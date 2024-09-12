Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км
Единый маршрут между Санкт-Петербургом и Севастополем появится в этом году – Хуснуллин
© Минтранс КрымаРемонт и строительство дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Между Санкт-Петербургом и Севастополем до конца года появится единый маршрут. Об этом заявил в режиме конференцсвязи заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин на форуме дорожных инициатив, который проходит в "Сириусе".
"До конца года планируем завершить работы на дороге А-289, которая соединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. В результате получим единый маршрут протяженностью порядка 2600 км между Санкт-Петербургом и Севастополем без единого светофора и перекрестка", - сообщил Хуснуллин.
Это заявление он сделал, докладывая об основных приоритетах сегодня. Среди них модернизация Азовского кольца протяженностью более 1 400 км, приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам, а также строительство трассы М-4 "Дон" – Сочи.
"Планируем и большую модернизацию самой трассы М-4. Здесь в проработке такие масштабные проекты, как юго-западный обход Краснодара, обход поселка Верхнебаканский, Новороссийский транспортный узел, включая северный обход Новороссийска", - уточнил Марат Хуснуллин.
Кроме того, планируется расширение дороги М-4 "Дон" от Горячего ключа до Джубги, строительство дороги Гузерипль – Лаго-Наки и Дагомыс – Черниговское и съезды к побережью с трассы "Таврида" в Крыму.
Год назад Марат Хуснуллин анонсировал, что в 2024 году появится новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров, из которых больше половины - четырехполосные скоростные дороги.
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