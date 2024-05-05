Рейтинг@Mail.ru
В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240505/v-dnr-semya-s-rebenkom-podorvalas-na-mine-vo-vremya-poezdki-v-avtomobile-1137068588.html
В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле
В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле - РИА Новости Крым, 05.05.2024
В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле
В ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T21:54
2024-05-05T21:59
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
новости
взрыв
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_5aa8ef597aa06cc41f29b20515a87e7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем ТГ-канале. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, ребенок не пострадал, - добавил Пушилин.Также, по его информации, повреждены два жилых дома, линии электропередач, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Зафиксированы девять обстрелов со стороны противника. Выпущено 18 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе.
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_37f68721b66f8cb46b32e5117d16290b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, новости, взрыв, мариуполь
В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле

В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле

21:54 05.05.2024 (обновлено: 21:59 05.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем ТГ-канале.
"Сегодня в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа в автомобиле на мине противника подорвалась семья. Мужчина 1978 г.р. и его жена 1989 г.р. с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя", - говосрится в сообщении.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, ребенок не пострадал, - добавил Пушилин.

Также, по его информации, повреждены два жилых дома, линии электропередач, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки.

Зафиксированы девять обстрелов со стороны противника. Выпущено 18 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе.
Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинПроисшествияНовостиВзрывМариуполь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Заморозки и ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 мая
22:59Крупный пожар в овощехранилище в Крыму ликвидирован
22:10Главное за день: 5 мая
22:03Лавров: участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ
21:54В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле
21:18Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут искать выход из украинского кризиса
20:54Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине
20:27Наступивший на взрывное устройство подросток погиб в ЛНР, еще трое ранены
19:32Трое детей получили травмы на аттракционе в Ейске на Кубани - прокуратура
18:47Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения
18:22Взрыв в Белгороде - число пострадавших выросло
18:19Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек
18:01Керченская переправа возобновила работу
17:49Большой пожар на агрофирме в Крыму - тушение осложняет ветер
17:23Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто дело
16:54В Белогорском районе продолжают устранять последствия "шторма века"
16:44В Нижнегорском районе Крыма горит агрофирма
16:25Взрывы в городах Украины - повреждена Славянская ТЭС
16:06Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике
Лента новостейМолния