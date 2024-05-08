Рейтинг@Mail.ru
От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240508/ot-atak-vsu-v-sredu-postradali-chetvero-mirnykh-zhiteley-dnr-i-odin-pogib-1137139795.html
От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб
От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб - РИА Новости Крым, 08.05.2024
От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб
Четверо мирных жителей ранены и один погиб в ДНР результате атак украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T20:36
2024-05-08T20:41
донецкая народная республика (днр)
новости
больница
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
скорая помощь
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_687:354:3071:1695_1920x0_80_0_0_cc7102d63a61e0f208170f9b54121887.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены и один погиб в ДНР результате атак украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Один мирный житель сегодня погиб, еще четверо пострадали вследствие украинской агрессии", – написал он в своем Telegram-канале.В населенном пункте Красная Поляна Великоновоселковского района под обстрелом ВФУ погибла женщина 1938 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки ранения получили женщина 1948 года рождения, девушка 2004 года рождения, парень 2001 года рождения. В населенном пункте Владимировка в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1985 года рождения, перечислил Пушилин.Повреждены 11 жилых домов, линии электропередачи в Горловке и Красной Поляне. Зафиксировано 11 обстрелов, выпущено 35 боеприпасов с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, уточнил глава ДНР.Накануне в Донецке и Горловке были ранены пять мирных жителей. 5 мая в ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле, с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями они доставлены в больницу Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителяПри обстреле Донецка погиб мирный жительВзрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_483:181:2731:1867_1920x0_80_0_0_d1537ec8f3e2648f84648360636b2bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), новости, больница, денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), скорая помощь, обстрелы всу
От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб

В результате атаки украинских боевиков в ДНР ранены четверо мирных жителей и один погиб

20:36 08.05.2024 (обновлено: 20:41 08.05.2024)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены и один погиб в ДНР результате атак украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Один мирный житель сегодня погиб, еще четверо пострадали вследствие украинской агрессии", – написал он в своем Telegram-канале.
В населенном пункте Красная Поляна Великоновоселковского района под обстрелом ВФУ погибла женщина 1938 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки ранения получили женщина 1948 года рождения, девушка 2004 года рождения, парень 2001 года рождения. В населенном пункте Владимировка в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1985 года рождения, перечислил Пушилин.
Повреждены 11 жилых домов, линии электропередачи в Горловке и Красной Поляне. Зафиксировано 11 обстрелов, выпущено 35 боеприпасов с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, уточнил глава ДНР.
Накануне в Донецке и Горловке были ранены пять мирных жителей. 5 мая в ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле, с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями они доставлены в больницу Мариуполя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителя
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Взрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)НовостиБольницаДенис ПушилинВСУ (Вооруженные силы Украины)Скорая помощьОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32В Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города
21:04Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова
20:54В Феодосии зажгли "Лучи Победы"
20:36От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб
20:14Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС
19:43Правды там больше нет: в Киеве переименовали проспект в честь Евросоюза
19:28Дожди и солнце: прогноз погоды на длинные выходные от ФОБОС
19:11Вечный огонь вернулся к мемориалу "Солдат и Матрос" в Севастополе
18:52Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов
18:29Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел
18:01Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии из-за GPS
17:38Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин
17:29Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая
17:01В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"
16:53Открыть в 2044 году: музею в Крыму передали капсулу памяти от школьников
16:31Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подростка
16:12Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе
15:59Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения
15:50Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард
15:45Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области – ранен водитель
Лента новостейМолния