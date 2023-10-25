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Развожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года
Развожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года - РИА Новости Крым, 25.10.2023
Развожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года
Канализационные очистные сооружения "Южные" в Севастополе планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.10.2023
2023-10-25T22:34
2023-10-25T22:34
2023-10-25T22:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Канализационные очистные сооружения "Южные" в Севастополе планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, стройка идет хорошим темпом. Работы по возведению железобетонных резервуаров завершены. Строительство глубоководного выпуска продолжается. Гидроиспытания прошли первичные очистительные сооружения. Прокладка нового коллектора готова наполовину.При строительстве КОС "Южные", по словам Развожаева, используются уникальные технологии. Например, специально изготовлены пригрузы со скрытыми железобетонными замками, которые не ржавеют и "удерживают трубу на дне даже при сильной ветро-волновой нагрузке".Губернатор напомнил, что запуск КОС "Южные" в работу позволит увеличить мощность очистных сооружений минимум до 130 тысяч куб. м/сутки. Кроме того, на эти канализационные очистные сооружения будут уходить напрямую стоки из Балаклавы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строят "Южные" очистные в СевастополеСтроительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работыКрым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, балаклава, экология
Развожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года
В Севастополе очистные сооружения "Южные" сдадут в эксплуатацию в конце 2024 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Канализационные очистные сооружения "Южные" в Севастополе планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
"Работа на объекте выстроена таким образом, что КОС "Южные" будут запускаться поэтапно. Это значит, что качество очистки сточных вод начнет улучшаться еще до окончания всех работ", – написал он в Telegram-канале.
По словам Развожаева, стройка идет хорошим темпом. Работы по возведению железобетонных резервуаров завершены. Строительство глубоководного выпуска продолжается. Гидроиспытания прошли первичные очистительные сооружения. Прокладка нового коллектора готова наполовину.
"Ежедневно на объекте задействовано 24 единицы техники и работает 164 человека. Большие работы ведутся по строительству глубоководного выпуска. Труба собирается на берегу и пройдет по дну на 1700 метров от берега", – отметил губернатор.
При строительстве КОС "Южные", по словам Развожаева, используются уникальные технологии. Например, специально изготовлены пригрузы со скрытыми железобетонными замками, которые не ржавеют и "удерживают трубу на дне даже при сильной ветро-волновой нагрузке".
Губернатор напомнил, что запуск КОС "Южные" в работу позволит увеличить мощность очистных сооружений минимум до 130 тысяч куб. м/сутки. Кроме того, на эти канализационные очистные сооружения будут уходить напрямую стоки из Балаклавы.
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