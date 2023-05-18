https://crimea.ria.ru/20230518/ekspert-nazvala-volshebnuyu-tabletku-dlya-kruglogodichnogo-turizma-v-krymu-1128786188.html

Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму

Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму

Для налаживания круглогодичной работы туристической сферы в Крыму "волшебной таблеткой" могут стать студенты профильных вузов. Таким мнением в эфире радио... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T08:37

2023-05-18T08:37

2023-05-18T08:37

радио "спутник в крыму"

крым

туризм в крыму

образование в крыму и севастополе

кадры

рынок труда

трудоустройство в крыму

трудоустройство

общество

сергей додонов

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Эксперт Вистунова: студенты станут "волшебной таблеткой" для развития туриндустрии в Крыму Эксперт Вистунова: студенты станут "волшебной таблеткой" для развития туриндустрии в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Для налаживания круглогодичной работы туристической сферы в Крыму "волшебной таблеткой" могут стать студенты профильных вузов. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась директор Академии гостеприимства Наталья Вистунова. Ранее министр экономики России Максим Решетников сообщил, что стране необходимо развивать круглогодичные крупные парки развлечений и аквапарки для туристов с детьми, так как новый тренд путешествий – семейные турпоездки россиян на автомобилях в крупные города своего или соседнего региона. По словам Натальи Вистуновой, сегодня выстроить круглогодичную карьеру в Крыму работнику туротрасли вполне реально. Найти вакансии проще, так как их уже немало и вне сезона. К тому же из-за оттока приезжавших ранее на работу из других регионов появилась возможность занять освободившиеся должности местным, отметила она. В то же время обстоятельства, в которых сегодня приходится развиваться туротрасли на полуострове, нельзя назвать простыми, и вопрос кадровый, как и раньше, стоит остро. Особено если смотреть на ситуацию через призму круглогодичности направления: проблему необходимо решать системно. И самый эффективный во всех смыслах путь – студенты. "Надо забирать со скамьи средних профессиональных образовательных учреждений, высших образовательных учреждений наших студентов и подкрепить этим отрасль", – считает Вистунова.При этом подчеркнула, что главным фактором, влияющим на то, останется ли студент в конкретном бизнесе долго и охотно, является умение предпринимателя его увлечь в профессию, чтобы и летом, и по окончании учебы люди пришли именно к нему. Она отметила, что престиж профессий в сфере гостеприимства продолжает расти, а начинать с базовых шагов, чтобы построить карьерную лестницу, теперь не зазорно: успешных примеров много. "Кейсы нашей компании: когда сотрудники, приходя на линейные позиции – аниматорами, горничными, администраторами – становятся руководителями служб, директорами департаментов, занимают центральные позиции бизнеса и далее им управляют. Уровень экстремальности карьерного роста в отрасли очень значимый", – сказала Вистунова. Что же касается заработка, то слухи о том, что достойно заработать в сфере гостеприимства начинающим нельзя – вымысел. Читайте также на РИА Новости Крым: Когда откроется канатная дорога на Ай-ПетриКак вузу обучить хорошего специалиста - экспертКрымским отельерам не хватило кадров

https://crimea.ria.ru/20210122/Ne-zaviset-ot-sezonnikov-v-Krymu-gotovyat-svoikh-spetsialistov-1119178624.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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