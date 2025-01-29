Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере
Обход Адлера достроят до начала курортного сезона – Хуснуллин
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаОбход Адлера станет частью масштабного дорожного проекта от М-4 до Сочи и соединит поселок Кудепста с селом Высоким
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Обход Адлера достроят до начала курортного сезона, это поможет упростить логистику туристам, следующим на Черноморские курорты России, сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Рассчитываем, что все работы будут закончены до начала курортного сезона, чтобы уже этим летом у сочинцев и гостей города появилась возможность с комфортом передвигаться по нему как в сторону Адлера, так и в сторону Красной Поляны. Новая дорога сократит время в пути до аэропорта Сочи и обеспечит вывод транзитного транспорта из курортной зоны Адлера", – рассказал Хуснуллин.
Обход протяженностью около 10 километров строят поэтапно, он станет частью масштабного дорожного проекта от М-4 до Сочи и соединит поселок Кудепста с селом Высоким. На одном из его участков – шестом километре дороги А-149 Адлер – Красная Поляна – сейчас расширяют путепровод и его подходы до двух полос.
"Сам же проект М-4 "Дон" – Сочи, который реализует "Автодор", даст мощный толчок для развития экономики южных регионов России и поможет существенно улучшить транспортную ситуацию на Черноморском побережье", – подчеркнул вице-премьер.
В сентябре Хуснуллин анонсировал появление единого маршрута без единого светофора и перекрестка между Санкт-Петербургом и Севастополем. Речь о завершении работ на дороге А-289, которая соединяет трассу М-4 "Дон" и Крымский мост.
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