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Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
Несмотря ни на что, инвестиционный климат Крыма улучшается. Это доказывает статистика заключенных за последние годы инвестсоглашений, в том числе в области... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T08:17
2023-05-31T08:36
радио "спутник в крыму"
новости
андрей романюк
корпорация развития крыма
строительство
крым
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Несмотря ни на что, инвестиционный климат Крыма улучшается. Это доказывает статистика заключенных за последние годы инвестсоглашений, в том числе в области комплексной жилищно-рекреационной застройки районов полуострова, а также данные национального рейтинга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замгенерального директора — директор департамента организационного обеспечения деятельности Корпорации развития РК Андрей Романюк.По его словам, сложности в работе инвесторов сегодня, безусловно, есть, но они временные и решаемые."Инвесторы тесно работают с банковским сектором. При составлении финансовой модели, прежде чем вообще войти в проект, им приходится просчитывать риски сбыта. Сейчас финмодели создаются со смещенным во временных рамках сроком реализации для того, чтобы нивелировать риски окупаемости проекта, и страховые компании закладывают свои риски. Все это, безусловно, влияет, на себестоимость реализации проектов. Это временные трудности, которые успешно преодолеваются как со стороны банков, так и со стороны республики и инвесторов", – сказал Романюк.Инвестиционный климат в Крыму безусловно благоприятный, считает он. Более того, ежегодно в республике наблюдают его улучшение. Это в том числе результат создания для бизнеса всех необходимых условий — "более чем приемлемых", отметил Романюк.Об улучшении инвестклимата свидетельствует и скачок республики на верхние позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, добавил он. Так, если по итогам 2018 года Крым был на 61 месте, то в 2022 году занял 7 место среди всех субъектов РФ.Всего, по словам Романюка, в рамках постановления Совета министров РК сегодня реализуется 258 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций 450 млрд рублей.На втором месте по привлекательности для бизнеса – сельское хозяйство. Деньги активно вкладывают в развитие агропромышленных предприятий, виноградарство, закладку новых садов на больших территориях. На сегодня таких проектов 57, их стоимость 24 млрд рублей На третьем месте – сфера строительства. Далее промышленность, ЖКХ, спорт, энергетика, торговля, транспорт и логистика. Меньше всего внимания уделяют инвесторы медицине.При этом наибольшей популярностью у инвесторов пользуется Центральный Крым (80 проектов). На втором месте Южный берег Крыма (59 проектов). На третьем Западный Крым (56 проектов) и на четвертом – Восточный (48 проектов). В аутсайдерах остается Северный Крым, где, по словам Романюка, "в разработке находится часть проектов". Из них – индустриальный парк в Джанкое, куда часть резидентов уже зашла и ведет деятельность.О том, что интерес к Крыму растет, свидетельствуют и данные об инвестпроектах в области комплексной жилищно-рекреационной застройки, подчеркнул Романюк. Для сравнения он привел статистику 2021 года. Тогда республика заключила 11 инвестиционных соглашений на 63 млрд рублей. Почти все они касались застройки в Саках и Евпатории.Он отметил, что хоть по всему Крыму сегодня реализуются достаточно крупные проекты, Корпорация развития РК сопровождает инвестпроекты с любым объектом инвестиций – "ограничений в этой части никаких нет"."Но даже из приведенной статистики видно, что, несмотря на сложности, Крым продолжает двигаться, развиваться, инвесторы к нам идут. Помогаем, принимаем, реализуем", – заключил Романюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023 Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму Как Крым способен связать экономику России и Белоруссии Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезону
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новости, андрей романюк, корпорация развития крыма, строительство, крым, ялта
Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги

