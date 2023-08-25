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Сакский экотехнопарк: как идут работы и когда достроят объект - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Сакский экотехнопарк: как идут работы и когда достроят объект
Сакский экотехнопарк: как идут работы и когда достроят объект - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Сакский экотехнопарк: как идут работы и когда достроят объект
Полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе Крыма должен быть достроен к концу 2024 года, сейчас подрядчик выбился из графика, сообщил... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T07:48
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новости крыма
саки
юрий гоцанюк
совет министров рк
строительство
сакский район
переработка мусора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе Крыма должен быть достроен к концу 2024 года, сейчас подрядчик выбился из графика, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам выезда на стройплощадку.По словам Гоцанюка, сейчас на объекте находится более 70 человек и пять единиц спецтехники. Уже разработан котлован, уложены плиты фундамента, проведена гидроизоляция, установлены перекрытия первого этажа, ведется монтаж электросетей и канализации. Параллельно на территории объекта строится котельная, блочно-распределительная подстанция и КПП.Объект строится в рамках нацпроекта "Экология". Его мощность составит 200 тыс. тонн в год.Ранее сообщалось, что суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны будут достроены в Крыму к середине 2024 года. О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех проектов экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят КрымВ Алуште выделили почти гектар земли под станцию сортировки мусораВ Крыму к 2024 году будут перерабатывать весь мусор
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РИА Новости Крым
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новости крыма, саки, юрий гоцанюк, совет министров рк, строительство, сакский район, переработка мусора
Сакский экотехнопарк: как идут работы и когда достроят объект

Власти Крыма просят подрядчика ускорить строительство Сакского экотехнопарка

07:48 25.08.2023 (обновлено: 09:37 25.08.2023)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Сакском районе ведется строительство экотехнопарка
В Сакском районе ведется строительство экотехнопарка
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Полигон по переработке и утилизации мусора в Сакском районе Крыма должен быть достроен к концу 2024 года, сейчас подрядчик выбился из графика, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам выезда на стройплощадку.

"Подрядчику следует повысить темпы работ. Отставание – полтора месяца. Дал поручение составить догоночный план-график и представить его. Завершить строительство планируется в декабре 2024 года. Наша задача в ближайшие годы выйти на стопроцентную обработку твердых коммунальных отходов в Крыму", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

По словам Гоцанюка, сейчас на объекте находится более 70 человек и пять единиц спецтехники. Уже разработан котлован, уложены плиты фундамента, проведена гидроизоляция, установлены перекрытия первого этажа, ведется монтаж электросетей и канализации. Параллельно на территории объекта строится котельная, блочно-распределительная подстанция и КПП.
Объект строится в рамках нацпроекта "Экология". Его мощность составит 200 тыс. тонн в год.
Ранее сообщалось, что суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны будут достроены в Крыму к середине 2024 года.
О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех проектов экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Новости КрымаСакиЮрий ГоцанюкСовет министров РКСтроительствоСакский районПереработка мусора
 
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