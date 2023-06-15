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В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей
В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.06.2023
В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей
В Восточном Крыму планируется создать туристический кластер на территории около 100 гектаров, предполагаемая сумма инвестиций составляет порядка 110 миллиардов... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T12:51
2023-06-15T12:55
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Восточном Крыму планируется создать туристический кластер на территории около 100 гектаров, предполагаемая сумма инвестиций составляет порядка 110 миллиардов рублей.Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Туристический кластер под названием "Изумрудный берег" возведут в Ленинском районе республики. На территории кластера планируется строительство спортивного и санаторно-курортного комплексов, отелей разных категорий, аквапарка, стоянки для водного транспорта, аутлета, концертного зала и других объектов.Также будут построены общеобразовательная школа, детские сады и поликлиника.Частные инвестиции в проект составят 110 млрд рублей, ежегодные налоговые отчисления при полной реализации проекта составят 3 млрд рублей.Соглашение о реализации проекта подписали зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, председатель правления РНКБ Михаил Якунин и председатель совета директоров компании-инвестора "АйСи Инвест" Павел Кузнецов.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублейПо итогам ПМЭФ Крым подпишет соглашений на 200 млрд рублей – Аксенов
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В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей

На ПМЭФ подписано соглашение о создании туристического кластера в Крыму за 110 млрд рублей

12:51 15.06.2023 (обновлено: 12:55 15.06.2023)
 
Пляж в Ленинском районе Крыма
Пляж в Ленинском районе Крыма
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Восточном Крыму планируется создать туристический кластер на территории около 100 гектаров, предполагаемая сумма инвестиций составляет порядка 110 миллиардов рублей.
Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
Туристический кластер под названием "Изумрудный берег" возведут в Ленинском районе республики. На территории кластера планируется строительство спортивного и санаторно-курортного комплексов, отелей разных категорий, аквапарка, стоянки для водного транспорта, аутлета, концертного зала и других объектов.
Также будут построены общеобразовательная школа, детские сады и поликлиника.
Частные инвестиции в проект составят 110 млрд рублей, ежегодные налоговые отчисления при полной реализации проекта составят 3 млрд рублей.
Соглашение о реализации проекта подписали зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, председатель правления РНКБ Михаил Якунин и председатель совета директоров компании-инвестора "АйСи Инвест" Павел Кузнецов.
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
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