https://crimea.ria.ru/20231025/razvozhaev-srok-sdachi-ochistnykh-sooruzheniy-yuzhnye--konets-2024-goda-1132322490.html

Развожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года

Развожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года - РИА Новости Крым, 25.10.2023

Развожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года

Канализационные очистные сооружения "Южные" в Севастополе планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.10.2023

2023-10-25T22:34

2023-10-25T22:34

2023-10-25T22:34

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

балаклава

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Канализационные очистные сооружения "Южные" в Севастополе планируют сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, стройка идет хорошим темпом. Работы по возведению железобетонных резервуаров завершены. Строительство глубоководного выпуска продолжается. Гидроиспытания прошли первичные очистительные сооружения. Прокладка нового коллектора готова наполовину.При строительстве КОС "Южные", по словам Развожаева, используются уникальные технологии. Например, специально изготовлены пригрузы со скрытыми железобетонными замками, которые не ржавеют и "удерживают трубу на дне даже при сильной ветро-волновой нагрузке".Губернатор напомнил, что запуск КОС "Южные" в работу позволит увеличить мощность очистных сооружений минимум до 130 тысяч куб. м/сутки. Кроме того, на эти канализационные очистные сооружения будут уходить напрямую стоки из Балаклавы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строят "Южные" очистные в СевастополеСтроительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работыКрым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации

севастополь

балаклава

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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, балаклава, экология