября этого года. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T06:31
2023-09-05T06:31
2023-09-05T06:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Возведение наружных сетей и систем водоотведения в селе Лесновка Сакского района завершается, работы планируется окончить к концу сентября этого года. Об этом сообщает пресс-службе минстроя Крыма.Стройка ведется с июня 2022 года. На данный момент специалисты проводят пуско-наладочные работы. Завершить их и сдать объект планируется в III квартале 2023 года, заключили в минстрое.Ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк заявил, что в этом году из федерального бюджета на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма выделено более 92 млрд рублей, из которых освоена почти половина. По его словам, к концу года Крым планирует выйти на стопроцентное кассовое освоение.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыСакский экотехнопарк: как идут работы и когда достроят объектВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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крым, сакский район, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), инвестиции, новости крыма, общество, строительство кос в крыму
Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей
Минстрой Крыма: строительство наружных сетей и водоотведения в Лесновке выполнено на 99%