https://crimea.ria.ru/20240509/valentina-na-valentayne-krymskaya-geroinya-rodom-s-urala-1136975010.html

Валентина на "Валентайне": крымская героиня родом с Урала

Валентина на "Валентайне": крымская героиня родом с Урала - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Валентина на "Валентайне": крымская героиня родом с Урала

У нее красивая, почти театральная фамилия – Бархатова. Она родилась на далеком Урале в небольшой деревушке, и ровно 80 лет назад двадцатилетней погибла под... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T17:16

2024-05-09T17:16

2024-05-09T17:16

80 лет освобождения крыма

крым

крым в великой отечественной войне

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У нее красивая, почти театральная фамилия – Бархатова. Она родилась на далеком Урале в небольшой деревушке, и ровно 80 лет назад двадцатилетней погибла под Севастополем. Девушка героической профессии и не менее героической судьбы – Валентина Бархатова, освободительница Крыма.Женщины в танкахЖенщина и танк – понятия совместимые очень сложно. В этом убеждены не только рядовые граждане, но и военные. Но если надо родину защищать – то русские женщины готовы и в огонь, и в воду, и в танки.Случаи в истории России женщин-танкистов не единичны, хотя каждый – уникален, считает историк Игорь Ковшов. Все же психологически и физиологически это очень сложная воинская специальность: колоссальные физические и психологические перегрузки, таскание тяжестей.Изучив архивные источники, Игорь Ковшов называет цифры: в танковых войсках во время Великой Отечественной воевали не менее 33 женщин. Почти все они получили ранения и контузии, четыре из них погибли, одна пропала без вести. Эти данные не окончательные, ведь многие архивы засекречены до сих пор.Крымчанка Мария ОктябрьскаяЖенщины-танкистки шли на фронт исключительно добровольно. Одна из первых – урожденная крымчанка, Мария Васильевна Октябрьская. Поле гибели мужа на фронте она просилась на фронт дважды. Ей дважды отказали. Тогда она продала все вещи, вышиванием заработала еще денег и собрала 50 000 рублей, чтобы оплатить строительство танка. Мария послала телеграмму лично Сталину, в которой попросила направить ее на фронт в качестве водителя этого танка. Главнокомандующий ответил коротко: "Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет". Октябрьская стала первой в стране женщиной механиком-водителем танка. Героиня скончалась от ранений в январе 1944 года, ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.Жизнерадостная активистка Валентина БархатоваВалентина Бархатова на 22 года младше Марии Октябрьской. Когда началась война, ей было 17 лет. Отец умер, мама работала почтальоном. Одноклассники Вали вспоминают ее высокой, энергичной и жизнерадостной.Валя – активная пионерка, активная комсомолка. Ровные строчки ее дневника, хранящегося в Омском музее просвещения, рассказывают о первых влюбленностях и экзаменах. А затем через всю страницу:"Война! Немцы вероломно напали на нас. У, сволочи!"И затем только стихи – о войне и о парнях с соседних улиц, которые ушли на фронт.Именно подлая война помещала Вале осуществить свою мечту – стать летчиком. Так как мужчины ушли на войну, пришлось девушкам осваивать мужское специальности: Валя поступила на курсы трактористов и после их окончания уехала в совхоз под Ново-Уральск.Дома остались только младший брат Павлик и мама. Два старших брата к тому времени уже воевали. Остаться в стороне деятельная девушка не могла.Крещенье Сталинградом"Прошу послать меня на фронт. Я хочу вместе со своими братьями Михаилом и Константином, вместе со всем народом защищать нашу Родину от фашистских захватчиков. Я метко стреляю, бросаю гранаты на большие расстояния, могу оказать первую помощь раненым, сдала нормы ПВХО, ГСО, ГТО. Готова свои знания, силы и, если потребуется, жизнь отдать за Родину".Это текст одного из ее заявлений в военкомат. А их было несколько. Летом 1942 года просьба Валентины была удовлетворена: девушка по окончании курсов механиков-водителей танков едет на фронт.Из письма матери в начале ноября 1942 года: "Пламенный привет от Валентины Бархатовой… Как видите, я жива, здорова и беспокоиться обо мне не надо, "смелого пуля боится". А наша броня пуль не боится. Машины громадные. Вот такую, как на конверте, вожу и я, скорость и маневренность приличные. Трудно, но интересно… Ничего, привыкну, хоть я всегда из девушек в таких частях одна. Одевают и кормят меня хорошо. Правда, спать приходится 3–4 часа, кос у меня давно нет. Подстрижена под кружок… Обо мне не беспокойтесь. Я буду обязательно жива. Обязательно. Я верю, что я вернусь".Боевое крещение Валя Бархатова приняла на подступах к Сталинграду. И тут же получила тяжелое ранение в ногу. О специальности водителя-механика уже не может быть и речи. Она переучивается на стрелка-радиста танка.Затем был путь на юг – участвовала в освобождении Украины, двигаясь по карте все ниже. И затем – Крым.Второй раз в КрымуВ Крыму Валентна Бархатова была не впервые: еще пионеркой в 1937 году за отличные успехи в учебе ее наградили путевкой в главный лагерь страны – "Артек". В боях на полуострове погиб ее брат – Константин Бархатов."