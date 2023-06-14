Рейтинг@Mail.ru
В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230614/v-krymu-postroyat-zavod-polietilenovykh-trub-za-15-mlrd-rubley-1129372912.html
В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей
В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 14.06.2023
В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей
В Крыму планируется строительство завода полиэтиленовых труб мощностью 200 тонн готовой продукции в месяц. Меморандум о реализации соответствующего... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T11:47
2023-06-14T11:53
эксклюзивы риа новости крым
пмэф
экономика
крым
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
феодосия
георгий мурадов
инвестиции
новости крыма
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129372792_27:0:1049:575_1920x0_80_0_0_51fc4c3f98543973357f430482e761bc.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму планируется строительство завода полиэтиленовых труб мощностью 200 тонн готовой продукции в месяц. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Меморандум о взаимодействии в сфере реализации проекта подписали вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и гендиректор ООО "Черноморский трубный завод" Юрий Богданов.Как рассказал РИА Новости Крым глава компании-инвестора, предприятие будет построено в поселке Новые Камыши на территории городского округа Феодосия."На сегодняшний день один наш завод уже работает в Чебоксарах, но на полуострове мы рассчитываем на больший размах. Там есть площадка, мы являемся участниками свободной экономической зоны в Крыму. Объем выпуска готовой продукции будущего предприятия в Феодосии – порядка 200 тонн в месяц", - уточнил Богданов.Начало реализации проекта запланировано на этот год. Предполагается, что завод заработает уже в 2024 году. Объем инвестиций – порядка 1,5 млрд рублей. Помимо предприятия, также планируется строительство гостиницы для персонала и другой сопутствующей инфраструктуры.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:По итогам ПМЭФ Крым подпишет соглашений на 200 млрд рублей – АксеновКогда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срокИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
https://crimea.ria.ru/20230526/zakon-o-sez-dlya-novykh-regionov-primut-dosrochno-po-primeru-kryma--putin-1128997089.html
крым
феодосия
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129372792_154:0:921:575_1920x0_80_0_0_b4be1d55a2c0e2973dc213bdb557eb33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пмэф, экономика, крым, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, феодосия, георгий мурадов, инвестиции, новости крыма, санкт-петербург, юрий богданов
В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей

На ПМЭФ подписан меморандум о строительстве в Крыму завода полиэтиленовых труб

11:47 14.06.2023 (обновлено: 11:53 14.06.2023)
 
© РИА Новости КрымВице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и гендиректор ООО "Черноморский трубный завод" Юрий Богданов подписывают меморандум о строительстве завода полиэтиленовых труб в Крыму на ПМЭФ-2023
Вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и гендиректор ООО Черноморский трубный завод Юрий Богданов подписывают меморандум о строительстве завода полиэтиленовых труб в Крыму на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
Все материалы
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму планируется строительство завода полиэтиленовых труб мощностью 200 тонн готовой продукции в месяц. Меморандум о реализации соответствующего инвестпроекта подписан на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Меморандум о взаимодействии в сфере реализации проекта подписали вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов и гендиректор ООО "Черноморский трубный завод" Юрий Богданов.
Как рассказал РИА Новости Крым глава компании-инвестора, предприятие будет построено в поселке Новые Камыши на территории городского округа Феодосия.
"На сегодняшний день один наш завод уже работает в Чебоксарах, но на полуострове мы рассчитываем на больший размах. Там есть площадка, мы являемся участниками свободной экономической зоны в Крыму. Объем выпуска готовой продукции будущего предприятия в Феодосии – порядка 200 тонн в месяц", - уточнил Богданов.
Начало реализации проекта запланировано на этот год. Предполагается, что завод заработает уже в 2024 году. Объем инвестиций – порядка 1,5 млрд рублей. Помимо предприятия, также планируется строительство гостиницы для персонала и другой сопутствующей инфраструктуры.
"В первую очередь мы нацелены на проекты в Крыму, поскольку есть целая программа по обеспечению жителей полуострова качественной питьевой водой. Также мы нацелены на новые территории, там тоже будет нужна наша продукция", - добавил гендиректор компании.
Встреча президента РФ В. Путина с представителями Деловой России - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 19:41
Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По итогам ПМЭФ Крым подпишет соглашений на 200 млрд рублей – Аксенов
Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок
Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПМЭФЭкономикаКрымСвободная экономическая зона в Республике Крым и СевастополеФеодосияГеоргий МурадовИнвестицииНовости КрымаСанкт-ПетербургЮрий Богданов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26ВСУ не удается серьезно продвинуться в ходе контрнаступления – Пушилин
13:08Группировка "Запад" сорвала ротацию противника на Купянском направлении
12:55Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя
12:41На побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
12:23Семь прилетов по Курской области – ранены два человека
12:05Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ
11:51Разбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки
11:47В Крыму построят завод полиэтиленовых труб за 1,5 млрд рублей
11:14В Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина
10:52ЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС
10:38Ситуация в Белгородской области - ВСУ бьют из гранатометов и с дронов
10:08Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России
10:07Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июня
09:58Полсотни улиц Симферополя останутся без воды на два дня
09:44Стихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопровод
09:03В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области
08:45Китайский автопром: эксперт оценил качество и цены на машины из КНР
08:23Еще на 325 млн: Госдеп выделил новый пакет военной помощи Киеву
07:42"Надобно будет — займем": как Ахтияр превращался в Севастополь
07:22Как Севастополь отметит 240-летие: главное в программе
Лента новостейМолния