https://crimea.ria.ru/20230614/v-krymu-postroyat-zavod-polietilenovykh-trub-za-15-mlrd-rubley-1129372912.html

В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей

В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 14.06.2023

В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей

В Крыму планируется строительство завода полиэтиленовых труб мощностью 200 тонн готовой продукции в месяц. Меморандум о реализации соответствующего... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T11:47

2023-06-14T11:47

2023-06-14T11:53

эксклюзивы риа новости крым

пмэф

экономика

крым

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

феодосия

георгий мурадов

инвестиции

новости крыма

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129372792_27:0:1049:575_1920x0_80_0_0_51fc4c3f98543973357f430482e761bc.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму планируется строительство завода полиэтиленовых труб мощностью 200 тонн готовой продукции в месяц. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Меморандум о взаимодействии в сфере реализации проекта подписали вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и гендиректор ООО "Черноморский трубный завод" Юрий Богданов.Как рассказал РИА Новости Крым глава компании-инвестора, предприятие будет построено в поселке Новые Камыши на территории городского округа Феодосия."На сегодняшний день один наш завод уже работает в Чебоксарах, но на полуострове мы рассчитываем на больший размах. Там есть площадка, мы являемся участниками свободной экономической зоны в Крыму. Объем выпуска готовой продукции будущего предприятия в Феодосии – порядка 200 тонн в месяц", - уточнил Богданов.Начало реализации проекта запланировано на этот год. Предполагается, что завод заработает уже в 2024 году. Объем инвестиций – порядка 1,5 млрд рублей. Помимо предприятия, также планируется строительство гостиницы для персонала и другой сопутствующей инфраструктуры.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:По итогам ПМЭФ Крым подпишет соглашений на 200 млрд рублей – АксеновКогда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срокИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги

https://crimea.ria.ru/20230526/zakon-o-sez-dlya-novykh-regionov-primut-dosrochno-po-primeru-kryma--putin-1128997089.html

крым

феодосия

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

пмэф, экономика, крым, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, феодосия, георгий мурадов, инвестиции, новости крыма, санкт-петербург, юрий богданов