Корпорации развития РК: инвестиционный климат Крыма улучшается с каждым годом

08:17 31.05.2023 (обновлено: 08:36 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Несмотря ни на что, инвестиционный климат Крыма улучшается. Это доказывает статистика заключенных за последние годы инвестсоглашений, в том числе в области комплексной жилищно-рекреационной застройки районов полуострова, а также данные национального рейтинга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замгенерального директора — директор департамента организационного обеспечения деятельности Корпорации развития РК Андрей Романюк.
По его словам, сложности в работе инвесторов сегодня, безусловно, есть, но они временные и решаемые.
"Инвесторы тесно работают с банковским сектором. При составлении финансовой модели, прежде чем вообще войти в проект, им приходится просчитывать риски сбыта. Сейчас финмодели создаются со смещенным во временных рамках сроком реализации для того, чтобы нивелировать риски окупаемости проекта, и страховые компании закладывают свои риски. Все это, безусловно, влияет, на себестоимость реализации проектов. Это временные трудности, которые успешно преодолеваются как со стороны банков, так и со стороны республики и инвесторов", – сказал Романюк.
Инвестиционный климат в Крыму безусловно благоприятный, считает он. Более того, ежегодно в республике наблюдают его улучшение. Это в том числе результат создания для бизнеса всех необходимых условий — "более чем приемлемых", отметил Романюк.

"В 2019 году было подписано 22 инвестиционных соглашения. В 2020 – 33. В 2021 – 48. А по итогам 2022 года уже привлечено 54 новых инвестора с общим объемом инвестиции по проектам более 240 млрд рублей. Уже за 2023 год мы заключили 6 новых инвестиционных соглашений, а до конца года планируем поднять общую сумму соглашений, и, как следствие, - общую сумму социальных обязательств в процентном отношении до 550 млрд рублей", – поделился цифрами глава профильного департамента Корпорации развития Крыма.

Об улучшении инвестклимата свидетельствует и скачок республики на верхние позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, добавил он. Так, если по итогам 2018 года Крым был на 61 месте, то в 2022 году занял 7 место среди всех субъектов РФ.
Всего, по словам Романюка, в рамках постановления Совета министров РК сегодня реализуется 258 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций 450 млрд рублей.
Больше всего инвестиций вкладывается в проекты в сфере курортов и туризма. Это многофункциональные спортивно-оздоровительные комплексы, комплексы по предоставлению услуг "зеленого туризма", апарт-отели, гостиничные комплексы и многое другое, отметил Романюк. Всего 60 проектов на общую сумму 143 млрд рублей.
На втором месте по привлекательности для бизнеса – сельское хозяйство. Деньги активно вкладывают в развитие агропромышленных предприятий, виноградарство, закладку новых садов на больших территориях. На сегодня таких проектов 57, их стоимость 24 млрд рублей На третьем месте – сфера строительства. Далее промышленность, ЖКХ, спорт, энергетика, торговля, транспорт и логистика. Меньше всего внимания уделяют инвесторы медицине.
При этом наибольшей популярностью у инвесторов пользуется Центральный Крым (80 проектов). На втором месте Южный берег Крыма (59 проектов). На третьем Западный Крым (56 проектов) и на четвертом – Восточный (48 проектов). В аутсайдерах остается Северный Крым, где, по словам Романюка, "в разработке находится часть проектов". Из них – индустриальный парк в Джанкое, куда часть резидентов уже зашла и ведет деятельность.
О том, что интерес к Крыму растет, свидетельствуют и данные об инвестпроектах в области комплексной жилищно-рекреационной застройки, подчеркнул Романюк. Для сравнения он привел статистику 2021 года. Тогда республика заключила 11 инвестиционных соглашений на 63 млрд рублей. Почти все они касались застройки в Саках и Евпатории.
"В 2022 году заключено еще 16 инвестиционных соглашений с объемом инвестиций по каждому также свыше 1 млрд рублей. Но в совокупности это уже более 231. И в рамках них предусмотрено строительство жилых комплексов уже и в Алуште, и в Судаке, и в Феодосии, и в Евпатории, и Ялте, и Бахчисарайском районе", – уточнил Романюк.
Он отметил, что хоть по всему Крыму сегодня реализуются достаточно крупные проекты, Корпорация развития РК сопровождает инвестпроекты с любым объектом инвестиций – "ограничений в этой части никаких нет".
"Но даже из приведенной статистики видно, что, несмотря на сложности, Крым продолжает двигаться, развиваться, инвесторы к нам идут. Помогаем, принимаем, реализуем", – заключил Романюк.
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