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Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере
Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере
Обход Адлера достроят до начала курортного сезона, это поможет упростить логистику туристам, следующим на Черноморские курорты России, сообщил в среду... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T17:53
2025-01-29T17:53
адлер
марат хуснуллин
ремонт дорог
сочи
черное море
трасса м-4 "дон"
автодор
новости
благоустройство
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Обход Адлера достроят до начала курортного сезона, это поможет упростить логистику туристам, следующим на Черноморские курорты России, сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин.Обход протяженностью около 10 километров строят поэтапно, он станет частью масштабного дорожного проекта от М-4 до Сочи и соединит поселок Кудепста с селом Высоким. На одном из его участков – шестом километре дороги А-149 Адлер – Красная Поляна – сейчас расширяют путепровод и его подходы до двух полос.В сентябре Хуснуллин анонсировал появление единого маршрута без единого светофора и перекрестка между Санкт-Петербургом и Севастополем. Речь о завершении работ на дороге А-289, которая соединяет трассу М-4 "Дон" и Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На участках двух федеральных трасс в РФ будут штрафовать за перегрузНовая трасса Джубга - Сочи будет платнойДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму
адлер
сочи
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РИА Новости Крым
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96
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адлер, марат хуснуллин, ремонт дорог, сочи, черное море, трасса м-4 "дон", автодор, новости, благоустройство, краснодарский край, туризм
Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере

Обход Адлера достроят до начала курортного сезона – Хуснуллин

17:53 29.01.2025
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаОбход Адлера станет частью масштабного дорожного проекта от М-4 до Сочи и соединит поселок Кудепста с селом Высоким
Обход Адлера станет частью масштабного дорожного проекта от М-4 до Сочи и соединит поселок Кудепста с селом Высоким
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Обход Адлера достроят до начала курортного сезона, это поможет упростить логистику туристам, следующим на Черноморские курорты России, сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Рассчитываем, что все работы будут закончены до начала курортного сезона, чтобы уже этим летом у сочинцев и гостей города появилась возможность с комфортом передвигаться по нему как в сторону Адлера, так и в сторону Красной Поляны. Новая дорога сократит время в пути до аэропорта Сочи и обеспечит вывод транзитного транспорта из курортной зоны Адлера", – рассказал Хуснуллин.

Обход протяженностью около 10 километров строят поэтапно, он станет частью масштабного дорожного проекта от М-4 до Сочи и соединит поселок Кудепста с селом Высоким. На одном из его участков – шестом километре дороги А-149 Адлер – Красная Поляна – сейчас расширяют путепровод и его подходы до двух полос.
"Сам же проект М-4 "Дон" – Сочи, который реализует "Автодор", даст мощный толчок для развития экономики южных регионов России и поможет существенно улучшить транспортную ситуацию на Черноморском побережье", – подчеркнул вице-премьер.
В сентябре Хуснуллин анонсировал появление единого маршрута без единого светофора и перекрестка между Санкт-Петербургом и Севастополем. Речь о завершении работ на дороге А-289, которая соединяет трассу М-4 "Дон" и Крымский мост.
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АдлерМарат ХуснуллинРемонт дорогСочиЧерное мореТрасса М-4 "Дон"АвтодорНовостиБлагоустройствоКраснодарский крайТуризм
 
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