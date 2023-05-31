https://crimea.ria.ru/20230531/investitsii-v-krym-vo-chto-biznes-gotov-vkladyvat-dengi-1129045654.html

Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги

Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги

Несмотря ни на что, инвестиционный климат Крыма улучшается. Это доказывает статистика заключенных за последние годы инвестсоглашений, в том числе в области... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T08:17

2023-05-31T08:17

2023-05-31T08:36

радио "спутник в крыму"

новости

андрей романюк

корпорация развития крыма

строительство

крым

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Несмотря ни на что, инвестиционный климат Крыма улучшается. Это доказывает статистика заключенных за последние годы инвестсоглашений, в том числе в области комплексной жилищно-рекреационной застройки районов полуострова, а также данные национального рейтинга. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замгенерального директора — директор департамента организационного обеспечения деятельности Корпорации развития РК Андрей Романюк.По его словам, сложности в работе инвесторов сегодня, безусловно, есть, но они временные и решаемые."Инвесторы тесно работают с банковским сектором. При составлении финансовой модели, прежде чем вообще войти в проект, им приходится просчитывать риски сбыта. Сейчас финмодели создаются со смещенным во временных рамках сроком реализации для того, чтобы нивелировать риски окупаемости проекта, и страховые компании закладывают свои риски. Все это, безусловно, влияет, на себестоимость реализации проектов. Это временные трудности, которые успешно преодолеваются как со стороны банков, так и со стороны республики и инвесторов", – сказал Романюк.Инвестиционный климат в Крыму безусловно благоприятный, считает он. Более того, ежегодно в республике наблюдают его улучшение. Это в том числе результат создания для бизнеса всех необходимых условий — "более чем приемлемых", отметил Романюк.Об улучшении инвестклимата свидетельствует и скачок республики на верхние позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, добавил он. Так, если по итогам 2018 года Крым был на 61 месте, то в 2022 году занял 7 место среди всех субъектов РФ.Всего, по словам Романюка, в рамках постановления Совета министров РК сегодня реализуется 258 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций 450 млрд рублей.На втором месте по привлекательности для бизнеса – сельское хозяйство. Деньги активно вкладывают в развитие агропромышленных предприятий, виноградарство, закладку новых садов на больших территориях. На сегодня таких проектов 57, их стоимость 24 млрд рублей На третьем месте – сфера строительства. Далее промышленность, ЖКХ, спорт, энергетика, торговля, транспорт и логистика. Меньше всего внимания уделяют инвесторы медицине.При этом наибольшей популярностью у инвесторов пользуется Центральный Крым (80 проектов). На втором месте Южный берег Крыма (59 проектов). На третьем Западный Крым (56 проектов) и на четвертом – Восточный (48 проектов). В аутсайдерах остается Северный Крым, где, по словам Романюка, "в разработке находится часть проектов". Из них – индустриальный парк в Джанкое, куда часть резидентов уже зашла и ведет деятельность.О том, что интерес к Крыму растет, свидетельствуют и данные об инвестпроектах в области комплексной жилищно-рекреационной застройки, подчеркнул Романюк. Для сравнения он привел статистику 2021 года. Тогда республика заключила 11 инвестиционных соглашений на 63 млрд рублей. Почти все они касались застройки в Саках и Евпатории.Он отметил, что хоть по всему Крыму сегодня реализуются достаточно крупные проекты, Корпорация развития РК сопровождает инвестпроекты с любым объектом инвестиций – "ограничений в этой части никаких нет"."Но даже из приведенной статистики видно, что, несмотря на сложности, Крым продолжает двигаться, развиваться, инвесторы к нам идут. Помогаем, принимаем, реализуем", – заключил Романюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023 Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму Как Крым способен связать экономику России и Белоруссии Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, андрей романюк, корпорация развития крыма, строительство, крым, ялта