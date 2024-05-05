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В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле
В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле - РИА Новости Крым, 05.05.2024
В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле
В ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T21:54
2024-05-05T21:54
2024-05-05T21:59
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
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взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем ТГ-канале. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, ребенок не пострадал, - добавил Пушилин.Также, по его информации, повреждены два жилых дома, линии электропередач, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Зафиксированы девять обстрелов со стороны противника. Выпущено 18 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, новости, взрыв, мариуполь
В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле
В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле
21:54 05.05.2024 (обновлено: 21:59 05.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем ТГ-канале.
"Сегодня в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа в автомобиле на мине противника подорвалась семья. Мужчина 1978 г.р. и его жена 1989 г.р. с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя", - говосрится в сообщении.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, ребенок не пострадал, - добавил Пушилин.
Также, по его информации, повреждены два жилых дома, линии электропередач, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки.
Зафиксированы девять обстрелов со стороны противника. Выпущено 18 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе.