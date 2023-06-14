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В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей
В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 14.06.2023
В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей
В Крыму планируется строительство завода полиэтиленовых труб мощностью 200 тонн готовой продукции в месяц. Меморандум о реализации соответствующего... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T11:47
2023-06-14T11:47
2023-06-14T11:53
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму планируется строительство завода полиэтиленовых труб мощностью 200 тонн готовой продукции в месяц. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Меморандум о взаимодействии в сфере реализации проекта подписали вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и гендиректор ООО "Черноморский трубный завод" Юрий Богданов.Как рассказал РИА Новости Крым глава компании-инвестора, предприятие будет построено в поселке Новые Камыши на территории городского округа Феодосия."На сегодняшний день один наш завод уже работает в Чебоксарах, но на полуострове мы рассчитываем на больший размах. Там есть площадка, мы являемся участниками свободной экономической зоны в Крыму. Объем выпуска готовой продукции будущего предприятия в Феодосии – порядка 200 тонн в месяц", - уточнил Богданов.Начало реализации проекта запланировано на этот год. Предполагается, что завод заработает уже в 2024 году. Объем инвестиций – порядка 1,5 млрд рублей. Помимо предприятия, также планируется строительство гостиницы для персонала и другой сопутствующей инфраструктуры.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:По итогам ПМЭФ Крым подпишет соглашений на 200 млрд рублей – АксеновКогда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срокИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
https://crimea.ria.ru/20230526/zakon-o-sez-dlya-novykh-regionov-primut-dosrochno-po-primeru-kryma--putin-1128997089.html
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
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пмэф, экономика, крым, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, феодосия, георгий мурадов, инвестиции, новости крыма, санкт-петербург, юрий богданов
В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей
На ПМЭФ подписан меморандум о строительстве в Крыму завода полиэтиленовых труб
11:47 14.06.2023 (обновлено: 11:53 14.06.2023)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму планируется строительство завода полиэтиленовых труб мощностью 200 тонн готовой продукции в месяц. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Меморандум о взаимодействии в сфере реализации проекта подписали вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и гендиректор ООО "Черноморский трубный завод" Юрий Богданов.
Как рассказал РИА Новости Крым
глава компании-инвестора, предприятие будет построено в поселке Новые Камыши на территории городского округа Феодосия.
"На сегодняшний день один наш завод уже работает в Чебоксарах, но на полуострове мы рассчитываем на больший размах. Там есть площадка, мы являемся участниками свободной экономической зоны в Крыму. Объем выпуска готовой продукции будущего предприятия в Феодосии – порядка 200 тонн в месяц", - уточнил Богданов.
Начало реализации проекта запланировано на этот год. Предполагается, что завод заработает уже в 2024 году. Объем инвестиций – порядка 1,5 млрд рублей. Помимо предприятия, также планируется строительство гостиницы для персонала и другой сопутствующей инфраструктуры.
"В первую очередь мы нацелены на проекты в Крыму, поскольку есть целая программа по обеспечению жителей полуострова качественной питьевой водой. Также мы нацелены на новые территории, там тоже будет нужна наша продукция", - добавил гендиректор компании.
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
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