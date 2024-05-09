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Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области
Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области
ВСУ обстреляли поселок Тёткино Курской области, в результате одна мирная жительница погибла и одна ранена. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T19:33
2024-05-09T19:33
роман старовойт
курская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Тёткино Курской области, в результате одна мирная жительница погибла и одна ранена. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Пострадавшая доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана первая медицинская помощь, сообщил Старовойт.Также прямым попаданием было разрушено местное кафе – обошлось без пострадавших, уточнил губернатор.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими боевиками села в регионе – погибла женщина. Кроме того, различные повреждения зафиксированы в четырех частных жилых домовладениях.В ночь на четверг ВСУ обстреляли Белгород и прилегающий район. В результате были ранены восемь мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка, получившая осколочные ранения стопы. Четверых взрослых и ребенка госпитализировали, еще трое получили помощь на месте.Кроме того, в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилом дом и 37 машин.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погибУкраинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненыйМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине
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роман старовойт, курская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, больница
Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области

Мирная жительница погибла и еще одна ранена при обстреле ВСУ поселка в Курской области

19:33 09.05.2024
 
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Тёткино Курской области, в результате одна мирная жительница погибла и одна ранена. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины вновь обстрелян поселок Тёткино Глушковского района. В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пострадавшая доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана первая медицинская помощь, сообщил Старовойт.
Также прямым попаданием было разрушено местное кафе – обошлось без пострадавших, уточнил губернатор.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими боевиками села в регионе – погибла женщина. Кроме того, различные повреждения зафиксированы в четырех частных жилых домовладениях.
В ночь на четверг ВСУ обстреляли Белгород и прилегающий район. В результате были ранены восемь мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка, получившая осколочные ранения стопы. Четверых взрослых и ребенка госпитализировали, еще трое получили помощь на месте.
Кроме того, в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилом дом и 37 машин.
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Роман СтаровойтКурская областьНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБольница
 
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