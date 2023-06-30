https://crimea.ria.ru/20230630/kogda-v-krymu-dostroyat-sovremennye-ekotekhnoparki-1129727799.html

Когда в Крыму достроят современные экотехнопарки

Когда в Крыму достроят современные экотехнопарки - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Когда в Крыму достроят современные экотехнопарки

Суперсовременные полигоны по переработке и утилизации мусора будут достроены в Крыму к середине 2024 года. Об этом по итогам встречи с гендиректором... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T08:56

2023-06-30T08:56

2023-06-30T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Суперсовременные полигоны по переработке и утилизации мусора будут достроены в Крыму к середине 2024 года. Об этом по итогам встречи с гендиректором "Российского экологического оператора" Денисом Буцаевым сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На сегодняшний день на объектах занято достаточное количество людей и техники, а все вопросы решаются в кратчайшие сроки. Глава республики выразил уверенность, что ввод экотехнопарков в эксплуатацию поможет избавить Крым от проблемы, связанной с коммунальными отходами.Аксенов также поблагодарил Дениса Буцаева за активное участие в создании инфраструктуры по переработке отходов на полуострове. И заверил, что региональные власти предпринимают все усилия, чтобы Крым оставался экологически чистым и привлекательным для туристов регионом.Ранее председатель комитета Госсовета республики по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов сообщал, что строительство трех экотехнопарков в Крыму вступило в активную фазу строительства в середине мая. Они позволят уменьшить количество полигонов ТБО и избежать экологической катастрофы. На реализацию проектов выделено около 10 млрд рублей.О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах, в Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект, согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех экотехнопарков должна быть завершена до конца 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В МЧС рассказали о штрафах за жарку шашлыков на природеВ Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборникиВ Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержден

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крым, сергей аксенов, мусор, экономика, экология, общество, новости крыма