https://crimea.ria.ru/20230516/kogda-otkroetsya-kanatnaya-doroga-na-ay-petri-1128744239.html

Когда откроется канатная дорога на Ай-Петри

Когда откроется канатная дорога на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Когда откроется канатная дорога на Ай-Петри

Ялтинская канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" с прошлого года закрыта для посетителей, и до конца туристического сезона, по-видимому, не откроется. Как сообщили РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T18:57

2023-05-16T18:57

2023-05-16T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Ялтинская канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" с прошлого года закрыта для посетителей, и до конца туристического сезона, по-видимому, не откроется. Как сообщили РИА Новости Крым в Корпорации развития республики, объекту предстоит масштабная реновация. Канатной дорогой заинтересовался инвестор, который планирует вложить в ее развитие около 150 млн рублей.Инвестиционный проект уже прошел процедуру согласования в профильных министерствах и ведомствах, а также в администрации Ялты, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым генеральный директор корпорации Даниил Пидаев."5 мая 2023 года Совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым согласовал проект реновации канатной дороги "Мисхор – Ай-Петри". Проект именно согласован, далее последует процедура подготовки и заключения соглашения на сопровождение проекта с Корпорацией развития Республики Крым. Могу отметить, что инвестор местный, крымский. Все налоги, соответственно, будут также поступать в бюджет", - сказал он.Что предусмотрено в проекте реновацииПо его словам, инвестор обязуется сохранить старые и создать 20 новых рабочих мест, заняться благоустройством территории и участвовать в развитии социальной инфраструктуры города. Развитие объекта, уверен Пидаев, повлечет за собой увеличение туристического потока.Что касается сроков открытия "канатки", об этом можно будет говорить после заключения соглашения между инвестором и Корпорацией развития Республики Крым, уточнил он.Имущество РеспубликиПо данным минимущества Крыма, на данный момент весь комплекс канатной дороги передан из муниципальной собственности городского округа Ялты в республиканскую. Им ведает Распорядительная дирекция имущества Республики Крым.До этого ялтинская администрация опротестовала через суд договор аренды, заключенный с ООО "Стартинвест" 23 июня 2020 года. Арбитражный суд признал его недействительным. На момент поступления в Совет министров инвестиционного предложения комплекс уже был закрыт."После заключения инвестиционного соглашения инвестором обязан выполнить все взятые обязательства, а именно: проведение работ по благоустройству комплекса подвесной канатной дороги "Мисхор – Ай-Петри", создание новых рабочих мест, привлечение местных подрядчиков и поставщиков. Все работы будут осуществляться с применением систем комплексной и антитеррористической безопасности", - проинформировали в минимущества.Представитель прежнего арендатора: "дорога была в идеальном состоянии"Как рассказала РИА Новости Крым пресс-секретарь ООО "Стартинвест" Яна Коваленко, профилактические работы на подвесной дороге проводились ежегодно в межсезонье. После этого специализированные предприятия проводили освидетельствование всех механизмов, дефектоскопию канатов, и выдавали разрешение на эксплуатацию. Последняя такая экспертиза была проведена в прошлом году. Все имущество было передано собственнику без замечаний с его стороны, "до последнего винтика", говорит она.Российское предприятие "Стартинвест" начало работать на канатной дороге в конце девяностых, когда Крым еще был украинским. И тогда вся инфраструктура канатной дороги действительно находилась в состоянии упадка, говорит представитель компании."Тогда даже у нас был документ, решение ялтинского исполкома на тот момент о демонтаже этой канатной дороги, потому что у города не было средств на ее содержание. У канатной дороги уже выработался ресурс, ее дальнейшее использование угрожало жизни и здоровью людей. На тот момент руководитель города Владимир Марченко спрашивал у нашего директора, зачем вам эта груда металлолома? "Стартинвест" вкладывал сотни миллионов рублей, чтобы содержать канатку в рабочем состоянии", - продолжает пресс-секретарь компании.Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин >>По ее словам, несущие канаты подвесной дороги в последний раз меняли в 2013 году. Технически это очень сложная операция, учитывая особенности рельефа. Сотрудники предприятия разработали для этого собственную методику, которой теперь делятся с другими канатными дорогами.Люди без работыЕжегодно канатная дорога привлекала миллионы туристов. Огромные очереди выстраивались на нижней станции в Мисхоре, люди стояли часами, чтобы подняться, вспоминает экскурсовод Валентина Власенко. Она 20 лет проработала на канатной дороге "Мисхор–Ай-Петри" методистом-инструктором туристического отдела."В мои обязанности входило заключение договоров с экскурсионными фирмами, которые привозили туристов. Я их распределяла по времени, чтобы они проходили не все одновременно, а по графику. Зимой это была моя работа, а летом я и сама тоже водила экскурсии", - говорит она.Крым лидирует по количеству аттестованных гидов в России >>С канатной дорогой сотрудничали около 160 туроператоров, как маленьких ИП, так и крупных туристических фирм. Закрытие дороги повлечет для них большие убытки.Без работы остались сотрудники, обслуживающие канатную дорогу. Новый инвестор, конечно, сохранит рабочие места и даже откроет новые. Но нынешним сотрудникам пришлось уволиться – никто не будет ждать открытия вакансий больше года. А эта работа была круглогодичной, что на Южном берегу большая редкость."Вот я по сей день без работы, потому что сейчас людей мало, не сезон. У меня бывают экскурсии раз в две недели, я вожу людей в Севастополь, группы в среднем по 10 человек. Когда была постоянная работа, это было хорошее подспорье", - говорит Валентина Николаевна.Когда начнутся, а главное – когда завершатся работы по реконструкции этого уникального объекта, пока с точностью не знает никто. Но этим летом канатная дорога работать, скорее всего, не будет.Чем уникальна знаменитая Ялтинская канаткаМежду тем, в этом году ялтинской канатной дороге "Мисхор–Ай-Петри" исполняется 35 лет. Строить ее начали еще в 1967 году, а первые пассажиры поднялись на вершину 23 апреля 1988 года.Общая длина дороги - 2 980 метров, причем от средней станции "Сосновый бор" до верхней "Ай-Петри" нет ни одной опорной вышки. Это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, его длина достигает 1670 метров.За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра. На дороге их всего четыре, и каждая вмещает до 40 человек. Во время пути пассажиры любуются прекрасными видами, открывающимися с высоты.Читайте также на РИА Новости Крым:Как всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязи"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкциюПутин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе

https://crimea.ria.ru/20210829/po-doroge-s-oblakami-na-ay-petri-otkryli-ekstremalnuyu-nebesnuyu-tropu-1120698660.html

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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