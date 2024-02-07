https://crimea.ria.ru/20240207/cherez-dva-morya-k-novym-regionam-rf-ekspert-o-perspektive-turmarshruta-1134764099.html

Через два моря к новым регионам РФ: эксперт о перспективе турмаршрута

Через два моря к новым регионам РФ: эксперт о перспективе турмаршрута - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Через два моря к новым регионам РФ: эксперт о перспективе турмаршрута

Появление транспортного кольца вокруг Азовского моря даст не только толчок туризму, но и потенциал для создания морских круизных маршрутов через Черное и... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T17:17

2024-02-07T17:17

2024-02-07T17:39

радио "спутник в крыму"

новые регионы россии

крым

мнения

азовское море

черное море

ялта

сочи

бердянск

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110717/60/1107176096_992:1115:2650:2048_1920x0_80_0_0_7104d06b487ed54ff4afc5380dc8a529.jpg

Игорь Вахрушев о круизном кольце через Черное и Азовское моря к новым регионам Игорь Вахрушев о круизном кольце через Черное и Азовское моря к новым регионам audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Появление транспортного кольца вокруг Азовского моря даст не только толчок туризму, но и потенциал для создания морских круизных маршрутов через Черное и Азовское моря, которые соединят новые регионы России и Крым с Кубанью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.По его словам, в такое морское кольцо могут быть включены знаменитые курорты Крыма, а также Краснодарского края, в частности Ялта и Сочи. Это потребует развития на этот раз уже портовой инфраструктуры – реконструкции имеющихся причалов и создания новых, чтобы "достаточно крупные туристические суда смогли заходить в порты Крыма и новых территорий", в частности Бердянск, который также "будет подключен"."Эти моменты требуют развития и дадут интересный всплеск активности, который в Азовском море раньше практически не наблюдался", – уверен эксперт.Игорь Вахрушев ранее высказал мнение о том, как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму и новых регионах России в Приазовье. Ранее сообщалось, что в создание круглогодичных морских курортов в Крыму и других регионах России планируется вложить один триллион рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появятся горнолыжный курорт и круглогодичные парки развлечений Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризмВ восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20240204/mariupol-fakticheski-vernuli-k-zhizni---khusnullin-1134682449.html

новые регионы россии

крым

азовское море

черное море

ялта

сочи

бердянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, крым, мнения, азовское море, черное море, ялта, сочи, бердянск, туризм, логистика