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Курорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать

Курорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Курорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать

Ученые Крыма прошли порядка 7 тысяч километров и изучили 300 точек туристического потенциала на побережье Азовского моря. Какие рекомендации на основе этого... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T19:45

2024-09-02T19:45

2024-09-02T19:45

радио "спутник в крыму"

азовское море

геннадий самохин

курорты крыма

крым

отдых в крыму

туризм

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Ученые Крыма прошли порядка 7 тысяч километров и изучили 300 точек туристического потенциала на побережье Азовского моря. Какие рекомендации на основе этого будут сделаны для развития курортов Приазовья, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения Русского географического общества (РГО) в Республике Крым Геннадий Самохин.По его словам, по каждой из изученных точек побережья сделано описание, в том числе природы, дорожной инфраструктуры, энергетической, туристических баз, бальнеологических ресурсов, глубины моря, возможности подхода к берегу, влияния человека."Все это в комплексе дает первичное понимание, например, что крайне не востребованы прежде всего лечебные ресурсы. Есть скважины с горячей водой, есть хаотичное грязелечение, хотя теоретически это все можно сделать круглогодичным курортом", - отмечает председатель республиканского отделения РГО.Геннадий Самохин обратил также внимание на второе направление проведенного исследования – развитие детского туризма. По его словам, на побережье Азовского моря огромное количество заброшенных баз: территория есть, а отдыха нет.Анализ собранного материала будет сделан, по словам Геннадия Самохина, в течение четырех месяцев, по итогам которого сделают доклад о трех уровнях развития побережья Азовского моря.На первом, макроуровне, дадут целостную картину развития по всему Приазовью, связав шесть регионов: Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую, Ростовскую и Краснодарский край.Второй уровень касается региональной структуры. На данный момент каждая область финансируется отдельно, и они никак не связаны между собой. Третий уровень – уровень местных администраций.Он напомнил, что было анонсировано создание большой кольцевой дороги вокруг Азовского моря. Однако эта широкая трасса пройдет вдалеке от моря. Поэтому, по его словам, нужно делать еще радиальные подъезды. На данный момент дорога грунтовая, ехать по ней очень тяжело.Еще одна проблема, на которую обратили внимание ученые, это отсутствие водообеспечения, водоотведения."Сточные воды в ряде регионов выходят в Азовское море. В результате создается повышенная концентрация нитратов в морской воде, что напрямую влияет на количество медуз. Необходимо создать правильное водоотведение и для промышленных предприятий, и для частных хозяйств", - говорит ученый.Заметили исследователи и неравномерность развития туристический инфраструктуры в новых регионах. Например, по словам Геннадия Самохина, пгт Урзуф недалеко от Мариуполя сверх заполнен людьми. При этом в соседней Ялте возле Мариуполя есть свободные места.При этом Геннадий Самохин положительно отозвался об эко-деревне на Таманском полуострове, несмотря на то, что в этом районе степь и мелкое море. Отметил он и хорошее состояние курортов Крыма, где правильно водоотведение, строятся очистные сооружения, которые контролируются."Крымское Азовское побережье – это просто изюминка. Меня поразило Юркино на Керченском полуострове. Это один из примеров, как можно развить эту территорию", - говорит председатель крымского отделения РГО.По словам Геннадия Самохина, в Крыму также довольно много предложений по экскурсиям. Но в новых регионах экскурсионное обслуживание пока недостаточно хорошо развито, хотя там тоже есть интересные объекты: природные, исторические памятники."На побережье Азовского моря можно создать не мене 50 кластеров, которые станут центром притяжения туристов", - подытожил Геннадий Самохин.Читайте также на РИА Новости Крым:Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуЧерез два моря к новым регионам РФ: эксперт о перспективе турмаршрута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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