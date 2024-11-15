https://crimea.ria.ru/20241115/na-uchastkakh-dvukh-federalnykh-trass-v-rf-budut-shtrafovat-za-peregruz-1141886641.html

На участках двух федеральных трасс в РФ будут штрафовать за перегруз

На участках двух федеральных трасс в РФ будут штрафовать за перегруз - РИА Новости Крым, 15.11.2024

На участках двух федеральных трасс в РФ будут штрафовать за перегруз

На восьми участках автомобильных дорог М-3 "Украина" (Брянская область) и М-4 "Дон" (Воронежская область и Краснодарский край) заработали автоматические пункты... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T15:26

2024-11-15T15:26

2024-11-15T15:26

автодор

брянская область

воронежская область

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. На восьми участках автомобильных дорог М-3 "Украина" (Брянская область) и М-4 "Дон" (Воронежская область и Краснодарский край) заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля в режиме администрирования правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".Как пояснили в компании, такая мера должна способствовать борьбе с перевозчиками-нарушителями, из-за которых дороги эксплуатируются со сверхнормативными нагрузками, вследствие чего разрушается дорожная инфраструктура.13 ноября в Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста над железнодорожным полотном. Во время происшествия на мосту находились два автомобиля, в том числе грузовик. Два человека госпитализированы. Состояние одного из них тяжелое, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.По данным МЧС, мост обрушился из-за того, что проезжавшая по нему фура была перегружена на 13 тонн сверх нормы.Глава Крыма Аксенов сказал, что обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – АксеновЖелезнодорожные пути расчищены после обрушения моста под ДжанкоемСостояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму

брянская область

воронежская область

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автодор, брянская область, воронежская область, краснодарский край, новости