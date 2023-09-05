https://crimea.ria.ru/20230905/vozle-stantsii-pribrezhnaya-v-sakakh-zavershayut-stroitelstvo-setey-1131153503.html

Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей

Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей

Возведение наружных сетей и систем водоотведения в селе Лесновка Сакского района завершается, работы планируется окончить к концу сентября этого года. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T06:31

2023-09-05T06:31

2023-09-05T06:31

крым

сакский район

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

инвестиции

новости крыма

общество

строительство кос в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Возведение наружных сетей и систем водоотведения в селе Лесновка Сакского района завершается, работы планируется окончить к концу сентября этого года. Об этом сообщает пресс-службе минстроя Крыма.Стройка ведется с июня 2022 года. На данный момент специалисты проводят пуско-наладочные работы. Завершить их и сдать объект планируется в III квартале 2023 года, заключили в минстрое.Ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк заявил, что в этом году из федерального бюджета на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма выделено более 92 млрд рублей, из которых освоена почти половина. По его словам, к концу года Крым планирует выйти на стопроцентное кассовое освоение.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыСакский экотехнопарк: как идут работы и когда достроят объектВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублей

крым

сакский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сакский район, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), инвестиции, новости крыма, общество, строительство кос в крыму