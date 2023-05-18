https://crimea.ria.ru/20230518/ekspert-nazvala-volshebnuyu-tabletku-dlya-kruglogodichnogo-turizma-v-krymu-1128786188.html
Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму
Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму
Для налаживания круглогодичной работы туристической сферы в Крыму "волшебной таблеткой" могут стать студенты профильных вузов. Таким мнением в эфире радио... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T08:37
2023-05-18T08:37
2023-05-18T08:37
радио "спутник в крыму"
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туризм в крыму
образование в крыму и севастополе
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сергей додонов
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Эксперт Вистунова: студенты станут "волшебной таблеткой" для развития туриндустрии в Крыму
Эксперт Вистунова: студенты станут "волшебной таблеткой" для развития туриндустрии в Крыму
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Для налаживания круглогодичной работы туристической сферы в Крыму "волшебной таблеткой" могут стать студенты профильных вузов. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась директор Академии гостеприимства Наталья Вистунова. Ранее министр экономики России Максим Решетников сообщил, что стране необходимо развивать круглогодичные крупные парки развлечений и аквапарки для туристов с детьми, так как новый тренд путешествий – семейные турпоездки россиян на автомобилях в крупные города своего или соседнего региона. По словам Натальи Вистуновой, сегодня выстроить круглогодичную карьеру в Крыму работнику туротрасли вполне реально. Найти вакансии проще, так как их уже немало и вне сезона. К тому же из-за оттока приезжавших ранее на работу из других регионов появилась возможность занять освободившиеся должности местным, отметила она. В то же время обстоятельства, в которых сегодня приходится развиваться туротрасли на полуострове, нельзя назвать простыми, и вопрос кадровый, как и раньше, стоит остро. Особено если смотреть на ситуацию через призму круглогодичности направления: проблему необходимо решать системно. И самый эффективный во всех смыслах путь – студенты. "Надо забирать со скамьи средних профессиональных образовательных учреждений, высших образовательных учреждений наших студентов и подкрепить этим отрасль", – считает Вистунова.При этом подчеркнула, что главным фактором, влияющим на то, останется ли студент в конкретном бизнесе долго и охотно, является умение предпринимателя его увлечь в профессию, чтобы и летом, и по окончании учебы люди пришли именно к нему. Она отметила, что престиж профессий в сфере гостеприимства продолжает расти, а начинать с базовых шагов, чтобы построить карьерную лестницу, теперь не зазорно: успешных примеров много. "Кейсы нашей компании: когда сотрудники, приходя на линейные позиции – аниматорами, горничными, администраторами – становятся руководителями служб, директорами департаментов, занимают центральные позиции бизнеса и далее им управляют. Уровень экстремальности карьерного роста в отрасли очень значимый", – сказала Вистунова. Что же касается заработка, то слухи о том, что достойно заработать в сфере гостеприимства начинающим нельзя – вымысел. Читайте также на РИА Новости Крым: Когда откроется канатная дорога на Ай-ПетриКак вузу обучить хорошего специалиста - экспертКрымским отельерам не хватило кадров
https://crimea.ria.ru/20210122/Ne-zaviset-ot-sezonnikov-v-Krymu-gotovyat-svoikh-spetsialistov-1119178624.html
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крым, туризм в крыму, образование в крыму и севастополе, кадры, рынок труда, трудоустройство в крыму, трудоустройство, общество, сергей додонов, мнения
Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму
Эксперт Вистунова: студенты станут "волшебной таблеткой" для развития туриндустрии в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым.
Для налаживания круглогодичной работы туристической сферы в Крыму "волшебной таблеткой" могут стать студенты профильных вузов. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделилась директор Академии гостеприимства Наталья Вистунова.
Ранее министр экономики России Максим Решетников сообщил, что стране необходимо развивать круглогодичные
крупные парки развлечений и аквапарки для туристов с детьми, так как новый тренд путешествий – семейные турпоездки россиян на автомобилях в крупные города своего или соседнего региона.
По словам Натальи Вистуновой, сегодня выстроить круглогодичную карьеру в Крыму работнику туротрасли вполне реально. Найти вакансии проще, так как их уже немало и вне сезона. К тому же из-за оттока приезжавших ранее на работу из других регионов появилась возможность занять освободившиеся должности местным, отметила она.
В то же время обстоятельства, в которых сегодня приходится развиваться туротрасли на полуострове, нельзя назвать простыми, и вопрос кадровый, как и раньше, стоит остро. Особено если смотреть на ситуацию через призму круглогодичности направления: проблему необходимо решать системно. И самый эффективный во всех смыслах путь – студенты.
"Надо забирать со скамьи средних профессиональных образовательных учреждений, высших образовательных учреждений наших студентов и подкрепить этим отрасль", – считает Вистунова.
При этом подчеркнула, что главным фактором, влияющим на то, останется ли студент в конкретном бизнесе долго и охотно, является умение предпринимателя его увлечь в профессию, чтобы и летом, и по окончании учебы люди пришли именно к нему.
"Если говорить о работодателе, который заинтересован, чтобы подкреплять отношения и возвращать к себе сотрудников, то, конечно, хорошим выходом для них становится работа именно со студентами. Как раз в сезон острая, пиковая фаза, совпадает с каникулами у студентов. Но здесь нужно быть готовым их учить, потому что ребята проходят часто только теоретическую подготовку в вузах и сузах, и им, конечно, нужна реальная практика. Поэтому, да, сегодня такой волшебной таблеткой становятся именно студенты... Но две большие разницы между бизнесом, который берет их и вовлекает поступательно", – поделилась мнением Вистунова.
Она отметила, что престиж профессий в сфере гостеприимства продолжает расти, а начинать с базовых шагов, чтобы построить карьерную лестницу, теперь не зазорно: успешных примеров много.
"Кейсы нашей компании: когда сотрудники, приходя на линейные позиции – аниматорами, горничными, администраторами – становятся руководителями служб, директорами департаментов, занимают центральные позиции бизнеса и далее им управляют. Уровень экстремальности карьерного роста в отрасли очень значимый", – сказала Вистунова.
Что же касается заработка, то слухи о том, что достойно заработать в сфере гостеприимства начинающим нельзя – вымысел.
"Миф, что нельзя заработать в туристической сфере, что там не платят или платят не столько, сколько должны платить. Даже на стартовых позициях можно зарабатывать достаточно неплохо. Плюс есть возможность брать дополнительные смены, получать чаевые, которые очень распространены в индустрии гостеприимства так, как ни в одной другой сфере", – заявила эксперт.
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