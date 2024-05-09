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Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области

Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Прямое попадание в жилой дом и кафе: ВСУ ударили по Курской области

ВСУ обстреляли поселок Тёткино Курской области, в результате одна мирная жительница погибла и одна ранена. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T19:33

2024-05-09T19:33

2024-05-09T19:33

роман старовойт

курская область

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

больница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Тёткино Курской области, в результате одна мирная жительница погибла и одна ранена. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Пострадавшая доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана первая медицинская помощь, сообщил Старовойт.Также прямым попаданием было разрушено местное кафе – обошлось без пострадавших, уточнил губернатор.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими боевиками села в регионе – погибла женщина. Кроме того, различные повреждения зафиксированы в четырех частных жилых домовладениях.В ночь на четверг ВСУ обстреляли Белгород и прилегающий район. В результате были ранены восемь мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка, получившая осколочные ранения стопы. Четверых взрослых и ребенка госпитализировали, еще трое получили помощь на месте.Кроме того, в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилом дом и 37 машин.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погибУкраинский дрон атаковал автобус с людьми – есть раненыйМирный житель погиб при атаке ВСУ по автомобилю на Херсонщине

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, больница