https://crimea.ria.ru/20240912/mezhdu-sankt-peterburgom-i-sevastopolem-poyavitsya-edinyy-marshrut-v-2600-km-1140306600.html

Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км

Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км

Между Санкт-Петербургом и Севастополем до конца года появится единый маршрут. Об этом заявил в режиме конференцсвязи заместитель председателя правительства... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T15:08

2024-09-12T15:08

2024-09-12T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Между Санкт-Петербургом и Севастополем до конца года появится единый маршрут. Об этом заявил в режиме конференцсвязи заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин на форуме дорожных инициатив, который проходит в "Сириусе".Это заявление он сделал, докладывая об основных приоритетах сегодня. Среди них модернизация Азовского кольца протяженностью более 1 400 км, приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам, а также строительство трассы М-4 "Дон" – Сочи.Кроме того, планируется расширение дороги М-4 "Дон" от Горячего ключа до Джубги, строительство дороги Гузерипль – Лаго-Наки и Дагомыс – Черниговское и съезды к побережью с трассы "Таврида" в Крыму.Год назад Марат Хуснуллин анонсировал, что в 2024 году появится новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров, из которых больше половины - четырехполосные скоростные дороги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКурорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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