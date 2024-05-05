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В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле

В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле - РИА Новости Крым, 05.05.2024

В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле

В ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T21:54

2024-05-05T21:54

2024-05-05T21:59

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

происшествия

новости

взрыв

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем ТГ-канале. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, ребенок не пострадал, - добавил Пушилин.Также, по его информации, повреждены два жилых дома, линии электропередач, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Зафиксированы девять обстрелов со стороны противника. Выпущено 18 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе.

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, новости, взрыв, мариуполь