https://crimea.ria.ru/20240508/ot-atak-vsu-v-sredu-postradali-chetvero-mirnykh-zhiteley-dnr-i-odin-pogib-1137139795.html
От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб
От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб - РИА Новости Крым, 08.05.2024
От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб
Четверо мирных жителей ранены и один погиб в ДНР результате атак украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T20:36
2024-05-08T20:36
2024-05-08T20:41
донецкая народная республика (днр)
новости
больница
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
скорая помощь
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены и один погиб в ДНР результате атак украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Один мирный житель сегодня погиб, еще четверо пострадали вследствие украинской агрессии", – написал он в своем Telegram-канале.В населенном пункте Красная Поляна Великоновоселковского района под обстрелом ВФУ погибла женщина 1938 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки ранения получили женщина 1948 года рождения, девушка 2004 года рождения, парень 2001 года рождения. В населенном пункте Владимировка в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1985 года рождения, перечислил Пушилин.Повреждены 11 жилых домов, линии электропередачи в Горловке и Красной Поляне. Зафиксировано 11 обстрелов, выпущено 35 боеприпасов с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, уточнил глава ДНР.Накануне в Донецке и Горловке были ранены пять мирных жителей. 5 мая в ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле, с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями они доставлены в больницу Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителяПри обстреле Донецка погиб мирный жительВзрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости, больница, денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), скорая помощь, обстрелы всу
От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб
В результате атаки украинских боевиков в ДНР ранены четверо мирных жителей и один погиб
20:36 08.05.2024 (обновлено: 20:41 08.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены и один погиб в ДНР результате атак украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Один мирный житель сегодня погиб, еще четверо пострадали вследствие украинской агрессии", – написал он в своем Telegram-канале.
В населенном пункте Красная Поляна Великоновоселковского района под обстрелом ВФУ погибла женщина 1938 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки ранения получили женщина 1948 года рождения, девушка 2004 года рождения, парень 2001 года рождения. В населенном пункте Владимировка в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1985 года рождения, перечислил Пушилин.
Повреждены 11 жилых домов, линии электропередачи в Горловке и Красной Поляне. Зафиксировано 11 обстрелов, выпущено 35 боеприпасов с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, уточнил глава ДНР.
Накануне
в Донецке и Горловке были ранены пять мирных жителей. 5 мая в ДНР семья подорвалась на мине
во время движения в автомобиле, с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями они доставлены в больницу Мариуполя.
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