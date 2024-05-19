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Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
Выбирая летний лагерь для отдыха ребенка в Крыму, следует руководствоваться информацией о нем в реестре детских оздоровительных организаций республики. Об этом... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T20:30
2024-05-19T20:30
радио "спутник в крыму"
детский отдых
детские лагеря в крыму
елена лысенко
роспотребнадзор
крым
крым курортный
севастополь
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Елена Лысенко о том как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
Елена Лысенко о том как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Выбирая летний лагерь для отдыха ребенка в Крыму, следует руководствоваться информацией о нем в реестре детских оздоровительных организаций республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.По словам Лысенко, все лагеря, которые функционируют, должны состоять в реестре детских оздоровительных организаций, и такой реестр создан в Республике Крым и в Севастополе.Второй важный момент: следует уточнить, имеется ли у лагеря санитарно-эпидемиологическое заключение, добавила эксперт. Такой документ организация получает только в случае прохождения экспертизы Роспотребнадзора и вынесения ведомством положительного решения по итогам проверки всех условий работы и документов, подчеркнула Лысенко."В записях реестра имеются данные о получении санэпидзаключения. Срок их действия – год. Пока информация на сайтах еще не обновлена. Но мы открыты для дачи такой информации. Можно звонить по телефону + 7 978 919 11 45. О любом лагере можем ответить, имеется эпидзаключение у него или нет", – заявила эксперт Роспотребнадзора.Лысенко отметила, что первая смена работы детских лагерей стартует обычно 1-2 июня. В случае несанкционированных заездов групп отдыхающих вне рамок предусмотренной заранее лагерной смены, вопрос о ее размещении решается межведомственной комиссией. В нее входят представители органов управления образования, муниципалитетов, прокуратуры, полиции и прочих ведомств, уточнила она."В санитарных правилах есть пункт, который говорит, что при временном размещении детей, которые прибывают в субъект с экскурсионной целью – слеты, фестивали, спортивные соревнования различные – должны быть обеспечены условия в части соблюдения норм площади, питания и так далее. Если комиссия выходит и определяет, что условия соответствующие, то группа остается и пробудет то время, на которое приехала. Если выясняется, что условия не соответствуют, комиссия принимает решение, что группа не может там находиться, потому что имеются риски", – рассказала Лысенко.В этом случае либо для группы подыщут организацию, куда можно ее переселить, либо нежданных отдыхающих отправят по месту жительства. Организаторам поездки в данном случае грозит штраф. В Крыму проблемы несогласованности таких приездов решает прокуратура. Как правило, все удается уладить, и лето не портят никому, отметила эксперт."Раньше по 5-9 случаев было в сезон. Сейчас таких случаев 1-2, и как правило они разрешаются быстро", – сказала эксперт.Ранее Елена Лысенко оценила готовность лагерей в Крыму и Севастополе к лету. В начале мая глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – властиСколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджетаДетский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь
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детский отдых, детские лагеря в крыму, елена лысенко, роспотребнадзор, крым, крым курортный, севастополь
Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка

Лагерь для отдыха ребенка должен входить в реестр и иметь санэпидзаключение – эксперт

20:30 19.05.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь
Детский оздоровительный лагерь - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Выбирая летний лагерь для отдыха ребенка в Крыму, следует руководствоваться информацией о нем в реестре детских оздоровительных организаций республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.
Елена Лысенко о том как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
20:30
По словам Лысенко, все лагеря, которые функционируют, должны состоять в реестре детских оздоровительных организаций, и такой реестр создан в Республике Крым и в Севастополе.
"Этот перечень в открытом доступе находится на официальных сайтах Министерства образования Республики Крым и правительства Севастополя. То есть перед тем, как родитель хочет купить ребенку путевку, он должен зайти на эти ресурсы и посмотреть, состоит ли лагерь в реестре", – сказала Лысенко.
Второй важный момент: следует уточнить, имеется ли у лагеря санитарно-эпидемиологическое заключение, добавила эксперт. Такой документ организация получает только в случае прохождения экспертизы Роспотребнадзора и вынесения ведомством положительного решения по итогам проверки всех условий работы и документов, подчеркнула Лысенко.
"В записях реестра имеются данные о получении санэпидзаключения. Срок их действия – год. Пока информация на сайтах еще не обновлена. Но мы открыты для дачи такой информации. Можно звонить по телефону + 7 978 919 11 45. О любом лагере можем ответить, имеется эпидзаключение у него или нет", – заявила эксперт Роспотребнадзора.
Лысенко отметила, что первая смена работы детских лагерей стартует обычно 1-2 июня. В случае несанкционированных заездов групп отдыхающих вне рамок предусмотренной заранее лагерной смены, вопрос о ее размещении решается межведомственной комиссией. В нее входят представители органов управления образования, муниципалитетов, прокуратуры, полиции и прочих ведомств, уточнила она.
"В санитарных правилах есть пункт, который говорит, что при временном размещении детей, которые прибывают в субъект с экскурсионной целью – слеты, фестивали, спортивные соревнования различные – должны быть обеспечены условия в части соблюдения норм площади, питания и так далее. Если комиссия выходит и определяет, что условия соответствующие, то группа остается и пробудет то время, на которое приехала. Если выясняется, что условия не соответствуют, комиссия принимает решение, что группа не может там находиться, потому что имеются риски", – рассказала Лысенко.
В этом случае либо для группы подыщут организацию, куда можно ее переселить, либо нежданных отдыхающих отправят по месту жительства. Организаторам поездки в данном случае грозит штраф. В Крыму проблемы несогласованности таких приездов решает прокуратура. Как правило, все удается уладить, и лето не портят никому, отметила эксперт.
"Раньше по 5-9 случаев было в сезон. Сейчас таких случаев 1-2, и как правило они разрешаются быстро", – сказала эксперт.
Ранее Елена Лысенко оценила готовность лагерей в Крыму и Севастополе к лету.
В начале мая глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета.
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