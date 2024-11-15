На участках двух федеральных трасс в РФ будут штрафовать за перегруз
На восьми участках трасс М-3 "Украина" и М-4 "Дон" начали фиксацию перегруза и негабарита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На восьми участках автомобильных дорог М-3 "Украина" (Брянская область) и М-4 "Дон" (Воронежская область и Краснодарский край) заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля в режиме администрирования правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".
"Комплексы оснащены камерами, а также специальными датчиками, вмонтированными в дорожное покрытие на каждой из полос движения. Они способны в круглосуточном режиме и на любой скорости определять массу и габариты транспортных средств, осевые нагрузки", - говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, такая мера должна способствовать борьбе с перевозчиками-нарушителями, из-за которых дороги эксплуатируются со сверхнормативными нагрузками, вследствие чего разрушается дорожная инфраструктура.
13 ноября в Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста над железнодорожным полотном. Во время происшествия на мосту находились два автомобиля, в том числе грузовик. Два человека госпитализированы. Состояние одного из них тяжелое, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
По данным МЧС, мост обрушился из-за того, что проезжавшая по нему фура была перегружена на 13 тонн сверх нормы.
Глава Крыма Аксенов сказал, что обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей.
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