https://crimea.ria.ru/20250129/uskorit-proezd-na-kurorty--kak-idet-stroyka-obezdnoy-v-adlere-1143783612.html

Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере

Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере

Обход Адлера достроят до начала курортного сезона, это поможет упростить логистику туристам, следующим на Черноморские курорты России, сообщил в среду... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T17:53

2025-01-29T17:53

2025-01-29T17:53

адлер

марат хуснуллин

ремонт дорог

сочи

черное море

трасса м-4 "дон"

автодор

новости

благоустройство

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Обход Адлера достроят до начала курортного сезона, это поможет упростить логистику туристам, следующим на Черноморские курорты России, сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин.Обход протяженностью около 10 километров строят поэтапно, он станет частью масштабного дорожного проекта от М-4 до Сочи и соединит поселок Кудепста с селом Высоким. На одном из его участков – шестом километре дороги А-149 Адлер – Красная Поляна – сейчас расширяют путепровод и его подходы до двух полос.В сентябре Хуснуллин анонсировал появление единого маршрута без единого светофора и перекрестка между Санкт-Петербургом и Севастополем. Речь о завершении работ на дороге А-289, которая соединяет трассу М-4 "Дон" и Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На участках двух федеральных трасс в РФ будут штрафовать за перегрузНовая трасса Джубга - Сочи будет платнойДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму

адлер

сочи

черное море

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адлер, марат хуснуллин, ремонт дорог, сочи, черное море, трасса м-4 "дон", автодор, новости, благоустройство, краснодарский край, туризм