Теперь у меня личный счет, более 30 фрицев нашли смерть от моей руки. На груди у меня орден Красной Звезды, медаль "За оборону Сталинграда". И если жива буду, вручат еще за последний бой, в бою я [была] в танке у комбрига в экипаже радистом-пулеметчиком, военное звание всего только ст. сержант, больше мне и не надо… Павлик, напиши как у тебя с одеждой, ведь два года, как я уехала от вас, обносился, обидно, но что же, все это проклятая война", – пишет она письмо младшему брату на далекий Урал.Бои за Крым велись отчаянные, героические. В ноябре 1943 года радист роты управления 101-й танковой бригады Валентина Бархатова была награждена орденом Красной Звезды, а через месяц – орденом Славы III степени.Во многих источниках, особенно советских, однозначно утверждается, что наши танкисты вошли в Крым на легендарных Т-34, а Валентина Бархатова управляла именно таким танком. Но это не так. Двадцатилетний воин с большим боевым опытом не водила, а ездила на танке, утверждает военный историк Сергей Ченнык.И действительно, на сайте "Подвиг народа" или других подобных, где выложены документы того периода, четко написано, что Валентина Сергеевна Бархатова числится радиографисткой танка командования роты управления 101-й танковой Сивашской бригады.Что же касается самого типа танка, то Ченнык развенчивает миф о том, что Крым освобождали только танки советского производства – те, которые сейчас стоят на пьедесталах по Крыму. По словам исследователя, половина освобождавших Крым гусеничных боевых машин была импортного производства, поставленных в СССР по ленд-лизу англичанами."В целом 19-й танковый корпус воевал в основном на "союзной" технике… Из общего числа бронированной техники английская, американская и канадская составляла примерно 40%, а из числа исключительно танков – 50%. Абсолютное большинство "импортных" машин составляло парк двух танковых батальонов из состава 79-й и 101-й танковых бригад", – говорится в одной из статей Ченныка.Именно танки "Валентайн" английского производства принимали участие в освобождении Крыма, в том числе Симферополя и Севастополя. Бойцы, утверждает крымский военный историк, были довольны своими машинами: они были легкие, маневренные, хорошо бронированные."Пишу вам из танка"После освобождения Симферополя танковые колонны 19 танковой бригады выдвинулись на Севастополь.Из письма Вали Бархатовой родным от 8 мая 1944 года"Пишу в танке. Над головой пролетают снаряды – это артиллерия наша бьет по фашистам. В воздухе полно авиации: штурмовики проносятся над землей, вьются "ястребки". Началась работа! Правда, противник огрызается, но мы Севастополь возьмем! Мама, прошу тебя, не беспокойся и не плачь. Это письмо придет домой, когда все уже кончится. Узнала, что "Артек" цел. Я работаю на том же танке. Видимо, завтра решит многое. А сейчас мы готовимся к наступлению. Целую вас крепко. Валентина".Это последнее письмо девушки. На следующий день ее не станет, как не станет и ее танка.В ночь с 8 на 9 мая 101-я танковая бригада была выдвинута на северо-западную окраину Балаклавы для атаки. Как предполагает Сергей Ченнык, скорее всего командир бригады Михаил Хромченко и его подчиненные, в том числе и связистка Бархатова, в основном передвигались на автомобилях студебеккер, тоже поставленных союзниками. А танк использовали для связи – танковая машина двигалась рядом."Пишут, что Хромченко и еще четыре человека – Валентина Бархатова, механик-водитель Василий Бубенчиков и заряжающий Николай Федоров – подорвались в танке на фугасе. Но, во-первых, в "Валентайн" помещаются только три человека", а во-вторых, фугас танку не причинил бы такого вреда. Скорее всего, легковой автомобиль наехал на фугас на обочине или же танк наехал на фугас, а рядом был студебеккер с людьми, в числе которых – и Хромченко, и Бархатова", – считает историк.Символ освобождения КрымаВсех погибших в числе других солдат и офицеров бригады похоронили в Пионерском парке (ныне сквер Победы) в Симферополе.В 1949 году останки солдат и офицеров танковой бригады были перенесены на воинское кладбище. Но, как оказалось, не все: при строительстве в сквере Александро-Невского собора обнаружили останки танкистов и перезахоронили их на территории главного храма Крыма.Через две недели после гибели отважного 20-летнего старшего сержанта Валентину Бархатову посмертно наградили орденом Отечественной войны II степени."Несмотря на трудные условия работы по рации точно и в срок передавала приказания и боевые приказы командира бригады боевым частям и подразделениям, чем способствовала успешному управлению боем", – говорится в тексте приказа.В честь Валентины Бархатовой названы улицы в Омске, Симферополе, селах Омской области и Крыма.Омская школа №106 названа именем героини, там работает музей "Память". Центральное место экспозиции – материалы о Вале Бархатовой.А в Симферополе на постаменте над тем местом, где похоронили Валентину и ее однополчан, установлен памятник воинам Красной Армии, освобождавшим Крым в 1944 году – советский танк ОТ-34. Это правильно, но надо помнить, считает Сергей Ченнык, что были и другие танки, на которых отважно сражались наши советские солдаты.

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2024

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, подвиги героев, история