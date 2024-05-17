Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240517/rospotrebnadzor-otsenil-gotovnost-detskikh-lagerey-v-krymu-1137364087.html
Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму
Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму
Санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T16:04
2024-05-17T16:06
новости
радио "спутник в крыму"
крым
новости крыма
отдых
детский отдых
отдых в крыму
роспотребнадзор
елена лысенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111731/70/1117317039_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cfbb1047126dea49cfda52f11c90c493.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских лагерей в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.По словам Лысенко, работа по выдаче санэпидзаключений по итогам проведенной в лагерях экспертизы "идет активно", и процесс подготовки летних лагерей в Крыму к приему детей на отдых и оздоровление "уже на финишной прямой".По предварительным данным, в первую смену в Крыму начнут работу 34 стационарных загородных лагеря, добавила она. Помимо этого, будут действовать 350 лагерей с дневным пребыванием.По словам Лысенко, первая смена санаторно-оздоровительных детских лагерей стартует, как правило, 1-2 июня. Пришкольные лагеря начинают работать раньше – с 27 мая. Продолжительность смены в первом случае не менее 24 дней, во втором - не менее 21 дня.Она подчеркнула, что в ходе проверки специалисты Роспотребналзора проверяют очень многие аспекты. От заключенных договоров ресурсоснабжения, обеспечения безопасности, наличия ограждения и благоустройства территории до соблюдения норм площади на одного ребенка в спальном помещении.Эпидзаключение выдается лагерю, если никаких замечаний у экспертов Роспотребнадзора нет, отметила она. И это один из документов, который говорит о том, что лагерь готов."Потом проводится мониторинговое обследование – министерство образования организует комиссию, которая смотрит лагеря на предмет их готовности", – заключила представитель ведомства. Она также отметила, что обычно подготовка к очередной оздоровительной кампании начинается сразу же по окончании предыдущей, и начинается она с разного рода ремонтов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111731/70/1117317039_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1ce91a709557bcca02b915b492c14f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, новости крыма, отдых, детский отдых, отдых в крыму, роспотребнадзор, елена лысенко
Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму

К лету в Крыму готово более половины детских лагерей – Роспотребнадзор

16:04 17.05.2024 (обновлено: 16:06 17.05.2024)
 
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"В детском лагере в Крыму. Архивное фото
В детском лагере в Крыму. Архивное фото
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских лагерей в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.
По словам Лысенко, работа по выдаче санэпидзаключений по итогам проведенной в лагерях экспертизы "идет активно", и процесс подготовки летних лагерей в Крыму к приему детей на отдых и оздоровление "уже на финишной прямой".

"На сегодняшний день порядка 60% лагерей уже получили санитарно-эпидемиологическое заключение. И по остальным у нас находятся в работе пакеты документов, которые мы рассматриваем", – сказала Лысенко.

По предварительным данным, в первую смену в Крыму начнут работу 34 стационарных загородных лагеря, добавила она. Помимо этого, будут действовать 350 лагерей с дневным пребыванием.
"Это лагеря на базе общеобразовательных школ. И здесь где-то 50% мы выдали санэпидзаключений. То есть работа кипит у нас", – уточнила Лысенко.
По словам Лысенко, первая смена санаторно-оздоровительных детских лагерей стартует, как правило, 1-2 июня. Пришкольные лагеря начинают работать раньше – с 27 мая. Продолжительность смены в первом случае не менее 24 дней, во втором - не менее 21 дня.
Она подчеркнула, что в ходе проверки специалисты Роспотребналзора проверяют очень многие аспекты. От заключенных договоров ресурсоснабжения, обеспечения безопасности, наличия ограждения и благоустройства территории до соблюдения норм площади на одного ребенка в спальном помещении.
"Обязательно, чтобы медицинский кабинет соответствовал. Ну и сердце лагеря – это пищеблок. Обязательно чтобы были проведены ремонтные работы, чтобы все оборудование работало, было проверено", – отметила Лысенко.
Эпидзаключение выдается лагерю, если никаких замечаний у экспертов Роспотребнадзора нет, отметила она. И это один из документов, который говорит о том, что лагерь готов.
"Потом проводится мониторинговое обследование – министерство образования организует комиссию, которая смотрит лагеря на предмет их готовности", – заключила представитель ведомства.
Она также отметила, что обычно подготовка к очередной оздоровительной кампании начинается сразу же по окончании предыдущей, и начинается она с разного рода ремонтов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти
Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиКрымНовости КрымаОтдыхДетский отдыхОтдых в КрымуРоспотребнадзорЕлена Лысенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Когда в Херсонской области прозвенят "последние звонки"
16:27ВСУ лишились 9500 боевиков и 18 полевых складов боеприпасов
16:16Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени
16:07Пожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известно
16:04Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму
15:55ВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю
15:42Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ
15:3828 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине
15:36Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе
15:26Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю
15:24Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя
15:18В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин
15:11В Туапсе из-за атаки БПЛА пострадала подстанция – когда дадут свет
15:01В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией
14:55Сел на подоконник и упал: подробности ЧП с ребенком в школе Симферополя
14:37Путин высказался об идее Макрона заключить олимпийское перемирие
14:29Перед Крымским мостом начала расти очередь
14:17Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы в Севастополе
14:06Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ
13:59Путин назвал основу для переговоров по Украине
Лента новостейМолния