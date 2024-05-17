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Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму
Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму
Санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T16:04
2024-05-17T16:04
2024-05-17T16:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских лагерей в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.По словам Лысенко, работа по выдаче санэпидзаключений по итогам проведенной в лагерях экспертизы "идет активно", и процесс подготовки летних лагерей в Крыму к приему детей на отдых и оздоровление "уже на финишной прямой".По предварительным данным, в первую смену в Крыму начнут работу 34 стационарных загородных лагеря, добавила она. Помимо этого, будут действовать 350 лагерей с дневным пребыванием.По словам Лысенко, первая смена санаторно-оздоровительных детских лагерей стартует, как правило, 1-2 июня. Пришкольные лагеря начинают работать раньше – с 27 мая. Продолжительность смены в первом случае не менее 24 дней, во втором - не менее 21 дня.Она подчеркнула, что в ходе проверки специалисты Роспотребналзора проверяют очень многие аспекты. От заключенных договоров ресурсоснабжения, обеспечения безопасности, наличия ограждения и благоустройства территории до соблюдения норм площади на одного ребенка в спальном помещении.Эпидзаключение выдается лагерю, если никаких замечаний у экспертов Роспотребнадзора нет, отметила она. И это один из документов, который говорит о том, что лагерь готов."Потом проводится мониторинговое обследование – министерство образования организует комиссию, которая смотрит лагеря на предмет их готовности", – заключила представитель ведомства. Она также отметила, что обычно подготовка к очередной оздоровительной кампании начинается сразу же по окончании предыдущей, и начинается она с разного рода ремонтов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь
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Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму
К лету в Крыму готово более половины детских лагерей – Роспотребнадзор
16:04 17.05.2024 (обновлено: 16:06 17.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к летнему оздоровительному сезону по итогам экспертизы получили около 60% загородных и 50% школьных детских лагерей в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.
По словам Лысенко, работа по выдаче санэпидзаключений по итогам проведенной в лагерях экспертизы "идет активно", и процесс подготовки летних лагерей в Крыму к приему детей на отдых и оздоровление "уже на финишной прямой".
"На сегодняшний день порядка 60% лагерей уже получили санитарно-эпидемиологическое заключение. И по остальным у нас находятся в работе пакеты документов, которые мы рассматриваем", – сказала Лысенко.
По предварительным данным, в первую смену в Крыму начнут работу 34 стационарных загородных лагеря, добавила она. Помимо этого, будут действовать 350 лагерей с дневным пребыванием.
"Это лагеря на базе общеобразовательных школ. И здесь где-то 50% мы выдали санэпидзаключений. То есть работа кипит у нас", – уточнила Лысенко.
По словам Лысенко, первая смена санаторно-оздоровительных детских лагерей стартует, как правило, 1-2 июня. Пришкольные лагеря начинают работать раньше – с 27 мая. Продолжительность смены в первом случае не менее 24 дней, во втором - не менее 21 дня.
Она подчеркнула, что в ходе проверки специалисты Роспотребналзора проверяют очень многие аспекты. От заключенных договоров ресурсоснабжения, обеспечения безопасности, наличия ограждения и благоустройства территории до соблюдения норм площади на одного ребенка в спальном помещении.
"Обязательно, чтобы медицинский кабинет соответствовал. Ну и сердце лагеря – это пищеблок. Обязательно чтобы были проведены ремонтные работы, чтобы все оборудование работало, было проверено", – отметила Лысенко.
Эпидзаключение выдается лагерю, если никаких замечаний у экспертов Роспотребнадзора нет, отметила она. И это один из документов, который говорит о том, что лагерь готов.
"Потом проводится мониторинговое обследование – министерство образования организует комиссию, которая смотрит лагеря на предмет их готовности", – заключила представитель ведомства.
Она также отметила, что обычно подготовка к очередной оздоровительной кампании начинается сразу же по окончании предыдущей, и начинается она с разного рода ремонтов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал
, сколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджета.
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