https://crimea.ria.ru/20240508/ot-atak-vsu-v-sredu-postradali-chetvero-mirnykh-zhiteley-dnr-i-odin-pogib-1137139795.html

От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб

От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб - РИА Новости Крым, 08.05.2024

От атак ВСУ в среду пострадали четверо мирных жителей ДНР и один погиб

Четверо мирных жителей ранены и один погиб в ДНР результате атак украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T20:36

2024-05-08T20:36

2024-05-08T20:41

донецкая народная республика (днр)

новости

больница

денис пушилин

всу (вооруженные силы украины)

скорая помощь

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Четверо мирных жителей ранены и один погиб в ДНР результате атак украинских боевиков в среду. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Один мирный житель сегодня погиб, еще четверо пострадали вследствие украинской агрессии", – написал он в своем Telegram-канале.В населенном пункте Красная Поляна Великоновоселковского района под обстрелом ВФУ погибла женщина 1938 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки ранения получили женщина 1948 года рождения, девушка 2004 года рождения, парень 2001 года рождения. В населенном пункте Владимировка в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1985 года рождения, перечислил Пушилин.Повреждены 11 жилых домов, линии электропередачи в Горловке и Красной Поляне. Зафиксировано 11 обстрелов, выпущено 35 боеприпасов с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, уточнил глава ДНР.Накануне в Донецке и Горловке были ранены пять мирных жителей. 5 мая в ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле, с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями они доставлены в больницу Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителяПри обстреле Донецка погиб мирный жительВзрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости, больница, денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), скорая помощь, обстрелы всу