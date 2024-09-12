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Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км
Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км
Между Санкт-Петербургом и Севастополем до конца года появится единый маршрут. Об этом заявил в режиме конференцсвязи заместитель председателя правительства... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T15:08
2024-09-12T15:08
марат хуснуллин
севастополь
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новости крыма
дороги крыма
строительство
ремонт и строительство дорог в крыму
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Между Санкт-Петербургом и Севастополем до конца года появится единый маршрут. Об этом заявил в режиме конференцсвязи заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин на форуме дорожных инициатив, который проходит в "Сириусе".Это заявление он сделал, докладывая об основных приоритетах сегодня. Среди них модернизация Азовского кольца протяженностью более 1 400 км, приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам, а также строительство трассы М-4 "Дон" – Сочи.Кроме того, планируется расширение дороги М-4 "Дон" от Горячего ключа до Джубги, строительство дороги Гузерипль – Лаго-Наки и Дагомыс – Черниговское и съезды к побережью с трассы "Таврида" в Крыму.Год назад Марат Хуснуллин анонсировал, что в 2024 году появится новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров, из которых больше половины - четырехполосные скоростные дороги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКурорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать
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Новости
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РИА Новости Крым
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Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км

Единый маршрут между Санкт-Петербургом и Севастополем появится в этом году – Хуснуллин

15:08 12.09.2024
 
© Минтранс КрымаРемонт и строительство дорог в Крыму
Ремонт и строительство дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Между Санкт-Петербургом и Севастополем до конца года появится единый маршрут. Об этом заявил в режиме конференцсвязи заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин на форуме дорожных инициатив, который проходит в "Сириусе".
"До конца года планируем завершить работы на дороге А-289, которая соединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. В результате получим единый маршрут протяженностью порядка 2600 км между Санкт-Петербургом и Севастополем без единого светофора и перекрестка", - сообщил Хуснуллин.
Это заявление он сделал, докладывая об основных приоритетах сегодня. Среди них модернизация Азовского кольца протяженностью более 1 400 км, приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам, а также строительство трассы М-4 "Дон" – Сочи.
"Планируем и большую модернизацию самой трассы М-4. Здесь в проработке такие масштабные проекты, как юго-западный обход Краснодара, обход поселка Верхнебаканский, Новороссийский транспортный узел, включая северный обход Новороссийска", - уточнил Марат Хуснуллин.
Кроме того, планируется расширение дороги М-4 "Дон" от Горячего ключа до Джубги, строительство дороги Гузерипль – Лаго-Наки и Дагомыс – Черниговское и съезды к побережью с трассы "Таврида" в Крыму.
Год назад Марат Хуснуллин анонсировал, что в 2024 году появится новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров, из которых больше половины - четырехполосные скоростные дороги.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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