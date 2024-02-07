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Через два моря к новым регионам РФ: эксперт о перспективе турмаршрута
Через два моря к новым регионам РФ: эксперт о перспективе турмаршрута - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Через два моря к новым регионам РФ: эксперт о перспективе турмаршрута
Появление транспортного кольца вокруг Азовского моря даст не только толчок туризму, но и потенциал для создания морских круизных маршрутов через Черное и... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T17:17
2024-02-07T17:17
2024-02-07T17:39
радио "спутник в крыму"
новые регионы россии
крым
мнения
азовское море
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ялта
сочи
бердянск
туризм
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Игорь Вахрушев о круизном кольце через Черное и Азовское моря к новым регионам
Игорь Вахрушев о круизном кольце через Черное и Азовское моря к новым регионам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Появление транспортного кольца вокруг Азовского моря даст не только толчок туризму, но и потенциал для создания морских круизных маршрутов через Черное и Азовское моря, которые соединят новые регионы России и Крым с Кубанью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.По его словам, в такое морское кольцо могут быть включены знаменитые курорты Крыма, а также Краснодарского края, в частности Ялта и Сочи. Это потребует развития на этот раз уже портовой инфраструктуры – реконструкции имеющихся причалов и создания новых, чтобы "достаточно крупные туристические суда смогли заходить в порты Крыма и новых территорий", в частности Бердянск, который также "будет подключен"."Эти моменты требуют развития и дадут интересный всплеск активности, который в Азовском море раньше практически не наблюдался", – уверен эксперт.Игорь Вахрушев ранее высказал мнение о том, как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму и новых регионах России в Приазовье. Ранее сообщалось, что в создание круглогодичных морских курортов в Крыму и других регионах России планируется вложить один триллион рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появятся горнолыжный курорт и круглогодичные парки развлечений Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризмВ восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20240204/mariupol-fakticheski-vernuli-k-zhizni---khusnullin-1134682449.html
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новые регионы россии, крым, мнения, азовское море, черное море, ялта, сочи, бердянск, туризм, логистика
Через два моря к новым регионам РФ: эксперт о перспективе турмаршрута
В России могут создать круизное кольцо через Черное и Азовское моря к новым регионам
17:17 07.02.2024 (обновлено: 17:39 07.02.2024)